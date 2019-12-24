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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 11:15
lamal написав: Sense Bank написав:lamal
Перекази між власними рахунками в нашому банку — не входять у ліміт по Меморандуму, тому погашати кредитний ліміт у нашому банку ви можете вільно з іншої картки нашого банку.
Але встановлений кредитний ліміт це не ваша заробітна плата чи офіційний дохід.
З повагою, Володимир 💎
Кредит в ПРиват банку (або іншому банку) , це дохід ?
Кредит, наданий іншим банком чи кредитною установою можна вважати одним із типів доходу, і документи про це можна надати в банк для можливого розгляду збільшення ліміту.
Для надання документів ви можете звернутись у чат-підтримки в застосунку Sense SuperApp, у відеочат, контакт-центр або ж відділення банку.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:33
Sense Bank написав:
Але встановлений кредитний ліміт це не ваша заробітна плата чи офіційний дохід.
Владимир я многое знаю и многое понимаю из того что сейчас делается в этой стране. Но вот интересует ваше мнение по такой ситуации (отчасти похожей на то что писал Аметист но несколько хуже для клиента - реальный кейс. Итак не работающий несколько лет человек - не пенсионер - который много и долго работал официально "в белую" более 30 лет по сути с момента окончания школы и накопивший определенную сумму денег, доверив их вашему банку, при этом активно использующий кредитные карты (лимиты в несколько сотен тысяч гривен), а также размещающий деньги на депозиты, покупающий ОГВЗ и т.п. Официальных персонализированных доходов практически не имеет (небольшая пенсия из негос.пенс.фонда + ежемесячная компенсация от государства за квартиру признанную непригодной вследствие прилета КАБа). Неперсонализированные - депо + огвз - ну не станет он собирать по десятку банков и брокеров справки да и там - основное - тело депозита или номинал бумаги - проценты по депо и дисконты или купоны по бумагам - не столь существенные суммы. Как вы считаете - это правильно, что банк ограничивает этого человека в доступе к его собственным средствам? Вы вот даете советы какими другими способами гасить кредитки, но для человека с установленным вашим банком лимитом в 50к на переводы (хотя 1 мая еще было 150к) - единственный способ остается носить нал между банками. И все это не потому что есть такая нормативка от НБУ а просто по внутренней прихоти банка (прикрывающегося абсолютно ничем не обоснованным меморандумов - то есть документом по сути никакого отношения к клиенту не имеющему). И да - ну вот я не знаю - KYC - ведь никуда не девается - банк видит движения по счетам этого клиента - банк видит, что 95% эго переводов это СЭПы на его же счета в других банках (видно же по РНОКПП). Человек прошел в вашем банке в прошлом году проверку финмона и показал все свои прошлые доходы и источники поступления текщих средств (не доходы - погашение ОГВЗ и депо). И теперь человека имеющего честно заработанные деньги, но не имеющего текущих доходов - вы (речь не только про Сенс а БСУ вообще) вынуждаете забрать все деньги из банков, т.е. выйти тупо в нал - так получается?
Уверен, что человек с этой задачей справится. Но СЕНСа этого для БСУ в целом и для вашего банка в частности - я не вижу
Востаннє редагувалось WallNutPen
в Суб 03 тра, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:34
Sense Bank, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:42
Howl написав:Sense Bank
, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
Якщо у вас є додаткові джерела доходу, і ви можете надати підтверджуючі документи в банк, то ми розглянемо усі надані вами документи й проаналізуємо в індивідуальному порядку ситуацію.
Проте наперед сказати, що після аналізу ліміт буде або не буде збільшено — не можу, оскільки рішення приймається виключно після надання та всебічного аналізу документів по конкретному клієнту.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:49
Sense Bank написав: Howl написав:Sense Bank
, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
Якщо у вас є додаткові джерела доходу, і ви можете надати підтверджуючі документи в банк, то ми розглянемо усі надані вами документи й проаналізуємо в індивідуальному порядку ситуацію.
Проте наперед сказати, що після аналізу ліміт буде або не буде збільшено — не можу, оскільки рішення приймається виключно після надання та всебічного аналізу документів по конкретному клієнту.
З повагою, Володимир 💎
Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к?
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:56
Hotab написав: Sense Bank написав: Howl написав:Sense Bank
, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
Якщо у вас є додаткові джерела доходу, і ви можете надати підтверджуючі документи в банк, то ми розглянемо усі надані вами документи й проаналізуємо в індивідуальному порядку ситуацію.
Проте наперед сказати, що після аналізу ліміт буде або не буде збільшено — не можу, оскільки рішення приймається виключно після надання та всебічного аналізу документів по конкретному клієнту.
З повагою, Володимир 💎
Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к?
Це хороше питання 😊
Маю зазначити, що кейси зі збільшення ліміту згідно з Меморандумом — це індивідуальна історія і кожен клієнт та документи ретельно перевіряються та аналізуються відповідальним підрозділом, і вже після цих етапів ухвалюється рішення щодо збільшення/не збільшення ліміту на вихідні перекази — розмір та термін встановленого ліміту, за умови позитивного рішення також встановлюється в індивідуальному порядку, залежно від рішення.
Після збільшення банком ліміту — вам буде повідомлено про новий рівень ліміту та термін, на який він встановлений 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
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