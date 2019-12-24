RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1403140414051406

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:33

Re: Sense Bank

В Акциях и оффлайн-АТБ нет, только покупки на сайте.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 30.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:42

  Кащей написав:В Акциях и оффлайн-АТБ нет, только покупки на сайте.


Акцію з кешбеком по картці АТБ було продовжено на старих умовах до 30.06.2025 😉
В застосунку зараз дійсно відображається лише інформація щодо кешбеку за покупки на сайті, але, бонуси за оплату в "наземних" магазинах також є)

В Sense SuperApp інформацію буде оновлено згодом, але офіційно вже є на сайті банку:
https://sensebank.ua/cash-u/2-kesbeku-v-atb

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13059
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 16:14

Sense Bank спасибо за разъяснение, Валерия. Не могли бы вы еще дать ответ на вопрос про "первую покупку" на tickets.ua?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 30.08.09
Подякував: 223 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 16:59

  Кащей написав:Шановни лыцари та феи, у меня вопрос касательно акции с покупками на tickets.ua.
В правилах https://sensebank.ua/cash-u/kesbek-za-p ... -ticketsua написано, что кешбэк начисляется на первую покупку и не может превышать 500 баллов в месяц. Так вот покупка должна быть первой за какой период? За месяц?
И насчет периода действия акции расхождения - на сайте банка по ссылке выше указано, что "Акція діє з 01.05.2025 до 31.05.2025 включно", а в приложении банка - что она истекает сегодня в 23:59, то есть, до конца апреля.

Поточний термін дії цієї акційної пропозиції, як зазначено на нашому сайті, а також у застосунку Sense SuperApp — з 01.05.2025 до 31.05.2025 включно (у застосунку також до 31.05.25) 👌🏻
Покупка має бути першою в цьому місяці, тобто за першу покупку у період з 01.05.25 по 31.05.25 буде нараховано кешбек 😊
Додаю посилання на правила акції:
https://sensebank.ua/upload/cashu/rull_TICKETS.html

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13059
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1407 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
  #<1 ... 1403140414051406
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 23321
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 285822
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.