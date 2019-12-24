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банках (гарне і погане) / Sense Bank Sense Bank + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 1411141214131414 Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку Sense Bank 3.5 5 105 1- Дуже погане. Грубіянили тощо. 12% 13 2- Погане. Некомпетентне. 9% 9 3- Задовільне. Хотілося б краще. 16% 17 4- Добре. Як і повинно бути. 40% 42 5- Відмінне. Дуже сподобалося. 23% 24 Всього голосів : 105 Додано: Пон 05 тра, 2025 20:45 wild.tomcat написав: moveton написав: Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой. Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой.



а через місяць (чи коли там) коли буде 100? і що взагалі очікувати далі? 50? 20? 10? навіщо клієнту це все? а через місяць (чи коли там) коли буде 100? і що взагалі очікувати далі? 50? 20? 10? навіщо клієнту це все?

Что будет 100? Суммарный белый доход по справкам? Ну если будет 100, то, наверное, 10 уже не станет. А зачем этот доход клиенту, то я уже не скажу - это уже его личное безумие, а не банка. Что будет 100? Суммарный белый доход по справкам? Ну если будет 100, то, наверное, 10 уже не станет. А зачем этот доход клиенту, то я уже не скажу - это уже его личное безумие, а не банка. moveton

Повідомлень: 5487 З нами з: 23.03.18 Подякував: 55 раз. Подякували: 658 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 20:45 wild.tomcat написав: moveton написав: wild.tomcat написав: клієнту не дають скористатися його власними коштами на його власний розсуд. при чому настільки білими, що біліше не буває клієнту не дають скористатися його власними коштами на його власний розсуд. при чому настільки білими, що біліше не буває

Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой. Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой.



а через місяць (чи коли там) коли буде 100? і що взагалі очікувати далі? 50? 20? 10? навіщо клієнту це все? а через місяць (чи коли там) коли буде 100? і що взагалі очікувати далі? 50? 20? 10? навіщо клієнту це все?

Шото мені взагалі здається, що це якась змова підлабузників проти (двох) МПС! Шото мені взагалі здається, що це якась змова підлабузників проти (двох) МПС! Amethyst

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 6382 З нами з: 05.05.21 Подякував: 488 раз. Подякували: 1254 раз. Профіль 3 1 1 10 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 20:57 moveton написав: wild.tomcat написав: moveton написав: Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой. Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой.



а через місяць (чи коли там) коли буде 100? і що взагалі очікувати далі? 50? 20? 10? навіщо клієнту це все? а через місяць (чи коли там) коли буде 100? і що взагалі очікувати далі? 50? 20? 10? навіщо клієнту це все?

Что будет 100? Суммарный белый доход по справкам? Ну если будет 100, то, наверное, 10 уже не станет. А зачем этот доход клиенту, то я уже не скажу - это уже его личное безумие, а не банка. Что будет 100? Суммарный белый доход по справкам? Ну если будет 100, то, наверное, 10 уже не станет. А зачем этот доход клиенту, то я уже не скажу - это уже его личное безумие, а не банка.



ви тролите?

чи у вас вже вечір вдався? ви тролите?чи у вас вже вечір вдався? wild.tomcat Повідомлень: 1661 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 21:05 wild.tomcat написав: ви тролите?

чи у вас вже вечір вдався? ви тролите?чи у вас вже вечір вдався?

Нет. Я серьёзно пытаюсь понять о чём мы вообще говорим. Если у человека действительно белый доход, т.е. он может об этом справку показать, то лимиты на его финансовые движения вытекают из этой справки и больше не из чего. Это и раньше было и сейчас осталось. Раз мы о таком человеке, значит вся эта цифрь - это про его доход? Или про что? Или не про такого человека? Нет. Я серьёзно пытаюсь понять о чём мы вообще говорим. Если у человека действительно белый доход, т.е. он может об этом справку показать, то лимиты на его финансовые движения вытекают из этой справки и больше не из чего. Это и раньше было и сейчас осталось. Раз мы о таком человеке, значит вся эта цифрь - это про его доход? Или про что? Или не про такого человека? moveton

Повідомлень: 5487 З нами з: 23.03.18 Подякував: 55 раз. Подякували: 658 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 21:18 moveton написав: wild.tomcat написав: ви тролите?

чи у вас вже вечір вдався? ви тролите?чи у вас вже вечір вдався?

