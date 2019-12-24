Саме так. Я це читав. І, на скільки я паммʼятаю, завжди зарахування на картку відсотків на карту вважалось як активний рахунок. Ще раз. Розміщення депозиту з щомісячною виплатою відсотків на картку хіба не моя ініціатива, яка змінює баланс картки?
egorek написав:Саме так. Я це читав. І, на скільки я паммʼятаю, завжди зарахування на картку відсотків на карту вважалось як активний рахунок. Ще раз. Розміщення депозиту з щомісячною виплатою відсотків на картку хіба не моя ініціатива, яка змінює баланс картки?
Sense Bank написав:Фінансові операції — це операції, що пов’язані зі зміною балансу рахунку, які проведені за вашою ініціативою (поповнення картки, зняття готівки, перекази та платежі).
Розміщення депозиту, дійсно, це операція зі зміною балансу рахунку за вашою ініціативою. Операція автоматичної виплати відсотків за розміщеним депозитом на картку, не є операцією здійсненою за вашою ініціативою, відсутня в переліку визначених фінансових операцій, і відповідно, не скасовує списання комісії за неактивний рахунок.
При чём тут доказательность в суде? Что именно доказывать предполагается?
Ви надто багато часу витрачаєте на слова пана Сенса (не плутайте з офпредом на гілці). Він вже кілька років пише якийсь рандомний набір юридичних слів, слабо повʼязаних між собою і зовсім не відповідних до теми обговорення.
Amethyst написав:Доказувати можливість банком обмежувати клієнту переказ власних коштів, тобто використання особистої власності за власною потребою...навіть під час воєнного стану.
Ну это не к Меморандуму, а к ДКБО и прочим банковским договорам, с которыми клиент типа согласился. А почему только сейчас? Всякого рода ограничения на переводы в Алке от её рождения. Да и в подавляющем большинстве банков тоже.
Другой вопрос насколько банк волен добавлять новые ограничения. Недавно российская Алка уже за это получила по мозгам от Верховного Суда. Но то в диктаторском Мордоре. А у нас свободная страна и банки могут делать, что хотят. Во всяком случае, если НБУ не возражает, а особенно, если направляет.