|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 тра, 2025 14:33
Re: Sense Bank
В Акциях и оффлайн-АТБ нет, только покупки на сайте.
Додано: Чет 01 тра, 2025 14:42
Акцію з кешбеком по картці АТБ було продовжено на старих умовах до 30.06.2025 😉
В застосунку зараз дійсно відображається лише інформація щодо кешбеку за покупки на сайті, але, бонуси за оплату в "наземних" магазинах також є)
В Sense SuperApp інформацію буде оновлено згодом, але офіційно вже є на сайті банку:
Валерія 🫧
Додано: Чет 01 тра, 2025 16:14
Sense Bank спасибо за разъяснение, Валерия. Не могли бы вы еще дать ответ на вопрос про "первую покупку" на tickets.ua?
|