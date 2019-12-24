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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:38

  Sense Bank написав:Driver Доброго ранку👋 А зараз проблема є? Тому що щойно у себе перевірив, то все на місці

*Андрій

Да, проблема есть:

Зображення
Driver
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Повідомлень: 430
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:50

Driver Можете, будь ласка, перевірити дозволи застосунку? Можливо не надано доступ до геолокації, через що і виникає таке

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13055
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:52

Re: Sense Bank

У меня в истории движения по карте невозможно зайти ни в одну оплату.
Это какой-то сбой?

Получилось
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1200
З нами з: 09.09.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:00

Arien Так, були тимчасові проблеми із відображенням історії та формуванням довідок. Зараз вже все ок👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13055
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:11

  Sense Bank написав:Arien Так, були тимчасові проблеми із відображенням історії та формуванням довідок. Зараз вже все ок👌

*Андрій

Не у всіх
alibob
 
Повідомлень: 633
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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