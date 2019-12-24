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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1403140414051406

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:33

Re: Sense Bank

В Акциях и оффлайн-АТБ нет, только покупки на сайте.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1722
З нами з: 30.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:42

  Кащей написав:В Акциях и оффлайн-АТБ нет, только покупки на сайте.


Акцію з кешбеком по картці АТБ було продовжено на старих умовах до 30.06.2025 😉
В застосунку зараз дійсно відображається лише інформація щодо кешбеку за покупки на сайті, але, бонуси за оплату в "наземних" магазинах також є)

В Sense SuperApp інформацію буде оновлено згодом, але офіційно вже є на сайті банку:
https://sensebank.ua/cash-u/2-kesbeku-v-atb

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13058
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1406 раз.
 
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