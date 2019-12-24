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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 11:54

  Інкогніто написав: Я надав у відділенні банку документи, що підтверджують дохід - декларацію ФОП і довідку з податкової. Ліміт 150, що ніяк не походить із наданих банку документів.
чекали на 50 ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:41

  Sense Bank написав:Операція автоматичної виплати відсотків за розміщеним депозитом на картку, не є операцією здійсненою за вашою ініціативою, відсутня в переліку визначених фінансових операцій, і відповідно, не скасовує списання комісії за неактивний рахунок.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️

Виплата відсотків змінює баланс рахунку. І при цьому Ви стверджуєте, що ця операція не є фінансовою активністю по картці/рахунку, Ви точно у цьому впевнені?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:53

  Искатель написав:
  Sense Bank написав:Операція автоматичної виплати відсотків за розміщеним депозитом на картку, не є операцією здійсненою за вашою ініціативою, відсутня в переліку визначених фінансових операцій, і відповідно, не скасовує списання комісії за неактивний рахунок.
Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️

Виплата відсотків змінює баланс рахунку. І при цьому Ви стверджуєте, що ця операція не є фінансовою активністю по картці/рахунку, Ви точно у цьому впевнені?

Уже ж сколько раз писали и FAQ цитировали: слова "проведені за вашою ініціативою" тоже очень важны. Поэтому выплата процентов в терминологии Сени - это не "фінансова операція". Тут странно только, что окончание депо за такую операцию проканывает. Тоже ведь автоматика. А если пополнение от погашения ОВГЗ? Или получение зряплаты на эту карту? Тоже не моя инициатива. Если верить FAQ, то всё это активным счёт не делает. Может и так :roll:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 17:59

  moveton написав:слова "проведені за вашою ініціативою" тоже очень важны. Поэтому выплата процентов в терминологии Сени - это не "фінансова операція". Тут странно только, что окончание депо за такую операцию проканывает. Тоже ведь автоматика. А если пополнение от погашения ОВГЗ? Или получение зряплаты на эту карту? Тоже не моя инициатива. Если верить FAQ, то всё это активным счёт не делает. Может и так :roll:

Так, я звісно звернув увагу на ці слова. Але якщо так підходити, то треба дати чітке визначення операцій, що "проведені за моєю ініціативою", бо трактувати багато які можна досить довільно :) Було б бажання. Ви абсолютно правильно згадали про виплату депозиту, наприклад.
У такому разі банк повинен дати вичерпний перелік операцій, які задовольняють критерій активності рахунку.
Я за своє "навчання" вже заплатив у грудні минулого року 3 долари з валютної картки, і чомусь мені здається, я далеко не останній. Банки звикають "тирити дріб'язок з кишень", це, схоже, нова стратегія наповнення РКО...
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 18:10

  Искатель написав:бо трактувати багато які можна досить довільно :)

Не подсказывает, а то вспомнят, что операция списания со счета после оплаты картой инициируется платежной системой 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 18:30

Re: Sense Bank

  Искатель написав:У такому разі банк повинен дати вичерпний перелік операцій, які задовольняють критерій активності рахунку.

Не спорю, было бы не плохо. Или сказать, что это внутренняя банковская тайна и решение принимается в каждом отдельном случае индивидуально :mrgreen:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 06 тра, 2025 18:59

Re: Sense Bank

А розміщення депо за якою ініціативою йде?
Howl
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