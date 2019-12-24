Искатель Вибачте, будь ласка, за очікування. Потрібно було трішки часу 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата
-Плата за запит залишку в банкоматі
-Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
-Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
-Reversal (повернення коштів)
-Готівкове поповнення карткового рахунку
-Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
-Покупка
-Зняття готівки в банкоматі
-Зняття готівки в терміналі
-Поповнення через POS
-Поповнення через банкомат
-Списання переказу з картки на карту всередині банку
-Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
-Поповнення через касу
-Поповнення карткового рахунку через термінали
-Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
-Поповнення карткового рахунку через Sense
-Зарахування пенсій
-Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
-Зарахування переказу з картки на картку
-Переказ з картки на картку
-Видача готівки з рахунку в касі банку
Наче все😅 Ще раз перепрошую за очікування
З повагою, Андрій