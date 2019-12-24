Sense Bank написав:Якщо ви готові надати документи, які підтвердять ваші доходи, якщо вони перевищують встановлений ліміт, то ми залюбки їх проаналізуємо, для можливого збільшення ліміту.
От наприклад. Реально, знаю цього недолугого, що запихнув все у любу Алку!!
На яку суму треба подати додаткові док-и клієнту з Персменом (тобто офіц обіг у нього вже 250К/міс), щоби збільшити той ліміт до 500...1000К. Якщо, наприклад, у клієнта підтверджений трудовий стаж 42 роки, пенсія 12К, з/п 30К, друга робота по річним контрактам до 40..50К/міс, обліжек натикано по різним брокерам на 1млн... є ще працююча дружина з з/п 35К, теща з пенсією під 6К...
І от ця поважна людина не може вивести/перевести коли їй заманеццця отой мульон після Судака у іншу банку. Каже, що у Алки ще місяц тому можна було 5млн виводити без питань, ото він і обліжек за рік назбирав на мульон...
Шо це за куйня, малята? (с)
Документи мають підтверджувати рівень доходів, що перевищують встановлений ліміт, а не загальних заощаджень. Банк встановлює ліміт, аналізуючи документи, на певний рівень та термін, відповідно до внутрішніх регламентів.
З повагою, Володимир 💎
Востаннє редагувалось Sense Bank в Суб 03 тра, 2025 09:54, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank написав:Документи мають підтверджувати рівень доходів, що перевищують встановлений ліміт, а не загальних заощаджень. Банк встановлює ліміт, аналізуючи документи, на певний рівень та термін, відповідно до внутрішніх регламентів.
Про який ліміт то мова іде? Банк надав кредліміт 200К, як його обслуговувати з лімітом 150К?
А якщо я повідомлю банки кредитори , що не можу погасити кредити , бо Сенс банк згідно "меморандуму" не дає змогу вивести вчасно кошти ... тоді залюбки будете аналізувати позови до суду ?)))
Усі банки надають декілька різноманітних каналів для погашення заборгованості, наприклад, у нашому банку погасити кредит можна у касі банку, готівкою у терміналах самообслуговування, готівкою у відділенні Укрпошти, через сервіс Sense-Погашення тощо. Тому переказ за реквізитами це лише один зі способів погашення 😉
Sense Bank написав:Документи мають підтверджувати рівень доходів, що перевищують встановлений ліміт, а не загальних заощаджень. Банк встановлює ліміт, аналізуючи документи, на певний рівень та термін, відповідно до внутрішніх регламентів.
Про який ліміт то мова іде? Банк надав кредліміт 200К, як його обслуговувати з лімітом 150К?
pharus написав:Нагадайте, будь ласка, якщо РД по КК Ред припадає на вихідні, то краще сьогодні погаситись з Ощадного? Чи можна день дочекатись закінчення Швидкого і на вихідних загаситися? Чи досі тут проводки прив'язані до робочих днів і оперчасу, погашення кредитки на вихідних буде тою ж датою чи аж у понеділок?
Выплатили вам Швидкий? У меня до сих пор не выплачен.
Sense Bank написав:Якщо ви готові надати документи, які підтвердять ваші доходи, якщо вони перевищують встановлений ліміт, то ми залюбки їх проаналізуємо, для можливого збільшення ліміту.
От наприклад. Реально, знаю цього недолугого, що запихнув все у любу Алку!!
На яку суму треба подати додаткові док-и клієнту з Персменом (тобто офіц обіг у нього вже 250К/міс), щоби збільшити той ліміт до 500...1000К. Якщо, наприклад, у клієнта підтверджений трудовий стаж 42 роки, пенсія 12К, з/п 30К, друга робота по річним контрактам до 40..50К/міс, обліжек натикано по різним брокерам на 1млн... є ще працююча дружина з з/п 35К, теща з пенсією під 6К...
І от ця поважна людина не може вивести/перевести коли їй заманеццця отой мульон після Судака у іншу банку. Каже, що у Алки ще місяц тому можна було 5млн виводити без питань, ото він і обліжек за рік назбирав на мульон...
Шо це за куйня, малята? (с)
Документи мають підтверджувати рівень доходів, що перевищують встановлений ліміт, а не загальних заощаджень. Банк встановлює ліміт, аналізуючи документи, на певний рівень та термін, відповідно до внутрішніх регламентів.
З повагою, Володимир
Кредитний ліміт в Сенс банк , це документ , який підтверджує мої доходи ?
lamal Перекази між власними рахунками в нашому банку — не входять у ліміт по Меморандуму, тому погашати кредитний ліміт у нашому банку ви можете вільно з іншої картки нашого банку. Але встановлений кредитний ліміт це не ваша заробітна плата чи офіційний дохід.
Sense Bank написав:lamal Перекази між власними рахунками в нашому банку — не входять у ліміт по Меморандуму, тому погашати кредитний ліміт у нашому банку ви можете вільно з іншої картки нашого банку. Але встановлений кредитний ліміт це не ваша заробітна плата чи офіційний дохід.
З повагою, Володимир 💎
Кредит в ПРиват банку (або іншому банку) , це дохід ?