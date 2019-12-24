Sense Bank написав:Чітко встановленого періоду, за який аналізується інформація, не існує.
Тоді за який період банк приймає документи про проходження коштів для збільшення ліміту по Меморандуму? Бо на минулих сторінках йшлося, що заощадження ≠ доходу...
Це залежить від деяких факторів, і в першу чергу від виду доходу, документи щодо якого ви плануєте надати до банку, а також від того чи отримуєте ви заробітну платну на картку Sense Bank. Як вже зазначалось вище, ця процедура максимально індивідуальна, тому формули, загальної для всіх — немає, варто звертатись до нашої підтримки, або у відділення, щоб конкретно по вашому випадку вам надали інформацію 👌🏻
Sense Bank написав:Це залежить від деяких факторів...
Як вже зазначалось вище, ця процедура максимально індивідуальна, тому формули, загальної для всіх — немає, варто звертатись до нашої підтримки..., щоб конкретно по вашому випадку вам надали інформацію 👌🏻
Ну обратился. Туже самую воду перелили в пустое ведро. Только хоть указали, что за полгода точно подавай, а там при необходимости могут запросить ещё:
Все індивідуально, ви надаєте виписку за 6 місяців, якщо потрібно буде за більший термін при розгляді вам про це повідомлять додатково
Сразу так нельзя было написать? Зная, что доки минимум за полгода надо, то уже есть понятие что надо предоставить, а не отбирать время у тех отделов с уточнением информации.
egorek написав:Sense Bank, з якого часу рахунок, на який надходят ь відсотки від депозиту кожний місяць вважаєтся неактивним і банк списує коміссію за неактивність?
Неактивним вважається картковий рахунок, за яким більш як 180 днів від дати останнього робочого дня поточного місяця не проводилися фінансові операції. Фінансові операції — це операції, що пов’язані зі зміною балансу рахунку, які проведені за вашою ініціативою (поповнення картки, зняття готівки, перекази та платежі). Для того, щоб уникнути списань комісії по неактивності рахунку, рекомендуємо проводити якісь з вищенаведених операцій щонайменше раз на 180 календарних днів.