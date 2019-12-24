Додано: Пон 28 кві, 2025 23:59

N_N_N написав: Цікаво, а де саме методологія чи нормативка встановлення ризиковості ? і Хто вирішів що 50/150 це ок ? От саме - я розумію що відповідь буде в стилі - цу шпрех Заратустра... Цікаво, а де саме методологія чи нормативка встановлення ризиковості ? і Хто вирішів що 50/150 це ок ? От саме - я розумію що відповідь буде в стилі - цу шпрех Заратустра...

N_N_N написав: В чому суть ризику ? Наприклад отримавши КЛ в одному банку купив овдп і ... ти не можеш використати отримані кошти після погашення а банку - ага лімит. Звісно прийдеться йти у банк знімати готівку і погашати кредит. Попадос на касове обслуговування. І шо ? Потім вангую будуть крики про чорний нал... В чому суть ризику ? Наприклад отримавши КЛ в одному банку купив овдп і ... ти не можеш використати отримані кошти після погашення а банку - ага лімит. Звісно прийдеться йти у банк знімати готівку і погашати кредит. Попадос на касове обслуговування. І шо ? Потім вангую будуть крики про чорний нал...

Тут уже официально отвечали, что даже формула выведения лимита на переводы из документов о доходах - это внутренняя тайна банка. А уж кого считать рискованным - это супертайна из области финмона. Т.е. методика, конечно, есть, но настолько за семью замками, что её даже по требованию суда не открывают. Пусть даже поэтому дело проигрывается. Были уже прецеденты.В принципе, правильно: в украинских определениях, рисковый клиент - это который рискует деньги из банка не забратьТолько раньше для этого требовалось банкротство банка, а теперь неудачников можно и раньше назначить. Зато всё под контролем НБУ, который именно этот аспект в первую очередь и возглавляет.