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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1410141114121413 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 105 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 105 Додано: Нед 04 тра, 2025 21:09 egorek написав: Саме так. Я це читав. І, на скільки я паммʼятаю, завжди зарахування на картку відсотків на карту вважалось як активний рахунок. Ще раз. Розміщення депозиту з щомісячною виплатою відсотків на картку хіба не моя ініціатива, яка змінює баланс картки? Саме так. Я це читав. І, на скільки я паммʼятаю, завжди зарахування на картку відсотків на карту вважалось як активний рахунок. Ще раз. Розміщення депозиту з щомісячною виплатою відсотків на картку хіба не моя ініціатива, яка змінює баланс картки?

Я задавав майже таке саме питання ще коли цю комісію тільки намалювали в умовах. Правда, я питав, чи буде виплата депозита (а не відсотків) такою операцією, що скасує комісію, і чи не знімуть в момент такої виплати комісію за попередні місяці, коли на рахунку не було коштів для її оплати. Відповідь тоді була однозначна -- комісію не спишуть, і виплата депозита є операцією, що перериває бездіяльність рахунку. Тепер виявляється, що виплата відсотків такою операцією не є, що, між іншими, може означати, що ніяких відсотків клієнт не побачить, бо так звана "комісія" може щомісячно з'їдати більшу суму, особливо якщо депозит валютний. Залишилось впевнитися, що комісію при виплаті депозита спишуть заднім числом, принаймні за останній місяць, і бінго, пазл склався.

Сценарій такий самий, як колись було з пакетками. Людина оформила депозит і пакет карт до нього для отримання відсотків і тіла. Наміру користуватися картками не мала, але її запевнили, що згідно умов все безкоштовно. Потім умови безкоштовності підвищилися, і з людини, яка про це не догадувалась, щомісячно почали списувати комісію. Коли така людина приходила по депозит, то з'ясовувала, що відсоткові кошти чомусь суттєво не відповідають очікуванням.

А в мене навіть інша ситуація. Ну от знаю я, що картки будуть неактивні. Зробити їх активними не так просто, і потребує якихось абсолютно не потрібних мені операцій. А депозит чекає свого часу. Я задавав майже таке саме питання ще коли цю комісію тільки намалювали в умовах. Правда, я питав, чи буде виплата депозита (а не відсотків) такою операцією, що скасує комісію, і чи не знімуть в момент такої виплати комісію за попередні місяці, коли на рахунку не було коштів для її оплати. Відповідь тоді була однозначна -- комісію не спишуть, і виплата депозита є операцією, що перериває бездіяльність рахунку. Тепер виявляється, що виплата відсотків такою операцією не є, що, між іншими, може означати, що ніяких відсотків клієнт не побачить, бо так звана "комісія" може щомісячно з'їдати більшу суму, особливо якщо депозит валютний. Залишилось впевнитися, що комісію при виплаті депозита спишуть заднім числом, принаймні за останній місяць, і бінго, пазл склався.Сценарій такий самий, як колись було з пакетками. Людина оформила депозит і пакет карт до нього для отримання відсотків і тіла. Наміру користуватися картками не мала, але її запевнили, що згідно умов все безкоштовно. Потім умови безкоштовності підвищилися, і з людини, яка про це не догадувалась, щомісячно почали списувати комісію. Коли така людина приходила по депозит, то з'ясовувала, що відсоткові кошти чомусь суттєво не відповідають очікуванням.А в мене навіть інша ситуація. Ну от знаю я, що картки будуть неактивні. Зробити їх активними не так просто, і потребує якихось абсолютно не потрібних мені операцій. А депозит чекає свого часу. M-Audio Повідомлень: 3356 З нами з: 23.03.11 Подякував: 626 раз. Подякували: 486 раз. Профіль 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 12:50 Howl написав: Hotab написав: Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к? Підкажіть, якщо я надам документи що підтверджують щомісячні доходи більше отих 150к, ліміт буде піднято на постійній основі? Чи разово і знову повернуто до 150к? Наче кожен місяць треба подавати. Наче кожен місяць треба подавати.

