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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1403140414051406>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:38

  Sense Bank написав:Driver Доброго ранку👋 А зараз проблема є? Тому що щойно у себе перевірив, то все на місці

*Андрій

Да, проблема есть:

Зображення
Driver
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Повідомлень: 430
З нами з: 13.06.16
Подякував: 75 раз.
Подякували: 26 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:50

Driver Можете, будь ласка, перевірити дозволи застосунку? Можливо не надано доступ до геолокації, через що і виникає таке

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13058
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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2
1
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 13:52

Re: Sense Bank

У меня в истории движения по карте невозможно зайти ни в одну оплату.
Это какой-то сбой?

Получилось
Arien
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Повідомлень: 1200
З нами з: 09.09.14
Подякував: 166 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:00

Arien Так, були тимчасові проблеми із відображенням історії та формуванням довідок. Зараз вже все ок👌

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13058
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 14:11

  Sense Bank написав:Arien Так, були тимчасові проблеми із відображенням історії та формуванням довідок. Зараз вже все ок👌

*Андрій

Не у всіх
П.С. попустило, вже відображає
alibob
 
Повідомлень: 634
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 15:55

Re: Sense Bank

Подскажите, плз, если депозит "Швыдкий" заканчивается в субботу, то его выплата происходит так же, как и в будний день - с 8 до 9 утра?
Кащей
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Повідомлень: 1722
З нами з: 30.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 16:00

  Кащей написав:Подскажите, плз, если депозит "Швыдкий" заканчивается в субботу, то его выплата происходит так же, как и в будний день - с 8 до 9 утра?

Так, якщо депозит закривається у вихідний день — виплата буде зранку того ж дня 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13058
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 кві, 2025 16:07

  Sense Bank написав:Так, якщо депозит закривається у вихідний день — виплата буде зранку того ж дня 👌🏻

Но "утро" может быть и часиков в 15-17 по Киеву. В Калифорнии в это время утро, факт :mrgreen:
moveton
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Повідомлень: 5464
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:21

Re: Sense Bank

Продовжили акційну розстрочку на 3 місяці? Щось в розділі акцій не можу знайти.
Amid
 
Повідомлень: 1843
З нами з: 12.06.08
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:31

  Amid написав:Продовжили акційну розстрочку на 3 місяці? Щось в розділі акцій не можу знайти.

Вітаю!

Акційна розстрочка, про яку ви кажете буде доступна до оформлення аж до 31 серпня 2025 року, тож, можете не хвилюватися та користуватися вже сьогодні)

https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 6946421522

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13058
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1406 раз.
 
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