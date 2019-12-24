Sense Bank написав:lamal Перекази між власними рахунками в нашому банку — не входять у ліміт по Меморандуму, тому погашати кредитний ліміт у нашому банку ви можете вільно з іншої картки нашого банку. Але встановлений кредитний ліміт це не ваша заробітна плата чи офіційний дохід.
З повагою, Володимир 💎
Кредит в ПРиват банку (або іншому банку) , це дохід ?
Кредит, наданий іншим банком чи кредитною установою можна вважати одним із типів доходу, і документи про це можна надати в банк для можливого розгляду збільшення ліміту. Для надання документів ви можете звернутись у чат-підтримки в застосунку Sense SuperApp, у відеочат, контакт-центр або ж відділення банку.
Sense Bank написав:Але встановлений кредитний ліміт це не ваша заробітна плата чи офіційний дохід.
Владимир я многое знаю и многое понимаю из того что сейчас делается в этой стране. Но вот интересует ваше мнение по такой ситуации (отчасти похожей на то что писал Аметист но несколько хуже для клиента - реальный кейс. Итак не работающий несколько лет человек - не пенсионер - который много и долго работал официально "в белую" более 30 лет по сути с момента окончания школы и накопивший определенную сумму денег, доверив их вашему банку, при этом активно использующий кредитные карты (лимиты в несколько сотен тысяч гривен), а также размещающий деньги на депозиты, покупающий ОГВЗ и т.п. Официальных персонализированных доходов практически не имеет (небольшая пенсия из негос.пенс.фонда + ежемесячная компенсация от государства за квартиру признанную непригодной вследствие прилета КАБа). Неперсонализированные - депо + огвз - ну не станет он собирать по десятку банков и брокеров справки да и там - основное - тело депозита или номинал бумаги - проценты по депо и дисконты или купоны по бумагам - не столь существенные суммы. Как вы считаете - это правильно, что банк ограничивает этого человека в доступе к его собственным средствам? Вы вот даете советы какими другими способами гасить кредитки, но для человека с установленным вашим банком лимитом в 50к на переводы (хотя 1 мая еще было 150к) - единственный способ остается носить нал между банками. И все это не потому что есть такая нормативка от НБУ а просто по внутренней прихоти банка (прикрывающегося абсолютно ничем не обоснованным меморандумов - то есть документом по сути никакого отношения к клиенту не имеющему). И да - ну вот я не знаю - KYC - ведь никуда не девается - банк видит движения по счетам этого клиента - банк видит, что 95% эго переводов это СЭПы на его же счета в других банках (видно же по РНОКПП). Человек прошел в вашем банке в прошлом году проверку финмона и показал все свои прошлые доходы и источники поступления текщих средств (не доходы - погашение ОГВЗ и депо). И теперь человека имеющего честно заработанные деньги, но не имеющего текущих доходов - вы (речь не только про Сенс а БСУ вообще) вынуждаете забрать все деньги из банков, т.е. выйти тупо в нал - так получается? Уверен, что человек с этой задачей справится. Но СЕНСа этого для БСУ в целом и для вашего банка в частности - я не вижу
Востаннє редагувалось WallNutPen в Суб 03 тра, 2025 11:34, всього редагувалось 1 раз.
Howl написав:Sense Bank, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
Якщо у вас є додаткові джерела доходу, і ви можете надати підтверджуючі документи в банк, то ми розглянемо усі надані вами документи й проаналізуємо в індивідуальному порядку ситуацію. Проте наперед сказати, що після аналізу ліміт буде або не буде збільшено — не можу, оскільки рішення приймається виключно після надання та всебічного аналізу документів по конкретному клієнту.
Howl написав:Sense Bank, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
Якщо у вас є додаткові джерела доходу, і ви можете надати підтверджуючі документи в банк, то ми розглянемо усі надані вами документи й проаналізуємо в індивідуальному порядку ситуацію. Проте наперед сказати, що після аналізу ліміт буде або не буде збільшено — не можу, оскільки рішення приймається виключно після надання та всебічного аналізу документів по конкретному клієнту.
З повагою, Володимир 💎
Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к?
Howl написав:Sense Bank, я правильно розумію, що якщо я офіційно працевлаштований та кожен місяць отримую 20к грн, то збільшити ліміти на перекази по Меморандуму більше 150к грн/місяць у мене не вийде?
Якщо у вас є додаткові джерела доходу, і ви можете надати підтверджуючі документи в банк, то ми розглянемо усі надані вами документи й проаналізуємо в індивідуальному порядку ситуацію. Проте наперед сказати, що після аналізу ліміт буде або не буде збільшено — не можу, оскільки рішення приймається виключно після надання та всебічного аналізу документів по конкретному клієнту.
З повагою, Володимир 💎
Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к?
Це хороше питання 😊 Маю зазначити, що кейси зі збільшення ліміту згідно з Меморандумом — це індивідуальна історія і кожен клієнт та документи ретельно перевіряються та аналізуються відповідальним підрозділом, і вже після цих етапів ухвалюється рішення щодо збільшення/не збільшення ліміту на вихідні перекази — розмір та термін встановленого ліміту, за умови позитивного рішення також встановлюється в індивідуальному порядку, залежно від рішення.
