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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1401140214031404

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 21:16

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Розмір ліміту буде встановлено по кожному клієнту індивідуально, в залежності від категорії ризиковості (стандартно 50к/150к грн.). Ознайомитись з встановленим лімітом можна буде у мобільному застосунку, з 01.05.2025


Цікаво, а де саме методологія чи нормативка встановлення ризиковості ? і Хто вирішів що 50/150 це ок ? От саме - я розумію що відповідь буде в стилі - цу шпрех Заратустра...
Я розумію, що за "красивими словесами" прозорості ( ги а якже банківська таемниця ?) ризиквий кліент чи ні ? В чому суть ризику ? Наприклад отримавши КЛ в одному банку купив овдп і ... ти не можеш використати отримані кошти після погашення а банку - ага лімит. Звісно прийдеться йти у банк знімати готівку і погашати кредит. Попадос на касове обслуговування. І шо ? Потім вангую будуть крики про чорний нал...
N_N_N
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 21:20

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Комісія за розрахунково-касове обслуговування списується при наявності заборгованості...
...від 20 грн.
Володимире, погано знаєте тарифи продуктів банку. :(
Howl
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 23:59

  N_N_N написав:Цікаво, а де саме методологія чи нормативка встановлення ризиковості ? і Хто вирішів що 50/150 це ок ? От саме - я розумію що відповідь буде в стилі - цу шпрех Заратустра...

Тут уже официально отвечали, что даже формула выведения лимита на переводы из документов о доходах - это внутренняя тайна банка. А уж кого считать рискованным - это супертайна из области финмона. Т.е. методика, конечно, есть, но настолько за семью замками, что её даже по требованию суда не открывают. Пусть даже поэтому дело проигрывается. Были уже прецеденты.

  N_N_N написав:В чому суть ризику ? Наприклад отримавши КЛ в одному банку купив овдп і ... ти не можеш використати отримані кошти після погашення а банку - ага лімит. Звісно прийдеться йти у банк знімати готівку і погашати кредит. Попадос на касове обслуговування. І шо ? Потім вангую будуть крики про чорний нал...

В принципе, правильно: в украинских определениях, рисковый клиент - это который рискует деньги из банка не забрать :mrgreen: Только раньше для этого требовалось банкротство банка, а теперь неудачников можно и раньше назначить. Зато всё под контролем НБУ, который именно этот аспект в первую очередь и возглавляет.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 08:52

  tester3373 написав:салют всем.
чет я перестал следить за акциями алки....

офпреду (или кто еще захочет что подсказать)
что сейчас есть интересного по акциям?


даже офпред не может рассказать про что то интересное в банке?
так все скучно стало?
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:30

  tester3373 написав:
  tester3373 написав:салют всем.
чет я перестал следить за акциями алки....

офпреду (или кто еще захочет что подсказать)
что сейчас есть интересного по акциям?


даже офпред не может рассказать про что то интересное в банке?
так все скучно стало?

а чоо, у вас немає розділу аХції у ССА :?:
тама десь 40 аХцій зараз, можна бавитися зумом, скролом, тапом -- чудова развлекуха для зумерів, але буває забагато буХв в умовах :lol:

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Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 13:58

Amethyst

У мене є тільки розділ "Персональні пропозиції"
І там навіть немає акціїї кешбек за пополняху...
tester3373
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 15:06

  tester3373 написав:Amethyst

У мене є тільки розділ "Персональні пропозиції"
І там навіть немає акціїї кешбек за пополняху...

Тю
Тицяйте на кеш'ю/кешбек. Тама шукайте вкладку аХції і буде вам щастяяяя
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 22:34

Хотел с телефона посмотреть список банкоматов Сенс банка.
На сайте его нет. Только статья "Как посмотреть список отделений/банкоматов?", и в ней рекомендация "иди в сенсСуперАпп, там всё есть"
А в сенсСуперАппе в разделе "отделения, банкоматы" загружается пустая карта - не указаны ни отделения, ни банкоматы :x

Sense Bank, пните там смузихлёбов
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 08:21

Driver Доброго ранку👋 А зараз проблема є? Тому що щойно у себе перевірив, то все на місці
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*Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 09:29

Re: Sense Bank

Шановни лыцари та феи, у меня вопрос касательно акции с покупками на tickets.ua.
В правилах https://sensebank.ua/cash-u/kesbek-za-p ... -ticketsua написано, что кешбэк начисляется на первую покупку и не может превышать 500 баллов в месяц. Так вот покупка должна быть первой за какой период? За месяц?
И насчет периода действия акции расхождения - на сайте банка по ссылке выше указано, что "Акція діє з 01.05.2025 до 31.05.2025 включно", а в приложении банка - что она истекает сегодня в 23:59, то есть, до конца апреля.
Кащей
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