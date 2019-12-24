Кащей написав:В Акциях и оффлайн-АТБ нет, только покупки на сайте.
Акцію з кешбеком по картці АТБ було продовжено на старих умовах до 30.06.2025 😉 В застосунку зараз дійсно відображається лише інформація щодо кешбеку за покупки на сайті, але, бонуси за оплату в "наземних" магазинах також є)
Кащей написав:Шановни лыцари та феи, у меня вопрос касательно акции с покупками на tickets.ua. В правилах https://sensebank.ua/cash-u/kesbek-za-p ... -ticketsua написано, что кешбэк начисляется на первую покупку и не может превышать 500 баллов в месяц. Так вот покупка должна быть первой за какой период? За месяц? И насчет периода действия акции расхождения - на сайте банка по ссылке выше указано, что "Акція діє з 01.05.2025 до 31.05.2025 включно", а в приложении банка - что она истекает сегодня в 23:59, то есть, до конца апреля.
Поточний термін дії цієї акційної пропозиції, як зазначено на нашому сайті, а також у застосунку Sense SuperApp — з 01.05.2025 до 31.05.2025 включно (у застосунку також до 31.05.25) 👌🏻 Покупка має бути першою в цьому місяці, тобто за першу покупку у період з 01.05.25 по 31.05.25 буде нараховано кешбек 😊 Додаю посилання на правила акції: https://sensebank.ua/upload/cashu/rull_TICKETS.html
Нагадайте, будь ласка, якщо РД по КК Ред припадає на вихідні, то краще сьогодні погаситись з Ощадного? Чи можна день дочекатись закінчення Швидкого і на вихідних загаситися? Чи досі тут проводки прив'язані до робочих днів і оперчасу, погашення кредитки на вихідних буде тою ж датою чи аж у понеділок?
pharus написав:Нагадайте, будь ласка, якщо РД по КК Ред припадає на вихідні, то краще сьогодні погаситись з Ощадного? Чи можна день дочекатись закінчення Швидкого і на вихідних загаситися? Чи досі тут проводки прив'язані до робочих днів і оперчасу, погашення кредитки на вихідних буде тою ж датою чи аж у понеділок?