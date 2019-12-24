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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:45

Искатель Вибачте, будь ласка, за очікування. Потрібно було трішки часу 👌

Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата
-Плата за запит залишку в банкоматі
-Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
-Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
-Reversal (повернення коштів)
-Готівкове поповнення карткового рахунку
-Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
-Покупка
-Зняття готівки в банкоматі
-Зняття готівки в терміналі
-Поповнення через POS
-Поповнення через банкомат
-Списання переказу з картки на карту всередині банку
-Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
-Поповнення через касу
-Поповнення карткового рахунку через термінали
-Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
-Поповнення карткового рахунку через Sense
-Зарахування пенсій
-Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
-Зарахування переказу з картки на картку
-Переказ з картки на картку
-Видача готівки з рахунку в касі банку

Наче все😅 Ще раз перепрошую за очікування

З повагою, Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13080
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1410 раз.
 
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