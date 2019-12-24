Sense Bank написав:Операція автоматичної виплати відсотків за розміщеним депозитом на картку, не є операцією здійсненою за вашою ініціативою, відсутня в переліку визначених фінансових операцій, і відповідно, не скасовує списання комісії за неактивний рахунок. Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Виплата відсотків змінює баланс рахунку. І при цьому Ви стверджуєте, що ця операція не є фінансовою активністю по картці/рахунку, Ви точно у цьому впевнені?
Sense Bank написав:Операція автоматичної виплати відсотків за розміщеним депозитом на картку, не є операцією здійсненою за вашою ініціативою, відсутня в переліку визначених фінансових операцій, і відповідно, не скасовує списання комісії за неактивний рахунок. Ваш банківський лицар, Кирило 🛡️
Виплата відсотків змінює баланс рахунку. І при цьому Ви стверджуєте, що ця операція не є фінансовою активністю по картці/рахунку, Ви точно у цьому впевнені?
Уже ж сколько раз писали и FAQ цитировали: слова "проведені за вашою ініціативою" тоже очень важны. Поэтому выплата процентов в терминологии Сени - это не "фінансова операція". Тут странно только, что окончание депо за такую операцию проканывает. Тоже ведь автоматика. А если пополнение от погашения ОВГЗ? Или получение зряплаты на эту карту? Тоже не моя инициатива. Если верить FAQ, то всё это активным счёт не делает. Может и так
moveton написав:слова "проведені за вашою ініціативою" тоже очень важны. Поэтому выплата процентов в терминологии Сени - это не "фінансова операція". Тут странно только, что окончание депо за такую операцию проканывает. Тоже ведь автоматика. А если пополнение от погашения ОВГЗ? Или получение зряплаты на эту карту? Тоже не моя инициатива. Если верить FAQ, то всё это активным счёт не делает. Может и так
Так, я звісно звернув увагу на ці слова. Але якщо так підходити, то треба дати чітке визначення операцій, що "проведені за моєю ініціативою", бо трактувати багато які можна досить довільно Було б бажання. Ви абсолютно правильно згадали про виплату депозиту, наприклад. У такому разі банк повинен дати вичерпний перелік операцій, які задовольняють критерій активності рахунку. Я за своє "навчання" вже заплатив у грудні минулого року 3 долари з валютної картки, і чомусь мені здається, я далеко не останній. Банки звикають "тирити дріб'язок з кишень", це, схоже, нова стратегія наповнення РКО...
Шановні представники Sense Bank, наші лорди та феї!
Переконливо прошу перерахувати всі варіанти зміни залишку по карткових рахунках, завдяки яким рахується активність по картці.
Або! Якщо це надто важко, перерахуйте всі, які не є приводом вважати, що рахунок активний. У випадку відмови будемо вважати, що банк зумисне приховує власне трактування активності/неактивності, щоб "намахувати" (вибачте за різке слово, але кращого не зміг підібрати) клієнтів на комісію за неактивність. Дякую за розуміння!