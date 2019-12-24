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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 11:15
lamal написав: Sense Bank написав:lamal
Перекази між власними рахунками в нашому банку — не входять у ліміт по Меморандуму, тому погашати кредитний ліміт у нашому банку ви можете вільно з іншої картки нашого банку.
Але встановлений кредитний ліміт це не ваша заробітна плата чи офіційний дохід.
З повагою, Володимир 💎
Кредит в ПРиват банку (або іншому банку) , це дохід ?
Кредит, наданий іншим банком чи кредитною установою можна вважати одним із типів доходу, і документи про це можна надати в банк для можливого розгляду збільшення ліміту.
Для надання документів ви можете звернутись у чат-підтримки в застосунку Sense SuperApp, у відеочат, контакт-центр або ж відділення банку.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:33
Sense Bank написав:
Але встановлений кредитний ліміт це не ваша заробітна плата чи офіційний дохід.
Владимир я многое знаю и многое понимаю из того что сейчас делается в этой стране. Но вот интересует ваше мнение по такой ситуации (отчасти похожей на то что писал Аметист но несколько хуже для клиента - реальный кейс. Итак не работающий несколько лет человек - не пенсионер - который много и долго работал официально "в белую" более 30 лет по сути с момента окончания школы и накопивший определенную сумму денег, доверив их вашему банку, при этом активно использующий кредитные карты (лимиты в несколько сотен тысяч гривен), а также размещающий деньги на депозиты, покупающий ОГВЗ и т.п. Официальных персонализированных доходов практически не имеет (небольшая пенсия из негос.пенс.фонда + ежемесячная компенсация от государства за квартиру признанную непригодной вследствие прилета КАБа). Неперсонализированные - депо + огвз - ну не станет он собирать по десятку банков и брокеров справки да и там - основное - тело депозита или номинал бумаги - проценты по депо и дисконты или купоны по бумагам - не столь существенные суммы. Как вы считаете - это правильно, что банк ограничивает этого человека в доступе к его собственным средствам? Вы вот даете советы какими другими способами гасить кредитки, но для человека с установленным вашим банком лимитом в 50к на переводы (хотя 1 мая еще было 150к) - единственный способ остается носить нал между банками. И все это не потому что есть такая нормативка от НБУ а просто по внутренней прихоти банка (прикрывающегося абсолютно ничем не обоснованным меморандумов - то есть документом по сути никакого отношения к клиенту не имеющему). И да - ну вот я не знаю - KYC - ведь никуда не девается - банк видит движения по счетам этого клиента - банк видит, что 95% эго переводов это СЭПы на его же счета в других банках (видно же по РНОКПП). Человек прошел в вашем банке в прошлом году проверку финмона и показал все свои прошлые доходы и источники поступления текщих средств (не доходы - погашение ОГВЗ и депо). И теперь человека имеющего честно заработанные деньги, но не имеющего текущих доходов - вы (речь не только про Сенс а БСУ вообще) вынуждаете забрать все деньги из банков, т.е. выйти тупо в нал - так получается?
Уверен, что человек с этой задачей справится. Но СЕНСа этого для БСУ в целом и для вашего банка в частности - я не вижу
Востаннє редагувалось WallNutPen
в Суб 03 тра, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:34
Sense Bank, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:42
Howl написав:Sense Bank
, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
Якщо у вас є додаткові джерела доходу, і ви можете надати підтверджуючі документи в банк, то ми розглянемо усі надані вами документи й проаналізуємо в індивідуальному порядку ситуацію.
Проте наперед сказати, що після аналізу ліміт буде або не буде збільшено — не можу, оскільки рішення приймається виключно після надання та всебічного аналізу документів по конкретному клієнту.
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:49
Sense Bank написав: Howl написав:Sense Bank
, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
Якщо у вас є додаткові джерела доходу, і ви можете надати підтверджуючі документи в банк, то ми розглянемо усі надані вами документи й проаналізуємо в індивідуальному порядку ситуацію.
Проте наперед сказати, що після аналізу ліміт буде або не буде збільшено — не можу, оскільки рішення приймається виключно після надання та всебічного аналізу документів по конкретному клієнту.
З повагою, Володимир 💎
Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к?
