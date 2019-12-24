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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 04 тра, 2025 21:09
egorek написав:
Саме так. Я це читав. І, на скільки я паммʼятаю, завжди зарахування на картку відсотків на карту вважалось як активний рахунок. Ще раз. Розміщення депозиту з щомісячною виплатою відсотків на картку хіба не моя ініціатива, яка змінює баланс картки?
Я задавав майже таке саме питання ще коли цю комісію тільки намалювали в умовах. Правда, я питав, чи буде виплата депозита (а не відсотків) такою операцією, що скасує комісію, і чи не знімуть в момент такої виплати комісію за попередні місяці, коли на рахунку не було коштів для її оплати. Відповідь тоді була однозначна -- комісію не спишуть, і виплата депозита є операцією, що перериває бездіяльність рахунку. Тепер виявляється, що виплата відсотків такою операцією не є, що, між іншими, може означати, що ніяких відсотків клієнт не побачить, бо так звана "комісія" може щомісячно з'їдати більшу суму, особливо якщо депозит валютний. Залишилось впевнитися, що комісію при виплаті депозита спишуть заднім числом, принаймні за останній місяць, і бінго, пазл склався.
Сценарій такий самий, як колись було з пакетками. Людина оформила депозит і пакет карт до нього для отримання відсотків і тіла. Наміру користуватися картками не мала, але її запевнили, що згідно умов все безкоштовно. Потім умови безкоштовності підвищилися, і з людини, яка про це не догадувалась, щомісячно почали списувати комісію. Коли така людина приходила по депозит, то з'ясовувала, що відсоткові кошти чомусь суттєво не відповідають очікуванням.
А в мене навіть інша ситуація. Ну от знаю я, що картки будуть неактивні. Зробити їх активними не так просто, і потребує якихось абсолютно не потрібних мені операцій. А депозит чекає свого часу.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 12:50
Howl написав: Hotab написав:
Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к?
Наче кожен місяць треба подавати.
Откуда дровишки, кстати? Мне тут ПМ свистит: "Банк рассмотрит и установит дату окончания действия лимита, могут установить как на 3 месяца так и на год" Правда, как тут говорят, подход индивидуальный. Кому-то может и на месяц только. Или на текущий день, как Аккорд по карточкам ставит
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Додано: Пон 05 тра, 2025 18:51
час вже і клієнтам свій меморандум викотити
як і куди послати такі банки, що розказують клієнтам, як (на їх "вельмишановну", банку, думку) вони (плебеї, клієнти, тобто) можуть скористатися їх власними плебейськими коштами. і напуркуа клієнту тоді такий банк?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 19:00
wild.tomcat написав:
час вже і клієнтам свій меморандум викотити
як і куди послати такі банки, що розказують клієнтам, як (на їх "вельмишановну", банку, думку) вони (плебеї, клієнти, тобто) можуть скористатися їх власними плебейськими коштами. і напуркуа клієнту тоді такий банк?
Оно-то можно, но на данный момент в списке присоединившихся к Меморандуму уже 53 банка при том, что их всего-то в Украине 61. Т.е. последний вопрос уже практически эквивалентен "напуркуа клиенту банк в Украине?". А из банка вне Украины не то, что 150к, а даже одну гривну не СЭПнуть...
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Додано: Пон 05 тра, 2025 19:03
moveton написав: wild.tomcat написав:
час вже і клієнтам свій меморандум викотити
як і куди послати такі банки, що розказують клієнтам, як (на їх "вельмишановну", банку, думку) вони (плебеї, клієнти, тобто) можуть скористатися їх власними плебейськими коштами. і напуркуа клієнту тоді такий банк?
Оно-то можно, но на данный момент в списке присоединившихся к Меморандуму уже 53 банка при том, что их всего-то в Украине 61. Т.е. последний вопрос уже практически эквивалентен "напуркуа клиенту банк в Украине?". А из банка вне Украины не то, что 150к, а даже одну гривну не СЭПнуть...
але ж серед них є і такі (навіть тут вище писали), які подібних безумних умов не ставлять, принаймні, поки що.
ну і готівку ніхто поки що теж не відмінив.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 19:26
wild.tomcat написав:
але ж серед них є і такі (навіть тут вище писали), які подібних безумних умов не ставлять, принаймні, поки що.
