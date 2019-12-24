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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 тра, 2025 20:45
wild.tomcat написав: moveton написав:
Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой.
а через місяць (чи коли там) коли буде 100? і що взагалі очікувати далі? 50? 20? 10? навіщо клієнту це все?
Что будет 100? Суммарный белый доход по справкам? Ну если будет 100, то, наверное, 10 уже не станет. А зачем этот доход клиенту, то я уже не скажу - это уже его личное безумие, а не банка.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 20:45
wild.tomcat написав: moveton написав: wild.tomcat написав:
клієнту не дають скористатися його власними коштами на його власний розсуд. при чому настільки білими, що біліше не буває
Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой.
а через місяць (чи коли там) коли буде 100? і що взагалі очікувати далі? 50? 20? 10? навіщо клієнту це все?
Шото мені взагалі здається, що це якась змова підлабузників проти (двох) МПС!
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Додано: Пон 05 тра, 2025 20:57
moveton написав: wild.tomcat написав: moveton написав:
Вот я поэтому и уточнял что именно считается безумием. После этой фразы дальше можно не читать. В пределах средств "настільки білими, що біліше не буває" у Сени никаких ограничений с мая не добавилось. Можно и на свой ИНН и на чужой.
а через місяць (чи коли там) коли буде 100? і що взагалі очікувати далі? 50? 20? 10? навіщо клієнту це все?
Что будет 100? Суммарный белый доход по справкам? Ну если будет 100, то, наверное, 10 уже не станет. А зачем этот доход клиенту, то я уже не скажу - это уже его личное безумие, а не банка.
ви тролите?
чи у вас вже вечір вдався?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 21:05
wild.tomcat написав:
ви тролите?
чи у вас вже вечір вдався?
Нет. Я серьёзно пытаюсь понять о чём мы вообще говорим. Если у человека действительно белый доход, т.е. он может об этом справку показать, то лимиты на его финансовые движения вытекают из этой справки и больше не из чего. Это и раньше было и сейчас осталось. Раз мы о таком человеке, значит вся эта цифрь - это про его доход? Или про что? Или не про такого человека?
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Додано: Пон 05 тра, 2025 21:18
moveton написав: wild.tomcat написав:
ви тролите?
чи у вас вже вечір вдався?
Нет. Я серьёзно пытаюсь понять о чём мы вообще говорим. Если у человека действительно белый доход, т.е. он может об этом справку показать, то лимиты на его финансовые движения вытекают из этой справки и больше не из чего. Это и раньше было и сейчас осталось. Раз мы о таком человеке, значит вся эта цифрь - это про его доход? Или про что? Или не про такого человека?
ми говоримо про те, що банки послуговуються якимось міфічним "місячним" доходом клієнта і ніхто це поки що не спростував. а також про те, що у якогось пересічного клієнта хоч в сєні хоч в алли хоч ще десь може бути заначка, яка перекриває цей дохід. і тягнутися вона (заначка) може досить довго.і що клієнт наразі, наприклад, взагалі не може показати хоч якогось наявного доходу, ну так сталося, непрацює моожливо він на моменті. але це ж не робить його кошти відразу лівими, вірно ж? і банчик на власний розсуд обмежує ними користування, і планує це ще зробити ще більш жорстким. і дідька лисого ви щось зможете довести.
ніхто ніде поки що не підтвердив, що довідка за якісь минулі періоди якимось чином впливатиме на зміну цих самих лімітів в кращий бік. на неї і раніше косо дивилися, а зараз і тим більше.
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Додано: Пон 05 тра, 2025 21:29
wild.tomcat написав:
ніхто ніде поки що не підтвердив, що довідка за якісь минулі періоди якимось чином впливатиме на зміну цих самих лімітів в кращий бік. на неї і раніше косо дивилися, а зараз і тим більше.
Но ведь и не опроверг? Если только на это жалоба, то я пока не вижу для неё повода. Во всяком случае, если Тазик пишет, что ему нужен именно среднемесячный доход, причём неясно за какие месяцы, то у Сени пока не понятно. Думаю, что через пару дней смогу рассказать чем моя заявка закончилась. Рабочий май только начался. Во всяком случае на разовые операции остаётся по-старому: спецзаявка на конкретную операцию в пределах суммарного дохода за последние 10 лет. И такая операция тогда пойдёт мимо нового месячного лимита. Да, если последние 10 лет был исключительно депозитный рантье, тады может быть ой. Но мне кажется, что такие люди давно уже перебросили накопления в более пригодные для подтверждения финмону. Например, в ОВГЗ.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 09:23
Задним числом вернули акцию 2% кешбека в АТБ с первого мая. И даже насчитали задним числом за покупки с 1 мая.
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Додано: Вів 06 тра, 2025 10:07
jabba написав:
Задним числом вернули акцию 2% кешбека в АТБ с первого мая. И даже насчитали задним числом за покупки с 1 мая.
ну как задним... офпред писал об этом на форуме еще... 1 мая. и писал что в аппке акция не отображается, но на сайте есть и должна работать... как-то так
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Додано: Вів 06 тра, 2025 10:53
moveton написав: wild.tomcat написав:
ви тролите?
чи у вас вже вечір вдався?
Нет. Я серьёзно пытаюсь понять о чём мы вообще говорим. Если у человека действительно белый доход, т.е. он может об этом справку показать, то лимиты на его финансовые движения вытекают из этой справки и больше не из чего. Это и раньше было и сейчас осталось. Раз мы о таком человеке, значит вся эта цифрь - это про его доход? Или про что? Или не про такого человека?
28 квітня Я надав у відділенні банку документи, що підтверджують дохід - декларацію ФОП і довідку з податкової. Ліміт 150, що ніяк не походить із наданих банку документів.
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