Форуми / Народні рейтинги: Банки,

Страхові Компанії та КУА / Обслуговування в українських

банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

тему Відповісти

на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1407140814091410 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 105 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 105 Додано: Суб 03 тра, 2025 14:06 WallNutPen

Дякую вам за фідбек, а також за ваше слушне зауваження стосовно прикладу, знову ж таки мова про мою думку і бачення, але не будемо про це.



Щодо вашого знайомого, то він також може надати усі документи стосовної цієї ситуації, щодо усіх виплат та погашень ОВДП в банк, і ми проаналізуємо їх 💙



З повагою, Володимир 💎 Sense Bank Представник банку Повідомлень: 13072 З нами з: 18.02.13 Подякував: 184 раз. Подякували: 1409 раз. Профіль 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 14:19 Re: Sense Bank Amethyst написав: І от ця поважна людина не може вивести/перевести коли їй заманеццця отой мульон після Судака у іншу банку. Каже, що у Алки ще місяц тому можна було 5млн виводити без питань, ото він і обліжек за рік назбирав на мульон... І от ця поважна людина не може вивести/перевести коли їй заманеццця отой мульон після Судака у іншу банку. Каже, що у Алки ще місяц тому можна було 5млн виводити без питань, ото він і обліжек за рік назбирав на мульон...

Ну тут ещё вопрос к человеку почему он после честного предупреждения за месяц не поменял счёт для выплат по Судаку на другой банк. Изменить паспорт бумаги - это символическая сумма (или даже ещё бесплатно?) по отношению к мульёну. Ну тут ещё вопрос к человеку почему он после честного предупреждения за месяц не поменял счёт для выплат по Судаку на другой банк. Изменить паспорт бумаги - это символическая сумма (или даже ещё бесплатно?) по отношению к мульёну. moveton

Повідомлень: 5468 З нами з: 23.03.18 Подякував: 53 раз. Подякували: 657 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 03 тра, 2025 15:01 Sense Bank написав: WallNutPen

Дякую вам за фідбек, а також за ваше слушне зауваження стосовно прикладу, знову ж таки мова про мою думку і бачення, але не будемо про це.



Щодо вашого знайомого, то він також може надати усі документи стосовної цієї ситуації, щодо усіх виплат та погашень ОВДП в банк, і ми проаналізуємо їх 💙



З повагою, Володимир 💎 Дякую вам за фідбек, а також за ваше слушне зауваження стосовно прикладу, знову ж таки мова про мою думку і бачення, але не будемо про це.Щодо вашого знайомого, то він також може надати усі документи стосовної цієї ситуації, щодо усіх виплат та погашень ОВДП в банк, і ми проаналізуємо їх 💙З повагою, Володимир 💎

Насколько я понял документы подавались через персмена еще в прошлом году, когда у банка возникли вопросы по оборотам у "неработающего" человека. Тогда были и ОК5 с 2002 года и договора ОГВЗ, вкладов, и кредитки и много чего еще. Банк все устроило - сказали вопросов нет. Человек и дальше покупал облигации и в ССА, и в Дие. Источники поступлений на счета банк все видит. Там нету крипты, дропов даже просто не родственников первой линии родства. В том числе банк видел и апрельские 13к+USD. Нового подавать больше нечего в принципе. Но... Думаю покажу вам в чем основная проблема - момент который никто мне из ныне действующих банкиров не может дать ответ - кто "вашу мать" (извините за мой французский - наболело - ко мне за консультациями обращается куча знакомых - это при том что я уже давно не в БСУ) кто решил что критерием должен быть текущий доход??? Почему именно доход??? Вы правильно упоминали накопления. Почему не они? Кто эта "падла" которая решила что у людей в этой стране не может быть в принципе накоплений, чтобы перечислить более 50К со своих счетов своих денег в месяц? Ну маразм же!!! Чтобы с аккумулировать свои деньги для более менее солидной покупки человеку надо нести кучу доков в кучу банков? А банки: "так это было 3 года назад", или "это устаревшие данные", или "вы эти деньги должны были уже потратить"... Ну не правильно это - не может человек до смерти работать и только получать-получать-получать. Иногда люди хотят и тратить. Свои. Официально со своих счетов (специально для этого открытых). А Банки этого понимать не хотят. И ограничивают даже перечисление на СОБСТВЕННЫЕ СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ по СЭП. Понятно если есть вопросы по "белизне" - ограничения, блоки, финмон и т.п. Но накопления, выплаты ОГВЗ - ограничивать? Получается тупо гонят людей в нал... меморандумом, который даже не нормативно-правовой документ.



На мой все это на сегодня большая проблема для БСУ. Не верю что вы можете ее решить, но надеюсь вы на своем уровне сможете показать проблему со стороны таких вот клиентов и возможно, придут более светлые времена когда ситуация изменится в сторону клиентов, а не фискалов и прочих ограничителей. От того и потратил кучу времени чтобы все это описать.

Честь имею! Насколько я понял документы подавались через персмена еще в прошлом году, когда у банка возникли вопросы по оборотам у "неработающего" человека. Тогда были и ОК5 с 2002 года и договора ОГВЗ, вкладов, и кредитки и много чего еще. Банк все устроило - сказали вопросов нет. Человек и дальше покупал облигации и в ССА, и в Дие. Источники поступлений на счета банк все видит. Там нету крипты, дропов даже просто не родственников первой линии родства. В том числе банк видел и апрельские 13к+USD. Нового подавать больше нечего в принципе. Но... Думаю покажу вам в чем основная проблема - момент который никто мне из ныне действующих банкиров не может дать ответ - кто "вашу мать" (извините за мой французский - наболело - ко мне за консультациями обращается куча знакомых - это при том что я уже давно не в БСУ) кто решил что критерием должен быть текущий доход??? Почему именно доход??? Вы правильно упоминали накопления. Почему не они? Кто эта "падла" которая решила что у людей в этой стране не может быть в принципе накоплений, чтобы перечислить более 50К со своих счетов своих денег в месяц? Ну маразм же!!! Чтобы с аккумулировать свои деньги для более менее солидной покупки человеку надо нести кучу доков в кучу банков? А банки: "так это было 3 года назад", или "это устаревшие данные", или "вы эти деньги должны были уже потратить"... Ну не правильно это - не может человек до смерти работать и только получать-получать-получать. Иногда люди хотят и тратить. Свои. Официально со своих счетов (специально для этого открытых). А Банки этого понимать не хотят. И ограничивают даже перечисление на СОБСТВЕННЫЕ СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ по СЭП. Понятно если есть вопросы по "белизне" - ограничения, блоки, финмон и т.п. Но накопления, выплаты ОГВЗ - ограничивать? Получается тупо гонят людей в нал... меморандумом, который даже не нормативно-правовой документ.На мой все это на сегодня большая проблема для БСУ. Не верю что вы можете ее решить, но надеюсь вы на своем уровне сможете показать проблему со стороны таких вот клиентов и возможно, придут более светлые времена когда ситуация изменится в сторону клиентов, а не фискалов и прочих ограничителей. От того и потратил кучу времени чтобы все это описать.Честь имею! WallNutPen Повідомлень: 1399 З нами з: 08.06.20 Подякував: 40 раз. Подякували: 404 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1407140814091410 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Зараз переглядають цей форум: Сибарит і 3 гостейМодератори: Ірина_, ShtormK, Модератор Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Universal Bank 1 , 2

zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52 16 23463

yverstiuk Чет 01 тра, 2025 14:27 О.Bank 1 ... 122 , 123 , 124

Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30 1238 285877

ramzes4 Сер 20 лис, 2024 10:43