Откуда дровишки, кстати? Мне тут ПМ свистит: "Банк рассмотрит и установит дату окончания действия лимита, могут установить как на 3 месяца так и на год" Правда, как тут говорят, подход индивидуальный. Кому-то может и на месяц только. Или на текущий день, как Аккорд по карточкам ставит Откуда дровишки, кстати? Мне тут ПМ свистит: "Банк рассмотрит и установит дату окончания действия лимита, могут установить как на 3 месяца так и на год" Правда, как тут говорят, подход индивидуальный. Кому-то может и на месяц только. Или на текущий день, как Аккорд по карточкам ставит moveton

Повідомлень: 5482 З нами з: 23.03.18 Подякував: 54 раз. Подякували: 658 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 18:51 як і куди послати такі банки, що розказують клієнтам, як (на їх "вельмишановну", банку, думку) вони (плебеї, клієнти, тобто) можуть скористатися їх власними плебейськими коштами. і напуркуа клієнту тоді такий банк? час вже і клієнтам свій меморандум викотитияк і куди послати такі банки, що розказують клієнтам, як (на їх "вельмишановну", банку, думку) вони (плебеї, клієнти, тобто) можуть скористатися їх власними плебейськими коштами. і напуркуа клієнту тоді такий банк? wild.tomcat Повідомлень: 1658 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 19:00 wild.tomcat написав: час вже і клієнтам свій меморандум викотити як і куди послати такі банки, що розказують клієнтам, як (на їх "вельмишановну", банку, думку) вони (плебеї, клієнти, тобто) можуть скористатися їх власними плебейськими коштами. і напуркуа клієнту тоді такий банк? час вже і клієнтам свій меморандум викотитияк і куди послати такі банки, що розказують клієнтам, як (на їх "вельмишановну", банку, думку) вони (плебеї, клієнти, тобто) можуть скористатися їх власними плебейськими коштами. і напуркуа клієнту тоді такий банк?

Оно-то можно, но на данный момент в списке присоединившихся к Меморандуму уже 53 банка при том, что их всего-то в Украине 61. Т.е. последний вопрос уже практически эквивалентен "напуркуа клиенту банк в Украине?". А из банка вне Украины не то, что 150к, а даже одну гривну не СЭПнуть... Оно-то можно, но на данный момент в списке присоединившихся к Меморандуму уже 53 банка при том, что их всего-то в Украине 61. Т.е. последний вопрос уже практически эквивалентен "напуркуа клиенту банк в Украине?". А из банка вне Украины не то, что 150к, а даже одну гривну не СЭПнуть... moveton

Повідомлень: 5482 З нами з: 23.03.18 Подякував: 54 раз. Подякували: 658 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 19:03 moveton написав: wild.tomcat написав: час вже і клієнтам свій меморандум викотити як і куди послати такі банки, що розказують клієнтам, як (на їх "вельмишановну", банку, думку) вони (плебеї, клієнти, тобто) можуть скористатися їх власними плебейськими коштами. і напуркуа клієнту тоді такий банк? час вже і клієнтам свій меморандум викотитияк і куди послати такі банки, що розказують клієнтам, як (на їх "вельмишановну", банку, думку) вони (плебеї, клієнти, тобто) можуть скористатися їх власними плебейськими коштами. і напуркуа клієнту тоді такий банк?

Оно-то можно, но на данный момент в списке присоединившихся к Меморандуму уже 53 банка при том, что их всего-то в Украине 61. Т.е. последний вопрос уже практически эквивалентен "напуркуа клиенту банк в Украине?". А из банка вне Украины не то, что 150к, а даже одну гривну не СЭПнуть... Оно-то можно, но на данный момент в списке присоединившихся к Меморандуму уже 53 банка при том, что их всего-то в Украине 61. Т.е. последний вопрос уже практически эквивалентен "напуркуа клиенту банк в Украине?". А из банка вне Украины не то, что 150к, а даже одну гривну не СЭПнуть...



але ж серед них є і такі (навіть тут вище писали), які подібних безумних умов не ставлять, принаймні, поки що.

ну і готівку ніхто поки що теж не відмінив. але ж серед них є і такі (навіть тут вище писали), які подібних безумних умов не ставлять, принаймні, поки що.ну і готівку ніхто поки що теж не відмінив. wild.tomcat Повідомлень: 1658 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 19:26 wild.tomcat написав: але ж серед них є і такі (навіть тут вище писали), які подібних безумних умов не ставлять, принаймні, поки що. але ж серед них є і такі (навіть тут вище писали), які подібних безумних умов не ставлять, принаймні, поки що.

