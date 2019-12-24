Додано: Пон 05 тра, 2025 21:18

moveton написав: wild.tomcat написав: ви тролите?

чи у вас вже вечір вдався? ви тролите?чи у вас вже вечір вдався?

Нет. Я серьёзно пытаюсь понять о чём мы вообще говорим. Если у человека действительно белый доход, т.е. он может об этом справку показать, то лимиты на его финансовые движения вытекают из этой справки и больше не из чего. Это и раньше было и сейчас осталось. Раз мы о таком человеке, значит вся эта цифрь - это про его доход? Или про что? Или не про такого человека? Нет. Я серьёзно пытаюсь понять о чём мы вообще говорим. Если у человека действительно белый доход, т.е. он может об этом справку показать, то лимиты на его финансовые движения вытекают из этой справки и больше не из чего. Это и раньше было и сейчас осталось. Раз мы о таком человеке, значит вся эта цифрь - это про его доход? Или про что? Или не про такого человека?

ми говоримо про те, що банки послуговуються якимось міфічним "місячним" доходом клієнта і ніхто це поки що не спростував. а також про те, що у якогось пересічного клієнта хоч в сєні хоч в алли хоч ще десь може бути заначка, яка перекриває цей дохід. і тягнутися вона (заначка) може досить довго.і що клієнт наразі, наприклад, взагалі не може показати хоч якогось наявного доходу, ну так сталося, непрацює моожливо він на моменті. але це ж не робить його кошти відразу лівими, вірно ж? і банчик на власний розсуд обмежує ними користування, і планує це ще зробити ще більш жорстким. і дідька лисого ви щось зможете довести.ніхто ніде поки що не підтвердив, що довідка за якісь минулі періоди якимось чином впливатиме на зміну цих самих лімітів в кращий бік. на неї і раніше косо дивилися, а зараз і тим більше.