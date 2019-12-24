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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:25
Саме так. Я це читав. І, на скільки я паммʼятаю, завжди зарахування на картку відсотків на карту вважалось як активний рахунок. Ще раз. Розміщення депозиту з щомісячною виплатою відсотків на картку хіба не моя ініціатива, яка змінює баланс картки?
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:37
Розміщення депозиту, дійсно, це операція зі зміною балансу рахунку за вашою ініціативою.
Операція автоматичної виплати відсотків за розміщеним депозитом на картку, не є операцією здійсненою за вашою ініціативою, відсутня в переліку визначених фінансових операцій, і відповідно, не скасовує списання комісії за неактивний рахунок.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:38
Не уверен, что в ДКБО. Ну даже, если там. При чём тут доказательность в суде? Что именно доказывать предполагается?
Додано: Нед 04 тра, 2025 15:44
moveton
Ви надто багато часу витрачаєте на слова пана Сенса (не плутайте з офпредом на гілці). Він вже кілька років пише якийсь рандомний набір юридичних слів, слабо повʼязаних між собою і зовсім не відповідних до теми обговорення.
Додано: Нед 04 тра, 2025 16:50
Доказувати можливість банком обмежувати клієнту переказ власних коштів, тобто використання особистої власності за власною потребою...навіть під час воєнного стану.
Додано: Нед 04 тра, 2025 17:04
Ну это не к Меморандуму, а к ДКБО и прочим банковским договорам, с которыми клиент типа согласился. А почему только сейчас? Всякого рода
Другой вопрос насколько банк волен добавлять новые ограничения. Недавно российская Алка уже за это
Додано: Нед 04 тра, 2025 17:19
Ніхто не може обмежувати використання особистої власності, якщо це не порушує прав іншого власника.
Інша справа технічні обмеження. Тобто, ну не пролазить 5 млн через ССА, треба бігти у касу, платити додаткову коміс.
Якісь воєнні обмеження.
Але вводити обмеження просто з за того, що банка не вміє працювати зі своїм клієнтом, зрозуміти його потреби, реально використати ризик-орієнт підхід...до клієнта, який вже 20 років з банкою. Це тупня реальна.
Раніше питали фіндоцільність переказу.. на свій ІПН - тупня. Зараз просто не більше 150К - тупня у квадраті. Просто клоуни 🤡
Додано: Нед 04 тра, 2025 17:34
Как бы я не спорю, что ограничения странноватые (если считать, что банк заинтересован в клиентах), но не согласен в очевидности их незаконности. Так что в суд! Может ещё через несколько лет он что-то и примет в пользу клиента. А за это время условия обслуживания ещё много раз поменяются
Может банк как раз просто хочет клиентов разогнать. Например, Тазик давно ввёл ограничения в 150к на всё, включая переводы на свой IBAN. Народ спокойно съел. Теперь добавил 150 грн ежемесячной абонки по каждой карте и ещё 150 каждый месяц доплатить, если карта в минусе. Точно кучу карт позакрывают. Меньше народу - легче поддержке
Додано: Нед 04 тра, 2025 17:50
Представнику Sense Bank
Прошу посприяти наданню мені відповіді е-листом на мій е-лист від 1 трав. 2025 р., 10:51, що надісланий у відповідь на "Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів № MD-... від 01.05.2025".
Банк в односторонньому порядку розірвав зі мною 4 таких договори і вважає це "згодою сторін". Запитання поставлене там: Чому банк розірвав всі угоди? Вкажіть конкретні причини.
Додано: Нед 04 тра, 2025 18:15
Та 100 жлобских гривень за користування кред.лімітом скасуйте. З них все і почалося.
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