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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1410141114121413 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 105 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 105 Додано: Нед 04 тра, 2025 21:09 egorek написав: Саме так. Я це читав. І, на скільки я паммʼятаю, завжди зарахування на картку відсотків на карту вважалось як активний рахунок. Ще раз. Розміщення депозиту з щомісячною виплатою відсотків на картку хіба не моя ініціатива, яка змінює баланс картки? Саме так. Я це читав. І, на скільки я паммʼятаю, завжди зарахування на картку відсотків на карту вважалось як активний рахунок. Ще раз. Розміщення депозиту з щомісячною виплатою відсотків на картку хіба не моя ініціатива, яка змінює баланс картки?

Я задавав майже таке саме питання ще коли цю комісію тільки намалювали в умовах. Правда, я питав, чи буде виплата депозита (а не відсотків) такою операцією, що скасує комісію, і чи не знімуть в момент такої виплати комісію за попередні місяці, коли на рахунку не було коштів для її оплати. Відповідь тоді була однозначна -- комісію не спишуть, і виплата депозита є операцією, що перериває бездіяльність рахунку. Тепер виявляється, що виплата відсотків такою операцією не є, що, між іншими, може означати, що ніяких відсотків клієнт не побачить, бо так звана "комісія" може щомісячно з'їдати більшу суму, особливо якщо депозит валютний. Залишилось впевнитися, що комісію при виплаті депозита спишуть заднім числом, принаймні за останній місяць, і бінго, пазл склався.

Сценарій такий самий, як колись було з пакетками. Людина оформила депозит і пакет карт до нього для отримання відсотків і тіла. Наміру користуватися картками не мала, але її запевнили, що згідно умов все безкоштовно. Потім умови безкоштовності підвищилися, і з людини, яка про це не догадувалась, щомісячно почали списувати комісію. Коли така людина приходила по депозит, то з'ясовувала, що відсоткові кошти чомусь суттєво не відповідають очікуванням.

А в мене навіть інша ситуація. Ну от знаю я, що картки будуть неактивні. Зробити їх активними не так просто, і потребує якихось абсолютно не потрібних мені операцій. А депозит чекає свого часу. Я задавав майже таке саме питання ще коли цю комісію тільки намалювали в умовах. Правда, я питав, чи буде виплата депозита (а не відсотків) такою операцією, що скасує комісію, і чи не знімуть в момент такої виплати комісію за попередні місяці, коли на рахунку не було коштів для її оплати. Відповідь тоді була однозначна -- комісію не спишуть, і виплата депозита є операцією, що перериває бездіяльність рахунку. Тепер виявляється, що виплата відсотків такою операцією не є, що, між іншими, може означати, що ніяких відсотків клієнт не побачить, бо так звана "комісія" може щомісячно з'їдати більшу суму, особливо якщо депозит валютний. Залишилось впевнитися, що комісію при виплаті депозита спишуть заднім числом, принаймні за останній місяць, і бінго, пазл склався.Сценарій такий самий, як колись було з пакетками. Людина оформила депозит і пакет карт до нього для отримання відсотків і тіла. Наміру користуватися картками не мала, але її запевнили, що згідно умов все безкоштовно. Потім умови безкоштовності підвищилися, і з людини, яка про це не догадувалась, щомісячно почали списувати комісію. Коли така людина приходила по депозит, то з'ясовувала, що відсоткові кошти чомусь суттєво не відповідають очікуванням.А в мене навіть інша ситуація. Ну от знаю я, що картки будуть неактивні. Зробити їх активними не так просто, і потребує якихось абсолютно не потрібних мені операцій. А депозит чекає свого часу. M-Audio Повідомлень: 3356 З нами з: 23.03.11 Подякував: 626 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 12:50 Howl написав: Hotab написав: Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к? Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к? Наче кожен місяць треба подавати. Наче кожен місяць треба подавати.

Откуда дровишки, кстати? Мне тут ПМ свистит: "Банк рассмотрит и установит дату окончания действия лимита, могут установить как на 3 месяца так и на год" Правда, как тут говорят, подход индивидуальный. Кому-то может и на месяц только. Или на текущий день, как Аккорд по карточкам ставит Откуда дровишки, кстати? Мне тут ПМ свистит: "Банк рассмотрит и установит дату окончания действия лимита, могут установить как на 3 месяца так и на год" Правда, как тут говорят, подход индивидуальный. Кому-то может и на месяц только. Или на текущий день, как Аккорд по карточкам ставит moveton

Повідомлень: 5477 З нами з: 23.03.18 Подякував: 54 раз. Подякували: 658 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1410141114121413 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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