Что именно подразумевается под безумными условиями? Если без справок, то ограничение в 50-100-150к в месяц на общую сумму любых переводов ставят все. Со справками у Алки в теории можно получить лимит выше среднемесячного дохода (через пару дней узнаю, как на практике). Если это безумие, то как называть, например, Тазик и Райф, где ставят только по среднемесячному? Неплохо бы, конечно, чтобы в лимит не входили переводы на тот же ИНН, но про банк с таким разрешением я не уверен, что можно говорить во множественном числе. Не видел, чтобы в этой теме перечисляли хотя бы два таких. Ну а все прочие переводы, включая внутрибанк родственникам, вроде, у всех в лимите.



wild.tomcat написав: ну і готівку ніхто поки що теж не відмінив. ну і готівку ніхто поки що теж не відмінив.

Саму наличку-то да, но она сильно проигрывает в удобстве безналу, крупные (а на мелких Меморандум не волнует) оплаты за нал вообще не легальны и многое за нал проблематично купить. Вон, чел пару недель назад искал кто в Одессе за нал USDT продаёт. До сих пор не нашёл. А это самая что ни на есть чёрная зона. Что уж говорить о более белых вещах, например, прикупить за нал ОВГЗ на несколько мульёнов (это ещё можно) и самое главное, чтобы эти мульёны потом так же налом без финшмонных вопросов вернули (а вот тут обычно начинает быть интересно)? Что именно подразумевается под безумными условиями? Если без справок, то ограничение в 50-100-150к в месяц на общую сумму любых переводов ставят все. Со справками у Алки в теории можно получить лимит выше среднемесячного дохода (через пару дней узнаю, как на практике). Если это безумие, то как называть, например, Тазик и Райф, где ставят только по среднемесячному? Неплохо бы, конечно, чтобы в лимит не входили переводы на тот же ИНН, но про банк с таким разрешением я не уверен, что можно говорить во множественном числе. Не видел, чтобы в этой теме перечисляли хотя бы два таких. Ну а все прочие переводы, включая внутрибанк родственникам, вроде, у всех в лимите.Саму наличку-то да, но она сильно проигрывает в удобстве безналу, крупные (а на мелких Меморандум не волнует) оплаты за нал вообще не легальны и многое за нал проблематично купить. Вон, чел пару недель назад искал кто в Одессе за нал USDT продаёт. До сих пор не нашёл. А это самая что ни на есть чёрная зона. Что уж говорить о более белых вещах, например, прикупить за нал ОВГЗ на несколько мульёнов (это ещё можно) и самое главное, чтобы эти мульёны потом так же налом без финшмонных вопросов вернули (а вот тут обычно начинает быть интересно)? moveton

Повідомлень: 5482 З нами з: 23.03.18 Подякував: 54 раз. Подякували: 658 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 20:04 moveton написав: wild.tomcat написав: але ж серед них є і такі (навіть тут вище писали), які подібних безумних умов не ставлять, принаймні, поки що. але ж серед них є і такі (навіть тут вище писали), які подібних безумних умов не ставлять, принаймні, поки що.

Что именно подразумевается под безумными условиями? Если без справок, то ограничение в 50-100-150к в месяц на общую сумму любых переводов ставят все. Со справками у Алки в теории можно получить лимит выше среднемесячного дохода (через пару дней узнаю, как на практике). Если это безумие, то как называть, например, Тазик и Райф, где ставят только по среднемесячному? Неплохо бы, конечно, чтобы в лимит не входили переводы на тот же ИНН, но про банк с таким разрешением я не уверен, что можно говорить во множественном числе. Не видел, чтобы в этой теме перечисляли хотя бы два таких. Ну а все прочие переводы, включая внутрибанк родственникам, вроде, у всех в лимите.



wild.tomcat написав: ну і готівку ніхто поки що теж не відмінив. ну і готівку ніхто поки що теж не відмінив.

