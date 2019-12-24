WallNutPen написав:

Володимире в продовження теми - прочитав людині про яку писав вашу відповідь. Власне ви як працівник банку написали цілком передбачувані речі. Втім наразі я пишу про реакцію вказаної людини - якій на минулому тижні зруйнувало кабом квартиру (в пошуку каб Запоріжжя 22 квітня 2025 багато фото їх багатоповерхівки) після чого він отримав виплату у вашому банку по віськовим овдп 13к+ USD. І цій людині ви забороняєте переказати більше ніж 50к грн. ЙОГО ВЛАСНИХ КОШТІВ. На місяць))) так он він сьогодні замовив на зняття готівкою на наступний тиждень дві суми по 2370 USD. Але його розсмішило питання підтримки вашого банку коли він замовляв валюту: "вкажіть мету зняття коштів". Він каже що реготав кілька хвилин але коректно відповів, що хоче мінімізувати залишки в банку який вважає його неплатоспроможним і обмежив використання коштів в 50к на місяць. До речі від прислав мені скрін з додатку одно з банків "підписантів меморандуму" який без будь яких пояснень встановив йому лише на р2р 211к грн. Я не вірив поки не побачив скрін. При чому він божиться що нічого тому банку не надавав - за час війни так точно. Правда і картками того банку майже не користувався (хіба що дуже зрідка). Виходить все у руках банку і KYC працювати може і не тільки проти клієнта а і на його користь. На жаль це не про сенс. Особисто питань до вас не маю - просто вирішив, що варто поділитись. Єдине що вважаю у вашому пості не коректним - це то що ви в якості доводу привели як доказ правомірності дій банку той факт, що таких людей як мій знайомий, що постраждали від меморандуму - не так багато. Коли я працював в БСУ пам'ятаю що мій керівник чато зауважував, що такий підхід є не припустимим. Якщо рішення допускає наявність певного відсотка постраждалих, яким пропонується знехтувати - таке рішення хибне. Або приймайте рішення що задовольнить усіх, або робіть таким клієнтам якісь виключення що мінімізують незручності від рішення. На жаль такий підхід - дійсно Керівників банків (з великої букви) наразі не популярне. Моя думка це тому що банки перестали дорожити клієнтами (ресурсна база дозволяє). І це сумно.Всього найкращого. Нехай нікому не прилітає - ні догани... ні каби/шахеди/ракети...