Нет. Я серьёзно пытаюсь понять о чём мы вообще говорим. Если у человека действительно белый доход, т.е. он может об этом справку показать, то лимиты на его финансовые движения вытекают из этой справки и больше не из чего. Это и раньше было и сейчас осталось. Раз мы о таком человеке, значит вся эта цифрь - это про его доход? Или про что? Или не про такого человека? Нет. Я серьёзно пытаюсь понять о чём мы вообще говорим. Если у человека действительно белый доход, т.е. он может об этом справку показать, то лимиты на его финансовые движения вытекают из этой справки и больше не из чего. Это и раньше было и сейчас осталось. Раз мы о таком человеке, значит вся эта цифрь - это про его доход? Или про что? Или не про такого человека?



ми говоримо про те, що банки послуговуються якимось міфічним "місячним" доходом клієнта і ніхто це поки що не спростував. а також про те, що у якогось пересічного клієнта хоч в сєні хоч в алли хоч ще десь може бути заначка, яка перекриває цей дохід. і тягнутися вона (заначка) може досить довго.і що клієнт наразі, наприклад, взагалі не може показати хоч якогось наявного доходу, ну так сталося, непрацює моожливо він на моменті. але це ж не робить його кошти відразу лівими, вірно ж? і банчик на власний розсуд обмежує ними користування, і планує це ще зробити ще більш жорстким. і дідька лисого ви щось зможете довести.

ніхто ніде поки що не підтвердив, що довідка за якісь минулі періоди якимось чином впливатиме на зміну цих самих лімітів в кращий бік. на неї і раніше косо дивилися, а зараз і тим більше. ми говоримо про те, що банки послуговуються якимось міфічним "місячним" доходом клієнта і ніхто це поки що не спростував. а також про те, що у якогось пересічного клієнта хоч в сєні хоч в алли хоч ще десь може бути заначка, яка перекриває цей дохід. і тягнутися вона (заначка) може досить довго.і що клієнт наразі, наприклад, взагалі не може показати хоч якогось наявного доходу, ну так сталося, непрацює моожливо він на моменті. але це ж не робить його кошти відразу лівими, вірно ж? і банчик на власний розсуд обмежує ними користування, і планує це ще зробити ще більш жорстким. і дідька лисого ви щось зможете довести.ніхто ніде поки що не підтвердив, що довідка за якісь минулі періоди якимось чином впливатиме на зміну цих самих лімітів в кращий бік. на неї і раніше косо дивилися, а зараз і тим більше. wild.tomcat Повідомлень: 1661 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 281 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 05 тра, 2025 21:29 wild.tomcat написав: ніхто ніде поки що не підтвердив, що довідка за якісь минулі періоди якимось чином впливатиме на зміну цих самих лімітів в кращий бік. на неї і раніше косо дивилися, а зараз і тим більше. ніхто ніде поки що не підтвердив, що довідка за якісь минулі періоди якимось чином впливатиме на зміну цих самих лімітів в кращий бік. на неї і раніше косо дивилися, а зараз і тим більше.

Но ведь и не опроверг? Если только на это жалоба, то я пока не вижу для неё повода. Во всяком случае, если Тазик пишет, что ему нужен именно среднемесячный доход, причём неясно за какие месяцы, то у Сени пока не понятно. Думаю, что через пару дней смогу рассказать чем моя заявка закончилась. Рабочий май только начался. Во всяком случае на разовые операции остаётся по-старому: спецзаявка на конкретную операцию в пределах суммарного дохода за последние 10 лет. И такая операция тогда пойдёт мимо нового месячного лимита. Да, если последние 10 лет был исключительно депозитный рантье, тады может быть ой. Но мне кажется, что такие люди давно уже перебросили накопления в более пригодные для подтверждения финмону. Например, в ОВГЗ. Но ведь и не опроверг? Если только на это жалоба, то я пока не вижу для неё повода. Во всяком случае, если Тазик пишет, что ему нужен именно среднемесячный доход, причём неясно за какие месяцы, то у Сени пока не понятно. Думаю, что через пару дней смогу рассказать чем моя заявка закончилась. Рабочий май только начался. Во всяком случае на разовые операции остаётся по-старому: спецзаявка на конкретную операцию в пределах суммарного дохода за последние 10 лет. И такая операция тогда пойдёт мимо нового месячного лимита. Да, если последние 10 лет был исключительно депозитный рантье, тады может быть ой. Но мне кажется, что такие люди давно уже перебросили накопления в более пригодные для подтверждения финмону. Например, в ОВГЗ. moveton

Повідомлень: 5487 З нами з: 23.03.18 Подякував: 55 раз. Подякували: 658 раз. Профіль 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1411141214131414 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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