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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 14:06
WallNutPen
Дякую вам за фідбек, а також за ваше слушне зауваження стосовно прикладу, знову ж таки мова про мою думку і бачення, але не будемо про це.
Щодо вашого знайомого, то він також може надати усі документи стосовної цієї ситуації, щодо усіх виплат та погашень ОВДП в банк, і ми проаналізуємо їх 💙
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Суб 03 тра, 2025 14:19
Amethyst написав:
І от ця поважна людина не може вивести/перевести коли їй заманеццця отой мульон після Судака у іншу банку. Каже, що у Алки ще місяц тому можна було 5млн виводити без питань, ото він і обліжек за рік назбирав на мульон...
Ну тут ещё вопрос к человеку почему он после честного предупреждения за месяц не поменял счёт для выплат по Судаку на другой банк. Изменить паспорт бумаги - это символическая сумма (или даже ещё бесплатно?) по отношению к мульёну.
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Додано: Суб 03 тра, 2025 15:01
Sense Bank написав:WallNutPen
Дякую вам за фідбек, а також за ваше слушне зауваження стосовно прикладу, знову ж таки мова про мою думку і бачення, але не будемо про це.
Щодо вашого знайомого, то він також може надати усі документи стосовної цієї ситуації, щодо усіх виплат та погашень ОВДП в банк, і ми проаналізуємо їх 💙
З повагою, Володимир 💎
Насколько я понял документы подавались через персмена еще в прошлом году, когда у банка возникли вопросы по оборотам у "неработающего" человека. Тогда были и ОК5 с 2002 года и договора ОГВЗ, вкладов, и кредитки и много чего еще. Банк все устроило - сказали вопросов нет. Человек и дальше покупал облигации и в ССА, и в Дие. Источники поступлений на счета банк все видит. Там нету крипты, дропов даже просто не родственников первой линии родства. В том числе банк видел и апрельские 13к+USD. Нового подавать больше нечего в принципе. Но... Думаю покажу вам в чем основная проблема - момент который никто мне из ныне действующих банкиров не может дать ответ - кто "вашу мать" (извините за мой французский - наболело - ко мне за консультациями обращается куча знакомых - это при том что я уже давно не в БСУ) кто решил что критерием должен быть текущий доход??? Почему именно доход??? Вы правильно упоминали накопления. Почему не они? Кто эта "падла" которая решила что у людей в этой стране не может быть в принципе накоплений, чтобы перечислить более 50К со своих счетов своих денег в месяц? Ну маразм же!!! Чтобы с аккумулировать свои деньги для более менее солидной покупки человеку надо нести кучу доков в кучу банков? А банки: "так это было 3 года назад", или "это устаревшие данные", или "вы эти деньги должны были уже потратить"... Ну не правильно это - не может человек до смерти работать и только получать-получать-получать. Иногда люди хотят и тратить. Свои. Официально со своих счетов (специально для этого открытых). А Банки этого понимать не хотят. И ограничивают даже перечисление на СОБСТВЕННЫЕ СЧЕТА В ДРУГИХ БАНКАХ по СЭП. Понятно если есть вопросы по "белизне" - ограничения, блоки, финмон и т.п. Но накопления, выплаты ОГВЗ - ограничивать? Получается тупо гонят людей в нал... меморандумом, который даже не нормативно-правовой документ.
На мой все это на сегодня большая проблема для БСУ. Не верю что вы можете ее решить, но надеюсь вы на своем уровне сможете показать проблему со стороны таких вот клиентов и возможно, придут более светлые времена когда ситуация изменится в сторону клиентов, а не фискалов и прочих ограничителей. От того и потратил кучу времени чтобы все это описать.
Честь имею!
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Додано: Суб 03 тра, 2025 15:08
WallNutPen
Звичайно, що відповідь на ваше головне питання, щодо того: "хто так вирішив?" і конкретного прізвища я не надам.
Проте ми зі свого боку по максимуму збираємо клієнтський фідбек, аби картина для банку була цілком реальною й повноцінною, тому можу вам лише подякувати за ваші змістовні повідомлення та цілком доцільні питання й зауваження 💙
Ваш друг та помічник, Володимир 💎
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