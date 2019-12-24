Я задавав майже таке саме питання ще коли цю комісію тільки намалювали в умовах. Правда, я питав, чи буде виплата депозита (а не відсотків) такою операцією, що скасує комісію, і чи не знімуть в момент такої виплати комісію за попередні місяці, коли на рахунку не було коштів для її оплати. Відповідь тоді була однозначна -- комісію не спишуть, і виплата депозита є операцією, що перериває бездіяльність рахунку. Тепер виявляється, що виплата відсотків такою операцією не є, що, між іншими, може означати, що ніяких відсотків клієнт не побачить, бо так звана "комісія" може щомісячно з'їдати більшу суму, особливо якщо депозит валютний. Залишилось впевнитися, що комісію при виплаті депозита спишуть заднім числом, принаймні за останній місяць, і бінго, пазл склався.
Сценарій такий самий, як колись було з пакетками. Людина оформила депозит і пакет карт до нього для отримання відсотків і тіла. Наміру користуватися картками не мала, але її запевнили, що згідно умов все безкоштовно. Потім умови безкоштовності підвищилися, і з людини, яка про це не догадувалась, щомісячно почали списувати комісію. Коли така людина приходила по депозит, то з'ясовувала, що відсоткові кошти чомусь суттєво не відповідають очікуванням.
А в мене навіть інша ситуація. Ну от знаю я, що картки будуть неактивні. Зробити їх активними не так просто, і потребує якихось абсолютно не потрібних мені операцій. А депозит чекає свого часу.