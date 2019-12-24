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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 03 тра, 2025 22:23
Howl написав: Sense Bank написав:
Чітко встановленого періоду, за який аналізується інформація, не існує.
Тоді за який період банк приймає документи про проходження коштів для збільшення ліміту по Меморандуму? Бо на минулих сторінках йшлося, що заощадження ≠ доходу...
Да це все триндьожж і правакація.
Треба давити/закидувати будь-якими доками цих недолугих бангстерів, бо регулятор просто умив руки
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Додано: Суб 03 тра, 2025 22:29
sens написав:
Якщо коротко - меморандум це фількіна грамота . Жоден суд не прийме цю х..ню як належний доказ. Крапка .
"х..ню" в смысле меморандум? Он в принципе не доказательство чего-то. И что с того? Ограничения введены не потому, что меморандум что-то доказывает.
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moveton
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Додано: Нед 04 тра, 2025 08:19
moveton написав: sens написав:
Якщо коротко - меморандум це фількіна грамота . Жоден суд не прийме цю х..ню як належний доказ. Крапка .
"х..ню" в смысле меморандум? Он в принципе не доказательство чего-то. И что с того? Ограничения введены не потому, что меморандум что-то доказывает.
Ну так банки переписали ці обмеження в свої ДКБО згідно свого екСлЮзИвНого ризик-орі підходу
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Додано: Нед 04 тра, 2025 08:36
Howl написав: Sense Bank написав:
Чітко встановленого періоду, за який аналізується інформація, не існує.
Тоді за який період банк приймає документи про проходження коштів для збільшення ліміту по Меморандуму? Бо на минулих сторінках йшлося, що заощадження ≠ доходу...
Це залежить від деяких факторів, і в першу чергу від виду доходу, документи щодо якого ви плануєте надати до банку, а також від того чи отримуєте ви заробітну платну на картку Sense Bank.
Як вже зазначалось вище, ця процедура максимально індивідуальна, тому формули, загальної для всіх — немає, варто звертатись до нашої підтримки, або у відділення, щоб конкретно по вашому випадку вам надали інформацію 👌🏻
З повагою, Володимир 💎
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Додано: Нед 04 тра, 2025 08:53
Sense Bank написав:
Це залежить від деяких факторів
А це залежить чи планую я розмістити у банку свої 500К на Швидкому, а потім не виносити їх готівкою по 100К/дн, і не стояти у чергах?
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Додано: Нед 04 тра, 2025 09:39
Sense Bank написав:
Це залежить від деяких факторів...
Як вже зазначалось вище, ця процедура максимально індивідуальна, тому формули, загальної для всіх — немає, варто звертатись до нашої підтримки..., щоб конкретно по вашому випадку вам надали інформацію 👌🏻
Ну обратился. Туже самую воду перелили в пустое ведро. Только хоть указали, что за полгода точно подавай, а там при необходимости могут запросить ещё:
Все індивідуально, ви надаєте виписку за 6 місяців, якщо потрібно буде за більший термін при розгляді вам про це повідомлять додатково
Сразу так нельзя было написать? Зная, что доки минимум за полгода надо, то уже есть понятие что надо предоставить, а не отбирать время у тех отделов с уточнением информации.
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