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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 кві, 2025 13:38
Sense Bank написав:Driver
Доброго ранку👋 А зараз проблема є? Тому що щойно у себе перевірив, то все на місці
*Андрій
Да, проблема есть:
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Driver
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Додано: Сер 30 кві, 2025 13:50
Driver Можете, будь ласка, перевірити дозволи застосунку? Можливо не надано доступ до геолокації, через що і виникає таке
*Андрій
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Додано: Сер 30 кві, 2025 13:52
У меня в истории движения по карте невозможно зайти ни в одну оплату.
Это какой-то сбой?
Получилось
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Arien
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Додано: Сер 30 кві, 2025 14:00
Arien Так, були тимчасові проблеми із відображенням історії та формуванням довідок. Зараз вже все ок👌
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Сер 30 кві, 2025 14:11
Sense Bank написав:Arien
Так, були тимчасові проблеми із відображенням історії та формуванням довідок. Зараз вже все ок👌
*Андрій
Не у всіх
П.С. попустило, вже відображає
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alibob
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Додано: Сер 30 кві, 2025 15:55
Подскажите, плз, если депозит "Швыдкий" заканчивается в субботу, то его выплата происходит так же, как и в будний день - с 8 до 9 утра?
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Кащей
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:00
Кащей написав:
Подскажите, плз, если депозит "Швыдкий" заканчивается в субботу, то его выплата происходит так же, как и в будний день - с 8 до 9 утра?
Так, якщо депозит закривається у вихідний день — виплата буде зранку того ж дня 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Сер 30 кві, 2025 16:07
Sense Bank написав:
Так, якщо депозит закривається у вихідний день — виплата буде зранку того ж дня 👌🏻
Но "утро" может быть и часиков в 15-17 по Киеву. В Калифорнии в это время утро, факт
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moveton
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