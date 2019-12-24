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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:25
Саме так. Я це читав. І, на скільки я паммʼятаю, завжди зарахування на картку відсотків на карту вважалось як активний рахунок. Ще раз. Розміщення депозиту з щомісячною виплатою відсотків на картку хіба не моя ініціатива, яка змінює баланс картки?
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egorek
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Додано: Нед 04 тра, 2025 15:37
egorek написав:
Саме так. Я це читав. І, на скільки я паммʼятаю, завжди зарахування на картку відсотків на карту вважалось як активний рахунок. Ще раз. Розміщення депозиту з щомісячною виплатою відсотків на картку хіба не моя ініціатива, яка змінює баланс картки?
Sense Bank написав:
Фінансові операції — це операції, що пов’язані зі зміною балансу рахунку, які проведені за вашою ініціативою (поповнення картки, зняття готівки, перекази та платежі).
Розміщення депозиту, дійсно, це операція зі зміною балансу рахунку за вашою ініціативою.
Операція автоматичної виплати відсотків за розміщеним депозитом на картку, не є операцією здійсненою за вашою ініціативою, відсутня в переліку визначених фінансових операцій, і відповідно, не скасовує списання комісії за неактивний рахунок.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
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Додано: Нед 04 тра, 2025 15:38
Amethyst написав: moveton написав: sens написав:
Якщо коротко - меморандум це фількіна грамота . Жоден суд не прийме цю х..ню як належний доказ. Крапка .
"х..ню" в смысле меморандум? Он в принципе не доказательство чего-то. И что с того? Ограничения введены не потому, что меморандум что-то доказывает.
Ну так банки переписали ці обмеження в свої ДКБО згідно свого екСлЮзИвНого ризик-орі підходу
Не уверен, что в ДКБО. Ну даже, если там. При чём тут доказательность в суде? Что именно доказывать предполагается?
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Додано: Нед 04 тра, 2025 15:44
moveton
При чём тут доказательность в суде? Что именно доказывать предполагается?
Ви надто багато часу витрачаєте на слова пана Сенса (не плутайте з офпредом на гілці). Він вже кілька років пише якийсь рандомний набір юридичних слів, слабо повʼязаних між собою і зовсім не відповідних до теми обговорення.
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Додано: Нед 04 тра, 2025 16:50
moveton написав: Amethyst написав: moveton написав:
"х..ню" в смысле меморандум? Он в принципе не доказательство чего-то. И что с того? Ограничения введены не потому, что меморандум что-то доказывает.
Ну так банки переписали ці обмеження в свої ДКБО згідно свого екСлЮзИвНого ризик-орі підходу
Не уверен, что в ДКБО. Ну даже, если там. При чём тут доказательность в суде? Что именно доказывать предполагается?
Доказувати можливість банком обмежувати клієнту переказ власних коштів, тобто використання особистої власності за власною потребою...навіть під час воєнного стану.
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