RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1401140214031404

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 21:16

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Розмір ліміту буде встановлено по кожному клієнту індивідуально, в залежності від категорії ризиковості (стандартно 50к/150к грн.). Ознайомитись з встановленим лімітом можна буде у мобільному застосунку, з 01.05.2025


Цікаво, а де саме методологія чи нормативка встановлення ризиковості ? і Хто вирішів що 50/150 це ок ? От саме - я розумію що відповідь буде в стилі - цу шпрех Заратустра...
Я розумію, що за "красивими словесами" прозорості ( ги а якже банківська таемниця ?) ризиквий кліент чи ні ? В чому суть ризику ? Наприклад отримавши КЛ в одному банку купив овдп і ... ти не можеш використати отримані кошти після погашення а банку - ага лімит. Звісно прийдеться йти у банк знімати готівку і погашати кредит. Попадос на касове обслуговування. І шо ? Потім вангую будуть крики про чорний нал...
N_N_N
 
Повідомлень: 14
З нами з: 26.07.23
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 21:20

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Комісія за розрахунково-касове обслуговування списується при наявності заборгованості...
...від 20 грн.
Володимире, погано знаєте тарифи продуктів банку. :(
Howl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6252
З нами з: 08.03.18
Подякував: 568 раз.
Подякували: 1126 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 23:59

  N_N_N написав:Цікаво, а де саме методологія чи нормативка встановлення ризиковості ? і Хто вирішів що 50/150 це ок ? От саме - я розумію що відповідь буде в стилі - цу шпрех Заратустра...

Тут уже официально отвечали, что даже формула выведения лимита на переводы из документов о доходах - это внутренняя тайна банка. А уж кого считать рискованным - это супертайна из области финмона. Т.е. методика, конечно, есть, но настолько за семью замками, что её даже по требованию суда не открывают. Пусть даже поэтому дело проигрывается. Были уже прецеденты.

  N_N_N написав:В чому суть ризику ? Наприклад отримавши КЛ в одному банку купив овдп і ... ти не можеш використати отримані кошти після погашення а банку - ага лімит. Звісно прийдеться йти у банк знімати готівку і погашати кредит. Попадос на касове обслуговування. І шо ? Потім вангую будуть крики про чорний нал...

В принципе, правильно: в украинских определениях, рисковый клиент - это который рискует деньги из банка не забрать :mrgreen: Только раньше для этого требовалось банкротство банка, а теперь неудачников можно и раньше назначить. Зато всё под контролем НБУ, который именно этот аспект в первую очередь и возглавляет.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5456
З нами з: 23.03.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 656 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 08:52

  tester3373 написав:салют всем.
чет я перестал следить за акциями алки....

офпреду (или кто еще захочет что подсказать)
что сейчас есть интересного по акциям?


даже офпред не может рассказать про что то интересное в банке?
так все скучно стало?
tester3373
 
Повідомлень: 10
З нами з: 09.02.25
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:30

  tester3373 написав:
  tester3373 написав:салют всем.
чет я перестал следить за акциями алки....

офпреду (или кто еще захочет что подсказать)
что сейчас есть интересного по акциям?


даже офпред не может рассказать про что то интересное в банке?
так все скучно стало?

а чоо, у вас немає розділу аХції у ССА :?:
тама десь 40 аХцій зараз, можна бавитися зумом, скролом, тапом -- чудова развлекуха для зумерів, але буває забагато буХв в умовах :lol:

Зображення
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6355
З нами з: 05.05.21
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 13:58

Amethyst

У мене є тільки розділ "Персональні пропозиції"
І там навіть немає акціїї кешбек за пополняху...
tester3373
 
Повідомлень: 10
З нами з: 09.02.25
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 15:06

  tester3373 написав:Amethyst

У мене є тільки розділ "Персональні пропозиції"
І там навіть немає акціїї кешбек за пополняху...

Тю
Тицяйте на кеш'ю/кешбек. Тама шукайте вкладку аХції і буде вам щастяяяя
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6355
З нами з: 05.05.21
Подякував: 486 раз.
Подякували: 1243 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
  #<1 ... 1401140214031404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 285741
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
15 23214
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 10:06
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14037)
29.04.2025 15:06
Ринок ОВДП (8403)
29.04.2025 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.