|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 22:23
Howl написав: Sense Bank написав:
Чітко встановленого періоду, за який аналізується інформація, не існує.
Тоді за який період банк приймає документи про проходження коштів для збільшення ліміту по Меморандуму? Бо на минулих сторінках йшлося, що заощадження ≠ доходу...
Да це все триндьожж і правакація.
Треба давити/закидувати будь-якими доками цих недолугих бангстерів, бо регулятор просто умив руки
-
Amethyst
-
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 6374
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 1251 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
1
1
10
Додано: Суб 03 тра, 2025 22:29
sens написав:
Якщо коротко - меморандум це фількіна грамота . Жоден суд не прийме цю х..ню як належний доказ. Крапка .
"х..ню" в смысле меморандум? Он в принципе не доказательство чего-то. И что с того? Ограничения введены не потому, что меморандум что-то доказывает.
-
moveton
-
-
- Повідомлень: 5469
- З нами з: 23.03.18
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 657 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|23475
|
|
|1238
|285891
|
|