Саму наличку-то да, но она сильно проигрывает в удобстве безналу, крупные (а на мелких Меморандум не волнует) оплаты за нал вообще не легальны и многое за нал проблематично купить. Вон, чел пару недель назад искал кто в Одессе за нал USDT продаёт. До сих пор не нашёл. А это самая что ни на есть чёрная зона. Что уж говорить о более белых вещах, например, прикупить за нал ОВГЗ на несколько мульёнов (это ещё можно) и самое главное, чтобы эти мульёны потом так же налом без финшмонных вопросов вернули (а вот тут обычно начинает быть интересно)? Что именно подразумевается под безумными условиями? Если без справок, то ограничение в 50-100-150к в месяц на общую сумму любых переводов ставят все. Со справками у Алки в теории можно получить лимит выше среднемесячного дохода (через пару дней узнаю, как на практике). Если это безумие, то как называть, например, Тазик и Райф, где ставят только по среднемесячному? Неплохо бы, конечно, чтобы в лимит не входили переводы на тот же ИНН, но про банк с таким разрешением я не уверен, что можно говорить во множественном числе. Не видел, чтобы в этой теме перечисляли хотя бы два таких. Ну а все прочие переводы, включая внутрибанк родственникам, вроде, у всех в лимите.Саму наличку-то да, но она сильно проигрывает в удобстве безналу, крупные (а на мелких Меморандум не волнует) оплаты за нал вообще не легальны и многое за нал проблематично купить. Вон, чел пару недель назад искал кто в Одессе за нал USDT продаёт. До сих пор не нашёл. А это самая что ни на есть чёрная зона. Что уж говорить о более белых вещах, например, прикупить за нал ОВГЗ на несколько мульёнов (это ещё можно) и самое главное, чтобы эти мульёны потом так же налом без финшмонных вопросов вернули (а вот тут обычно начинает быть интересно)?



клієнту не дають скористатися його власними коштами на його власний розсуд. при чому настільки білими, що біліше не буває. не зовсім зрозуміло, наприклад, вірніше, зовсім не зрозуміло, чому обмежуються перекази на свій іпн? що тут кримінального? людина має якийсь кошт, тримає там, де вважає за необхідне. і до чого тут середньомісячний дохід? клієнт не міг зібрати за певний період якусь суму, яка явно більша за середньомісячний дохід, який би він там не був? завтра сєня-ала (чи ще хтось) скаже не те, що депо ваш тепер під 0.01%, а взагалі, ви їй тепер винні 5% щомісяця за те, що ваші гроші в неї. а забрати - буй. давай довідки шикарний бізнес. але на кожен болт завжди є своя гайка. клієнту не дають скористатися його власними коштами на його власний розсуд. при чому настільки білими, що біліше не буває. не зовсім зрозуміло, наприклад, вірніше, зовсім не зрозуміло, чому обмежуються перекази на свій іпн? що тут кримінального? людина має якийсь кошт, тримає там, де вважає за необхідне. і до чого тут середньомісячний дохід? клієнт не міг зібрати за певний період якусь суму, яка явно більша за середньомісячний дохід, який би він там не був? завтра сєня-ала (чи ще хтось) скаже не те, що депо ваш тепер під 0.01%, а взагалі, ви їй тепер винні 5% щомісяця за те, що ваші гроші в неї. а забрати - буй. давай довідкишикарний бізнес. але на кожен болт завжди є своя гайка. wild.tomcat Повідомлень: 1658 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 20:19 Кащей написав: pharus написав: Нагадайте, будь ласка, якщо РД по КК Ред припадає на вихідні, то краще сьогодні погаситись з Ощадного? Чи можна день дочекатись закінчення Швидкого і на вихідних загаситися? Чи досі тут проводки прив'язані до робочих днів і оперчасу, погашення кредитки на вихідних буде тою ж датою чи аж у понеділок? Нагадайте, будь ласка, якщо РД по КК Ред припадає на вихідні, то краще сьогодні погаситись з Ощадного? Чи можна день дочекатись закінчення Швидкого і на вихідних загаситися? Чи досі тут проводки прив'язані до робочих днів і оперчасу, погашення кредитки на вихідних буде тою ж датою чи аж у понеділок?

Выплатили вам Швидкий? У меня до сих пор не выплачен. Выплатили вам Швидкий? У меня до сих пор не выплачен. С утра упал на карту и все погасилось тем же днем с Ощадного, как и в будние дни. Спасибо всем, кто поделился инфо С утра упал на карту и все погасилось тем же днем с Ощадного, как и в будние дни. Спасибо всем, кто поделился инфо pharus

Повідомлень: 1148 З нами з: 05.12.08 Подякував: 3061 раз. Подякували: 132 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 20:22 Re: Sense Bank wild.tomcat написав: клієнту не дають скористатися його власними коштами на його власний розсуд. при чому настільки білими, що біліше не буває клієнту не дають скористатися його власними коштами на його власний розсуд. при чому настільки білими, що біліше не буває

Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой. Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой. moveton

Повідомлень: 5482 З нами з: 23.03.18 Подякував: 54 раз. Подякували: 658 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1410141114121413 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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