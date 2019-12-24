Sense Bank написав:Розмір ліміту буде встановлено по кожному клієнту індивідуально, в залежності від категорії ризиковості (стандартно 50к/150к грн.). Ознайомитись з встановленим лімітом можна буде у мобільному застосунку, з 01.05.2025
Цікаво, а де саме методологія чи нормативка встановлення ризиковості ? і Хто вирішів що 50/150 це ок ? От саме - я розумію що відповідь буде в стилі - цу шпрех Заратустра... Я розумію, що за "красивими словесами" прозорості ( ги а якже банківська таемниця ?) ризиквий кліент чи ні ? В чому суть ризику ? Наприклад отримавши КЛ в одному банку купив овдп і ... ти не можеш використати отримані кошти після погашення а банку - ага лімит. Звісно прийдеться йти у банк знімати готівку і погашати кредит. Попадос на касове обслуговування. І шо ? Потім вангую будуть крики про чорний нал...
N_N_N написав:Цікаво, а де саме методологія чи нормативка встановлення ризиковості ? і Хто вирішів що 50/150 це ок ? От саме - я розумію що відповідь буде в стилі - цу шпрех Заратустра...
Тут уже официально отвечали, что даже формула выведения лимита на переводы из документов о доходах - это внутренняя тайна банка. А уж кого считать рискованным - это супертайна из области финмона. Т.е. методика, конечно, есть, но настолько за семью замками, что её даже по требованию суда не открывают. Пусть даже поэтому дело проигрывается. Были уже прецеденты.
N_N_N написав:В чому суть ризику ? Наприклад отримавши КЛ в одному банку купив овдп і ... ти не можеш використати отримані кошти після погашення а банку - ага лімит. Звісно прийдеться йти у банк знімати готівку і погашати кредит. Попадос на касове обслуговування. І шо ? Потім вангую будуть крики про чорний нал...
В принципе, правильно: в украинских определениях, рисковый клиент - это который рискует деньги из банка не забрать Только раньше для этого требовалось банкротство банка, а теперь неудачников можно и раньше назначить. Зато всё под контролем НБУ, который именно этот аспект в первую очередь и возглавляет.
Хотел с телефона посмотреть список банкоматов Сенс банка. На сайте его нет. Только статья "Как посмотреть список отделений/банкоматов?", и в ней рекомендация "иди в сенсСуперАпп, там всё есть" А в сенсСуперАппе в разделе "отделения, банкоматы" загружается пустая карта - не указаны ни отделения, ни банкоматы
Шановни лыцари та феи, у меня вопрос касательно акции с покупками на tickets.ua. В правилах https://sensebank.ua/cash-u/kesbek-za-p ... -ticketsua написано, что кешбэк начисляется на первую покупку и не может превышать 500 баллов в месяц. Так вот покупка должна быть первой за какой период? За месяц? И насчет периода действия акции расхождения - на сайте банка по ссылке выше указано, что "Акція діє з 01.05.2025 до 31.05.2025 включно", а в приложении банка - что она истекает сегодня в 23:59, то есть, до конца апреля.