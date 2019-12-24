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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1406140714081409>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:52

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Якщо ви готові надати документи, які підтвердять ваші доходи, якщо вони перевищують встановлений ліміт, то ми залюбки їх проаналізуємо, для можливого збільшення ліміту.
От наприклад. Реально, знаю цього недолугого, що запихнув все у любу Алку!!

На яку суму треба подати додаткові док-и клієнту з Персменом (тобто офіц обіг у нього вже 250К/міс), щоби збільшити той ліміт до 500...1000К. Якщо, наприклад, у клієнта підтверджений трудовий стаж 42 роки, пенсія 12К, з/п 30К, друга робота по річним контрактам до 40..50К/міс, обліжек натикано по різним брокерам на 1млн... є ще працююча дружина з з/п 35К, теща з пенсією під 6К...

І от ця поважна людина не може вивести/перевести коли їй заманеццця отой мульон після Судака у іншу банку. Каже, що у Алки ще місяц тому можна було 5млн виводити без питань, ото він і обліжек за рік назбирав на мульон...

Шо це за куйня, малята? (с)

Документи мають підтверджувати рівень доходів, що перевищують встановлений ліміт, а не загальних заощаджень. Банк встановлює ліміт, аналізуючи документи, на певний рівень та термін, відповідно до внутрішніх регламентів.

З повагою, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Суб 03 тра, 2025 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 09:54

  Sense Bank написав:lamal
Документи про ваші доходи необхідні для можливого збільшення ліміту на перекази по Меморандуму. Ознайомитись із переліком можна за посиланням:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7574220818

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

А якщо я повідомлю банки кредитори , що не можу погасити кредити , бо Сенс банк згідно "меморандуму" не дає змогу вивести вчасно кошти ... тоді залюбки будете аналізувати позови до суду ?)))
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:00

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Документи мають підтверджувати рівень доходів, що перевищують встановлений ліміт, а не загальних заощаджень. Банк встановлює ліміт, аналізуючи документи, на певний рівень та термін, відповідно до внутрішніх регламентів.
Про який ліміт то мова іде? Банк надав кредліміт 200К, як його обслуговувати з лімітом 150К?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:03

  lamal написав:
  Sense Bank написав:lamal
Документи про ваші доходи необхідні для можливого збільшення ліміту на перекази по Меморандуму. Ознайомитись із переліком можна за посиланням:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 7574220818

Ваш друг та помічник, Володимир 💎

А якщо я повідомлю банки кредитори , що не можу погасити кредити , бо Сенс банк згідно "меморандуму" не дає змогу вивести вчасно кошти ... тоді залюбки будете аналізувати позови до суду ?)))

Усі банки надають декілька різноманітних каналів для погашення заборгованості, наприклад, у нашому банку погасити кредит можна у касі банку, готівкою у терміналах самообслуговування, готівкою у відділенні Укрпошти, через сервіс Sense-Погашення тощо. Тому переказ за реквізитами це лише один зі способів погашення 😉

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:09

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Усі банки надають декілька різноманітних каналів для погашення заборгованості...
Тобто бігати?
Ну шо ж побігайте і ви за клієнтами :P :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:09

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Документи мають підтверджувати рівень доходів, що перевищують встановлений ліміт, а не загальних заощаджень. Банк встановлює ліміт, аналізуючи документи, на певний рівень та термін, відповідно до внутрішніх регламентів.
Про який ліміт то мова іде? Банк надав кредліміт 200К, як його обслуговувати з лімітом 150К?

Як варіант — користуватись альтернативними каналами погашення заборгованості, окрім переказів за реквізитами/р2р.
Додаю статтю, у якій детально розписані способи поповнення карток нашого банку https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 4920733330

З повагою, Володимир 💎
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 10:58

  pharus написав:Нагадайте, будь ласка, якщо РД по КК Ред припадає на вихідні, то краще сьогодні погаситись з Ощадного? Чи можна день дочекатись закінчення Швидкого і на вихідних загаситися? Чи досі тут проводки прив'язані до робочих днів і оперчасу, погашення кредитки на вихідних буде тою ж датою чи аж у понеділок?

Выплатили вам Швидкий? У меня до сих пор не выплачен.
Кащей
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:00

Re: Sense Bank

Sense Bank написав:
  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Якщо ви готові надати документи, які підтвердять ваші доходи, якщо вони перевищують встановлений ліміт, то ми залюбки їх проаналізуємо, для можливого збільшення ліміту.
От наприклад. Реально, знаю цього недолугого, що запихнув все у любу Алку!!

На яку суму треба подати додаткові док-и клієнту з Персменом (тобто офіц обіг у нього вже 250К/міс), щоби збільшити той ліміт до 500...1000К. Якщо, наприклад, у клієнта підтверджений трудовий стаж 42 роки, пенсія 12К, з/п 30К, друга робота по річним контрактам до 40..50К/міс, обліжек натикано по різним брокерам на 1млн... є ще працююча дружина з з/п 35К, теща з пенсією під 6К...

І от ця поважна людина не може вивести/перевести коли їй заманеццця отой мульон після Судака у іншу банку. Каже, що у Алки ще місяц тому можна було 5млн виводити без питань, ото він і обліжек за рік назбирав на мульон...

Шо це за куйня, малята? (с)

Документи мають підтверджувати рівень доходів, що перевищують встановлений ліміт, а не загальних заощаджень. Банк встановлює ліміт, аналізуючи документи, на певний рівень та термін, відповідно до внутрішніх регламентів.

З повагою, Володимир
Кредитний ліміт в Сенс банк , це документ , який підтверджує мої доходи ?
lamal
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:03

lamal
Перекази між власними рахунками в нашому банку — не входять у ліміт по Меморандуму, тому погашати кредитний ліміт у нашому банку ви можете вільно з іншої картки нашого банку.
Але встановлений кредитний ліміт це не ваша заробітна плата чи офіційний дохід.

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 11:07

  Sense Bank написав:lamal
Перекази між власними рахунками в нашому банку — не входять у ліміт по Меморандуму, тому погашати кредитний ліміт у нашому банку ви можете вільно з іншої картки нашого банку.
Але встановлений кредитний ліміт це не ваша заробітна плата чи офіційний дохід.

З повагою, Володимир 💎

Кредит в ПРиват банку (або іншому банку) , це дохід ?
lamal
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