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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:33

Re: Sense Bank

В Акциях и оффлайн-АТБ нет, только покупки на сайте.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 30.08.09
Подякував: 224 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 14:42

  Кащей написав:В Акциях и оффлайн-АТБ нет, только покупки на сайте.


Акцію з кешбеком по картці АТБ було продовжено на старих умовах до 30.06.2025 😉
В застосунку зараз дійсно відображається лише інформація щодо кешбеку за покупки на сайті, але, бонуси за оплату в "наземних" магазинах також є)

В Sense SuperApp інформацію буде оновлено згодом, але офіційно вже є на сайті банку:
https://sensebank.ua/cash-u/2-kesbeku-v-atb

Валерія 🫧
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13059
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 16:14

Sense Bank спасибо за разъяснение, Валерия. Не могли бы вы еще дать ответ на вопрос про "первую покупку" на tickets.ua?
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1723
З нами з: 30.08.09
Подякував: 224 раз.
Подякували: 106 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 тра, 2025 16:59

  Кащей написав:Шановни лыцари та феи, у меня вопрос касательно акции с покупками на tickets.ua.
В правилах https://sensebank.ua/cash-u/kesbek-za-p ... -ticketsua написано, что кешбэк начисляется на первую покупку и не может превышать 500 баллов в месяц. Так вот покупка должна быть первой за какой период? За месяц?
И насчет периода действия акции расхождения - на сайте банка по ссылке выше указано, что "Акція діє з 01.05.2025 до 31.05.2025 включно", а в приложении банка - что она истекает сегодня в 23:59, то есть, до конца апреля.

Поточний термін дії цієї акційної пропозиції, як зазначено на нашому сайті, а також у застосунку Sense SuperApp — з 01.05.2025 до 31.05.2025 включно (у застосунку також до 31.05.25) 👌🏻
Покупка має бути першою в цьому місяці, тобто за першу покупку у період з 01.05.25 по 31.05.25 буде нараховано кешбек 😊
Додаю посилання на правила акції:
https://sensebank.ua/upload/cashu/rull_TICKETS.html

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13059
З нами з: 18.02.13
Подякував: 183 раз.
Подякували: 1408 раз.
 
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2
2
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:28

Re: Sense Bank

Нагадайте, будь ласка, якщо РД по КК Ред припадає на вихідні, то краще сьогодні погаситись з Ощадного? Чи можна день дочекатись закінчення Швидкого і на вихідних загаситися? Чи досі тут проводки прив'язані до робочих днів і оперчасу, погашення кредитки на вихідних буде тою ж датою чи аж у понеділок?
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1145
З нами з: 05.12.08
Подякував: 3055 раз.
Подякували: 132 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 тра, 2025 10:37

  pharus написав:Нагадайте, будь ласка, якщо РД по КК Ред припадає на вихідні, то краще сьогодні погаситись з Ощадного? Чи можна день дочекатись закінчення Швидкого і на вихідних загаситися? Чи досі тут проводки прив'язані до робочих днів і оперчасу, погашення кредитки на вихідних буде тою ж датою чи аж у понеділок?

Швидкий в вихідний - без проблем
wolt450
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Повідомлень: 3776
З нами з: 07.12.10
Подякував: 15 раз.
Подякували: 402 раз.
 
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