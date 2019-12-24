RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1408140914101411

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 22:23

  Howl написав:
  Sense Bank написав:Чітко встановленого періоду, за який аналізується інформація, не існує.
Тоді за який період банк приймає документи про проходження коштів для збільшення ліміту по Меморандуму? Бо на минулих сторінках йшлося, що заощадження ≠ доходу...

Да це все триндьожж і правакація.
Треба давити/закидувати будь-якими доками цих недолугих бангстерів, бо регулятор просто умив руки :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 05.05.21
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Суб 03 тра, 2025 22:29

  sens написав:Якщо коротко - меморандум це фількіна грамота . Жоден суд не прийме цю х..ню як належний доказ. Крапка .

"х..ню" в смысле меморандум? Он в принципе не доказательство чего-то. И что с того? Ограничения введены не потому, что меморандум что-то доказывает.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5469
З нами з: 23.03.18
Подякував: 53 раз.
Подякували: 657 раз.
 
Профіль
 
5
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 08:19

  moveton написав:
  sens написав:Якщо коротко - меморандум це фількіна грамота . Жоден суд не прийме цю х..ню як належний доказ. Крапка .

"х..ню" в смысле меморандум? Он в принципе не доказательство чего-то. И что с того? Ограничения введены не потому, что меморандум что-то доказывает.

Ну так банки переписали ці обмеження в свої ДКБО згідно свого екСлЮзИвНого ризик-орі підходу :mrgreen:
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 05.05.21
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 08:36

  Howl написав:
  Sense Bank написав:Чітко встановленого періоду, за який аналізується інформація, не існує.
Тоді за який період банк приймає документи про проходження коштів для збільшення ліміту по Меморандуму? Бо на минулих сторінках йшлося, що заощадження ≠ доходу...

Це залежить від деяких факторів, і в першу чергу від виду доходу, документи щодо якого ви плануєте надати до банку, а також від того чи отримуєте ви заробітну платну на картку Sense Bank.
Як вже зазначалось вище, ця процедура максимально індивідуальна, тому формули, загальної для всіх — немає, варто звертатись до нашої підтримки, або у відділення, щоб конкретно по вашому випадку вам надали інформацію 👌🏻

З повагою, Володимир 💎
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13075
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
Профіль
 
2
2
1
Повідомлення Додано: Нед 04 тра, 2025 08:53

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Це залежить від деяких факторів
А це залежить чи планую я розмістити у банку свої 500К на Швидкому, а потім не виносити їх готівкою по 100К/дн, і не стояти у чергах?
Amethyst
Аватар користувача
Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6376
З нами з: 05.05.21
Подякував: 488 раз.
Подякували: 1251 раз.
 
Профіль
 
3
1
1
10
  #<1 ... 1408140914101411
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
16 23496
Переглянути останнє повідомлення
Чет 01 тра, 2025 14:27
yverstiuk
О.Bank 1 ... 122, 123, 124
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1238 285920
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 лис, 2024 10:43
ramzes4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Таскомбанк (3926)
04.05.2025 08:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.