Після збільшення банком ліміту — вам буде повідомлено про новий рівень ліміту та термін, на який він встановлений 👌🏻
WallNutPen Меморандум, як в цілому і передбачалось, став справді резонансною та болючою для когось темою, адже мова про власні кошти, накопичення й заощадження, які збирались протягом всього життя важкою працею. Встановлені обмеження дійсно впливають на певний сегмент клієнтів, при чому впливають суттєво, адже, як ви зазначили, нічого кримінального у "білих" накопиченнях немає, і банк це також розуміє і бачить, і такі обмеження завдають справжніх незручностей, адже як погасити легко й швидко кредитну в іншому банку на 200к, аби не вилетіти з грейсу, якщо ліміт всього 150к на місяць 🤔
Проте варто також розуміти, що для більшості клієнтів (не буду вживати словосполучення "абсолютної більшості", оскільки точних даних не маю) ці ліміти цілком достатні для користування й проведення всіх потрібних фінансових операцій, і таке обмеження в умовних 150к на місяць жодним чином не обмежує можливості розрахунків, переказів та заощаджень. Багато клієнтів ніколи не проводили переказів більше, ніж на 30-50к на місяць (в оптимістичному прогнозі), про 150к мова навіть не йде.
Ви вказали, що вам цікаво почути від мене власну думку щодо ситуації навколо Меморандуму, але, на жаль, треба розуміти, що мої особисті думки варто транслювати у таких же особистих розмовах, а не на загал як від представника банку на фінансовому форумі. І навіть у такому випадку мої думки будуть сприйматись радше як переконання працівника банку, а не просто людини зі сторони, від цього нікуди не піти.
Можу вас запевнити, що у мене, і загалом у нашої команди, є власні судження щодо Меморандуму, власне бачення, і власні питання звісно 😉 Адже ми так само клієнти цього банку, і на нас також діють ті ж ліміти) У ваших словах є цілком зрозумілі тези, і кейс наведений вами доволі показовий, я розумію це, проте наразі ліміти діють у такому режимі, як було проінформовано.
З 1 травня було впроваджено ліміти на вихідні перекази, керуючись вимогами "Меморандуму про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг" згідно з внутрішніми регламентами банку, вони розповсюджуються на такі операції: ▪️перекази за реквізитами іншим особам (в межах нашого банку/на рахунки в інших банках) ▪️перекази по номеру картки р2р іншим особам (в межах нашого банку/на рахунки в інших банках) ▪️перекази за номером телефону іншим особам (в межах нашого банку/на рахунки в інших банках) ▪️переказ за номером картки на закордонний банк ▪️перекази на свої ж рахунки в інших банках
Дякую вам за гарні питання, працюємо далі 💙 Ваш друг та помічник, Володимир 💎
Sense Bank написав:Проте варто також розуміти, що для більшості клієнтів (не буду вживати словосполучення "абсолютної більшості", оскільки точних даних не маю) ці ліміти цілком достатні для користування й проведення всіх потрібних фінансових операцій, і таке обмеження в умовних 150к на місяць жодним чином не обмежує можливості розрахунків, переказів та заощаджень. Багато клієнтів ніколи не проводили переказів більше, ніж на 30-50к на місяць (в оптимістичному прогнозі), про 150к мова навіть не йде.
Поэтому ещё через месяц 150к уменьшатся до 100к. Это уже даже никого не возмущает. Тут скорее странно, что сейчас прилив трафика. Месяц назад, когда предупреждали, поменьше разговоров было Ну да, раз большинство пересичных нищие без накоплений, то большинство не затронет и до 50к, факт...
Володимире в продовження теми - прочитав людині про яку писав вашу відповідь. Власне ви як працівник банку написали цілком передбачувані речі. Втім наразі я пишу про реакцію вказаної людини - якій на минулому тижні зруйнувало кабом квартиру (в пошуку каб Запоріжжя 22 квітня 2025 багато фото їх багатоповерхівки) після чого він отримав виплату у вашому банку по віськовим овдп 13к+ USD. І цій людині ви забороняєте переказати більше ніж 50к грн. ЙОГО ВЛАСНИХ КОШТІВ. На місяць ))) так он він сьогодні замовив на зняття готівкою на наступний тиждень дві суми по 2370 USD. Але його розсмішило питання підтримки вашого банку коли він замовляв валюту: "вкажіть мету зняття коштів". Він каже що реготав кілька хвилин але коректно відповів, що хоче мінімізувати залишки в банку який вважає його неплатоспроможним і обмежив використання коштів в 50к на місяць. До речі від прислав мені скрін з додатку одно з банків "підписантів меморандуму" який без будь яких пояснень встановив йому лише на р2р 211к грн. Я не вірив поки не побачив скрін. При чому він божиться що нічого тому банку не надавав - за час війни так точно. Правда і картками того банку майже не користувався (хіба що дуже зрідка). Виходить все у руках банку і KYC працювати може і не тільки проти клієнта а і на його користь. На жаль це не про сенс. Особисто питань до вас не маю - просто вирішив, що варто поділитись. Єдине що вважаю у вашому пості не коректним - це то що ви в якості доводу привели як доказ правомірності дій банку той факт, що таких людей як мій знайомий, що постраждали від меморандуму - не так багато. Коли я працював в БСУ пам'ятаю що мій керівник чато зауважував, що такий підхід є не припустимим. Якщо рішення допускає наявність певного відсотка постраждалих, яким пропонується знехтувати - таке рішення хибне. Або приймайте рішення що задовольнить усіх, або робіть таким клієнтам якісь виключення що мінімізують незручності від рішення. На жаль такий підхід - дійсно Керівників банків (з великої букви) наразі не популярне. Моя думка це тому що банки перестали дорожити клієнтами (ресурсна база дозволяє). І це сумно. Всього найкращого. Нехай нікому не прилітає - ні догани... ні каби/шахеди/ракети...