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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1401140214031404

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 21:16

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Розмір ліміту буде встановлено по кожному клієнту індивідуально, в залежності від категорії ризиковості (стандартно 50к/150к грн.). Ознайомитись з встановленим лімітом можна буде у мобільному застосунку, з 01.05.2025


Цікаво, а де саме методологія чи нормативка встановлення ризиковості ? і Хто вирішів що 50/150 це ок ? От саме - я розумію що відповідь буде в стилі - цу шпрех Заратустра...
Я розумію, що за "красивими словесами" прозорості ( ги а якже банківська таемниця ?) ризиквий кліент чи ні ? В чому суть ризику ? Наприклад отримавши КЛ в одному банку купив овдп і ... ти не можеш використати отримані кошти після погашення а банку - ага лімит. Звісно прийдеться йти у банк знімати готівку і погашати кредит. Попадос на касове обслуговування. І шо ? Потім вангую будуть крики про чорний нал...
N_N_N
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 21:20

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Комісія за розрахунково-касове обслуговування списується при наявності заборгованості...
...від 20 грн.
Володимире, погано знаєте тарифи продуктів банку. :(
Howl
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  #<1 ... 1401140214031404
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