Sense Bank написав:Операція автоматичної виплати відсотків за розміщеним депозитом на картку, не є операцією здійсненою за вашою ініціативою, відсутня в переліку визначених фінансових операцій, і відповідно, не скасовує списання комісії за неактивний рахунок. Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Виплата відсотків змінює баланс рахунку. І при цьому Ви стверджуєте, що ця операція не є фінансовою активністю по картці/рахунку, Ви точно у цьому впевнені?
Sense Bank написав:Операція автоматичної виплати відсотків за розміщеним депозитом на картку, не є операцією здійсненою за вашою ініціативою, відсутня в переліку визначених фінансових операцій, і відповідно, не скасовує списання комісії за неактивний рахунок. Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Виплата відсотків змінює баланс рахунку. І при цьому Ви стверджуєте, що ця операція не є фінансовою активністю по картці/рахунку, Ви точно у цьому впевнені?
Уже ж сколько раз писали и FAQ цитировали: слова "проведені за вашою ініціативою" тоже очень важны. Поэтому выплата процентов в терминологии Сени - это не "фінансова операція". Тут странно только, что окончание депо за такую операцию проканывает. Тоже ведь автоматика. А если пополнение от погашения ОВГЗ? Или получение зряплаты на эту карту? Тоже не моя инициатива. Если верить FAQ, то всё это активным счёт не делает. Может и так
moveton написав:слова "проведені за вашою ініціативою" тоже очень важны. Поэтому выплата процентов в терминологии Сени - это не "фінансова операція". Тут странно только, что окончание депо за такую операцию проканывает. Тоже ведь автоматика. А если пополнение от погашения ОВГЗ? Или получение зряплаты на эту карту? Тоже не моя инициатива. Если верить FAQ, то всё это активным счёт не делает. Может и так
Так, я звісно звернув увагу на ці слова. Але якщо так підходити, то треба дати чітке визначення операцій, що "проведені за моєю ініціативою", бо трактувати багато які можна досить довільно Було б бажання. Ви абсолютно правильно згадали про виплату депозиту, наприклад. У такому разі банк повинен дати вичерпний перелік операцій, які задовольняють критерій активності рахунку. Я за своє "навчання" вже заплатив у грудні минулого року 3 долари з валютної картки, і чомусь мені здається, я далеко не останній. Банки звикають "тирити дріб'язок з кишень", це, схоже, нова стратегія наповнення РКО...