Додано: Суб 03 тра, 2025 12:21

WallNutPen

Меморандум, як в цілому і передбачалось, став справді резонансною та болючою для когось темою, адже мова про власні кошти, накопичення й заощадження, які збирались протягом всього життя важкою працею.

Встановлені обмеження дійсно впливають на певний сегмент клієнтів, при чому впливають суттєво, адже, як ви зазначили, нічого кримінального у "білих" накопиченнях немає, і банк це також розуміє і бачить, і такі обмеження завдають справжніх незручностей, адже як погасити легко й швидко кредитну в іншому банку на 200к, аби не вилетіти з грейсу, якщо ліміт всього 150к на місяць 🤔



Проте варто також розуміти, що для більшості клієнтів (не буду вживати словосполучення "абсолютної більшості", оскільки точних даних не маю) ці ліміти цілком достатні для користування й проведення всіх потрібних фінансових операцій, і таке обмеження в умовних 150к на місяць жодним чином не обмежує можливості розрахунків, переказів та заощаджень. Багато клієнтів ніколи не проводили переказів більше, ніж на 30-50к на місяць (в оптимістичному прогнозі), про 150к мова навіть не йде.



Ви вказали, що вам цікаво почути від мене власну думку щодо ситуації навколо Меморандуму, але, на жаль, треба розуміти, що мої особисті думки варто транслювати у таких же особистих розмовах, а не на загал як від представника банку на фінансовому форумі. І навіть у такому випадку мої думки будуть сприйматись радше як переконання працівника банку, а не просто людини зі сторони, від цього нікуди не піти.



Можу вас запевнити, що у мене, і загалом у нашої команди, є власні судження щодо Меморандуму, власне бачення, і власні питання звісно 😉

Адже ми так само клієнти цього банку, і на нас також діють ті ж ліміти)

У ваших словах є цілком зрозумілі тези, і кейс наведений вами доволі показовий, я розумію це, проте наразі ліміти діють у такому режимі, як було проінформовано.



З 1 травня було впроваджено ліміти на вихідні перекази, керуючись вимогами "Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг" згідно з внутрішніми регламентами банку, вони розповсюджуються на такі операції:

▪️перекази за реквізитами іншим особам (в межах нашого банку/на рахунки в інших банках)

▪️перекази по номеру картки р2р іншим особам (в межах нашого банку/на рахунки в інших банках)

▪️перекази за номером телефону іншим особам (в межах нашого банку/на рахунки в інших банках)

▪️переказ за номером картки на закордонний банк

▪️перекази на свої ж рахунки в інших банках



Дякую вам за гарні питання, працюємо далі 💙

Ваш друг та помічник, Володимир 💎