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Додано: Суб 03 тра, 2025 11:56
Hotab написав: Sense Bank написав: Howl написав:Sense Bank
, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
Якщо у вас є додаткові джерела доходу, і ви можете надати підтверджуючі документи в банк, то ми розглянемо усі надані вами документи й проаналізуємо в індивідуальному порядку ситуацію.
Проте наперед сказати, що після аналізу ліміт буде або не буде збільшено — не можу, оскільки рішення приймається виключно після надання та всебічного аналізу документів по конкретному клієнту.
З повагою, Володимир 💎
Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к?
Це хороше питання 😊
Маю зазначити, що кейси зі збільшення ліміту згідно з Меморандумом — це індивідуальна історія і кожен клієнт та документи ретельно перевіряються та аналізуються відповідальним підрозділом, і вже після цих етапів ухвалюється рішення щодо збільшення/не збільшення ліміту на вихідні перекази — розмір та термін встановленого ліміту, за умови позитивного рішення також встановлюється в індивідуальному порядку, залежно від рішення.
Після збільшення банком ліміту — вам буде повідомлено про новий рівень ліміту та термін, на який він встановлений 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:06
WallNutPen написав:
Уверен, что человек с этой задачей справится. Но СЕНСа этого для БСУ в целом и для вашего банка в частности - я не вижу
Да вроде как очевидно, что на уровне державы решено навесить на банки всю полноту фискально-контролюючо-карательных функций.
И в такой логике клиент-физик для банка - это лишний головняк. Дохода с него на копейки, а потенциальных штрафов от регулятора - на тысячи.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 12:21
WallNutPen
Меморандум, як в цілому і передбачалось, став справді резонансною та болючою для когось темою, адже мова про власні кошти, накопичення й заощадження, які збирались протягом всього життя важкою працею.
Встановлені обмеження дійсно впливають на певний сегмент клієнтів, при чому впливають суттєво, адже, як ви зазначили, нічого кримінального у "білих" накопиченнях немає, і банк це також розуміє і бачить, і такі обмеження завдають справжніх незручностей, адже як погасити легко й швидко кредитну в іншому банку на 200к, аби не вилетіти з грейсу, якщо ліміт всього 150к на місяць 🤔
Проте варто також розуміти, що для більшості клієнтів (не буду вживати словосполучення "абсолютної більшості", оскільки точних даних не маю) ці ліміти цілком достатні для користування й проведення всіх потрібних фінансових операцій, і таке обмеження в умовних 150к на місяць жодним чином не обмежує можливості розрахунків, переказів та заощаджень. Багато клієнтів ніколи не проводили переказів більше, ніж на 30-50к на місяць (в оптимістичному прогнозі), про 150к мова навіть не йде.
Ви вказали, що вам цікаво почути від мене власну думку щодо ситуації навколо Меморандуму, але, на жаль, треба розуміти, що мої особисті думки варто транслювати у таких же особистих розмовах, а не на загал як від представника банку на фінансовому форумі. І навіть у такому випадку мої думки будуть сприйматись радше як переконання працівника банку, а не просто людини зі сторони, від цього нікуди не піти.
Можу вас запевнити, що у мене, і загалом у нашої команди, є власні судження щодо Меморандуму, власне бачення, і власні питання звісно 😉
Адже ми так само клієнти цього банку, і на нас також діють ті ж ліміти)
У ваших словах є цілком зрозумілі тези, і кейс наведений вами доволі показовий, я розумію це, проте наразі ліміти діють у такому режимі, як було проінформовано.
З 1 травня було впроваджено ліміти на вихідні перекази, керуючись вимогами "Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг" згідно з внутрішніми регламентами банку, вони розповсюджуються на такі операції:
▪️перекази за реквізитами іншим особам (в межах нашого банку/на рахунки в інших банках)
▪️перекази по номеру картки р2р іншим особам (в межах нашого банку/на рахунки в інших банках)
▪️перекази за номером телефону іншим особам (в межах нашого банку/на рахунки в інших банках)
▪️переказ за номером картки на закордонний банк
▪️перекази на свої ж рахунки в інших банках
Дякую вам за гарні питання, працюємо далі 💙
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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