Что именно подразумевается под безумными условиями? Если без справок, то ограничение в 50-100-150к в месяц на общую сумму любых переводов ставят все. Со справками у Алки в теории можно получить лимит выше среднемесячного дохода (через пару дней узнаю, как на практике). Если это безумие, то как называть, например, Тазик и Райф, где ставят только по среднемесячному? Неплохо бы, конечно, чтобы в лимит не входили переводы на тот же ИНН, но про банк с таким разрешением я не уверен, что можно говорить во множественном числе. Не видел, чтобы в этой теме перечисляли хотя бы два таких. Ну а все прочие переводы, включая внутрибанк родственникам, вроде, у всех в лимите.
wild.tomcat написав:
ну і готівку ніхто поки що теж не відмінив.
Саму наличку-то да, но она сильно проигрывает в удобстве безналу, крупные (а на мелких Меморандум не волнует) оплаты за нал вообще не легальны и многое за нал проблематично купить. Вон, чел пару недель назад искал кто в Одессе за нал USDT продаёт. До сих пор не нашёл. А это самая что ни на есть чёрная зона. Что уж говорить о более белых вещах, например, прикупить за нал ОВГЗ на несколько мульёнов (это ещё можно) и самое главное, чтобы эти мульёны потом так же налом без финшмонных вопросов вернули (а вот тут обычно начинает быть интересно)?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 20:04
moveton написав: wild.tomcat написав:
але ж серед них є і такі (навіть тут вище писали), які подібних безумних умов не ставлять, принаймні, поки що.
Что именно подразумевается под безумными условиями? Если без справок, то ограничение в 50-100-150к в месяц на общую сумму любых переводов ставят все. Со справками у Алки в теории можно получить лимит выше среднемесячного дохода (через пару дней узнаю, как на практике). Если это безумие, то как называть, например, Тазик и Райф, где ставят только по среднемесячному? Неплохо бы, конечно, чтобы в лимит не входили переводы на тот же ИНН, но про банк с таким разрешением я не уверен, что можно говорить во множественном числе. Не видел, чтобы в этой теме перечисляли хотя бы два таких. Ну а все прочие переводы, включая внутрибанк родственникам, вроде, у всех в лимите.
wild.tomcat написав:
ну і готівку ніхто поки що теж не відмінив.
Саму наличку-то да, но она сильно проигрывает в удобстве безналу, крупные (а на мелких Меморандум не волнует) оплаты за нал вообще не легальны и многое за нал проблематично купить. Вон, чел пару недель назад искал кто в Одессе за нал USDT продаёт. До сих пор не нашёл. А это самая что ни на есть чёрная зона. Что уж говорить о более белых вещах, например, прикупить за нал ОВГЗ на несколько мульёнов (это ещё можно) и самое главное, чтобы эти мульёны потом так же налом без финшмонных вопросов вернули (а вот тут обычно начинает быть интересно)?
клієнту не дають скористатися його власними коштами на його власний розсуд. при чому настільки білими, що біліше не буває. не зовсім зрозуміло, наприклад, вірніше, зовсім не зрозуміло, чому обмежуються перекази на свій іпн? що тут кримінального? людина має якийсь кошт, тримає там, де вважає за необхідне. і до чого тут середньомісячний дохід? клієнт не міг зібрати за певний період якусь суму, яка явно більша за середньомісячний дохід, який би він там не був? завтра сєня-ала (чи ще хтось) скаже не те, що депо ваш тепер під 0.01%, а взагалі, ви їй тепер винні 5% щомісяця за те, що ваші гроші в неї. а забрати - буй. давай довідки
шикарний бізнес. але на кожен болт завжди є своя гайка.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 20:19
Кащей написав: pharus написав:
Нагадайте, будь ласка, якщо РД по КК Ред припадає на вихідні, то краще сьогодні погаситись з Ощадного? Чи можна день дочекатись закінчення Швидкого і на вихідних загаситися? Чи досі тут проводки прив'язані до робочих днів і оперчасу, погашення кредитки на вихідних буде тою ж датою чи аж у понеділок?
Выплатили вам Швидкий? У меня до сих пор не выплачен.
С утра упал на карту и все погасилось тем же днем с Ощадного, как и в будние дни. Спасибо всем, кто поделился инфо
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Додано: Пон 05 тра, 2025 20:22
wild.tomcat написав:
клієнту не дають скористатися його власними коштами на його власний розсуд. при чому настільки білими, що біліше не буває
Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой.
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