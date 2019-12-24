Sense Bank
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:47
І в той " ліміт на перекази" також входить сума зняття готівки?
lamal
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:56
lamal написав:
А як часто впродовж місяця може змінюватися отой "ліміт на перекази"? Бо 1 травня було 150тищ , зараз вже інша сума...
Ліміт на вихідні перекази згідно з Меморандумом встановлюється на постійну основу, і не має змінюватись щоденно 🤔
Відпишусь до вас в особисті, аби все перевірити детальніше 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Додано: Суб 03 тра, 2025 08:57
lamal написав:
І в той " ліміт на перекази" також входить сума зняття готівки?
Ні, ліміт діє виключно на перекази, покупки чи зняття готівки у нього не входять.
Деталі про Меморандум тут
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5858452498
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
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Додано: Суб 03 тра, 2025 09:18
Sense Bank написав: lamal написав:
І в той " ліміт на перекази" також входить сума зняття готівки?
Ні, ліміт діє виключно на перекази, покупки чи зняття готівки у нього не входять.
Деталі про Меморандум тут
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5858452498
З повагою, Володимир
Дякую , Володимир.
Тобто , щоб розрахуватися по кредитам в інших банках ,я мушу знімати готівку?бо ліміт на перекази не дозволить це зробити
lamal
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Додано: Суб 03 тра, 2025 09:22
lamal написав: Sense Bank написав: lamal написав:
І в той " ліміт на перекази" також входить сума зняття готівки?
Ні, ліміт діє виключно на перекази, покупки чи зняття готівки у нього не входять.
Деталі про Меморандум тут
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5858452498
З повагою, Володимир
Дякую , Володимир.
Тобто , щоб розрахуватися по кредитам в інших банках ,я мушу знімати готівку?бо ліміт на перекази не дозволить це зробити
Так, причому не більше 100К/дн, та ще з передзамовленням на +2дн
Треба розподілити гроші по різним банкам -- не більше 100К на банку
І з обліжками підгадати так, щоби не більше 100К на міс погашалося у окремій банці
Amethyst
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Додано: Суб 03 тра, 2025 09:26
lamal написав: Sense Bank написав: lamal написав:
І в той " ліміт на перекази" також входить сума зняття готівки?
Ні, ліміт діє виключно на перекази, покупки чи зняття готівки у нього не входять.
Деталі про Меморандум тут
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5858452498
З повагою, Володимир
Дякую , Володимир.
Тобто , щоб розрахуватися по кредитам в інших банках ,я мушу знімати готівку?бо ліміт на перекази не дозволить це зробити
Якщо ви готові надати документи, які підтвердять ваші доходи, якщо вони перевищують встановлений ліміт, то ми залюбки їх проаналізуємо, для можливого збільшення ліміту.
З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Додано: Суб 03 тра, 2025 09:27
Amethyst написав: lamal написав: Sense Bank написав:[quote="5851883:lamal"]І в той " ліміт на перекази" також входить сума зняття готівки?
Ні, ліміт діє виключно на перекази, покупки чи зняття готівки у нього не входять.
Деталі про Меморандум тут
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5858452498
З повагою, Володимир
Дякую , Володимир.
Тобто , щоб розрахуватися по кредитам в інших банках ,я мушу знімати готівку?бо ліміт на перекази не дозволить це зробити
Так, причому не більше 100К/дн, та ще з передзамовленням на +2дн
Треба розподілити гроші по різним банкам -- не більше 100К на банку
І з обліжками підгадати так, щоби не більше 100К на міс погашалося у окремій банці[/quote]Дякую , в мене суми дещо скромніші)
lamal
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Додано: Суб 03 тра, 2025 09:30
Sense Bank написав: lamal написав: Sense Bank написав:[quote="5851883:lamal"]І в той " ліміт на перекази" також входить сума зняття готівки?
Ні, ліміт діє виключно на перекази, покупки чи зняття готівки у нього не входять.
Деталі про Меморандум тут
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 5858452498
З повагою, Володимир
Дякую , Володимир.
Тобто , щоб розрахуватися по кредитам в інших банках ,я мушу знімати готівку?бо ліміт на перекази не дозволить це зробити
Якщо ви готові надати документи, які підтвердять ваші доходи, якщо вони перевищують встановлений ліміт, то ми залюбки їх проаналізуємо, для можливого збільшення ліміту.
З повагою, Володимир
[/quote]Володимире , в мене всі гривні в вашому банку в військових овдп . В Дії написано , що під час воєнного стану , данні про походження коштів не потрібні.
lamal
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Додано: Суб 03 тра, 2025 09:35
lamal
Документи про ваші доходи необхідні для можливого збільшення ліміту на перекази по Меморандуму. Ознайомитись із переліком можна за посиланням:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7574220818
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank
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Додано: Суб 03 тра, 2025 09:43
Sense Bank написав:
Якщо ви готові надати документи, які підтвердять ваші доходи, якщо вони перевищують встановлений ліміт, то ми залюбки їх проаналізуємо, для можливого збільшення ліміту.
От наприклад. Реально, знаю цього недолугого, що запихнув все у любу Алку!!
На яку суму треба подати додаткові док-и клієнту з Персменом (тобто офіц обіг у нього вже 250К/міс), щоби збільшити той ліміт до 500...1000К. Якщо, наприклад, у клієнта підтверджений трудовий стаж 42 роки, пенсія 12К, з/п 30К, друга робота по річним контрактам до 40..50К/міс, обліжек натикано по різним брокерам на 1млн... є ще працююча дружина з з/п 35К, теща з пенсією під 6К...
І от ця поважна людина не може вивести/перевести коли їй заманеццця отой мульон після Судака у іншу банку. Каже, що у Алки ще місяц тому можна було 5млн виводити без питань, ото він і обліжек за рік назбирав на мульон...
Отака куйня, малята? (с)
Amethyst
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