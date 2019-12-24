Искатель Вибачте, будь ласка, за очікування. Потрібно було трішки часу 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата -Плата за запит залишку в банкоматі -Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф -Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО) -Reversal (повернення коштів) -Готівкове поповнення карткового рахунку -Безготівкове поповнення основного карткового рахунку -Покупка -Зняття готівки в банкоматі -Зняття готівки в терміналі -Поповнення через POS -Поповнення через банкомат -Списання переказу з картки на карту всередині банку -Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку) -Поповнення через касу -Поповнення карткового рахунку через термінали -Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок -Поповнення карткового рахунку через Sense -Зарахування пенсій -Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит -Зарахування переказу з картки на картку -Переказ з картки на картку -Видача готівки з рахунку в касі банку
Visky написав:Прошу посприяти наданню мені відповіді е-листом на мій е-лист від 1 трав. 2025 р., 10:51, що надісланий у відповідь на "Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів № MD-... від 01.05.2025". Банк в односторонньому порядку розірвав зі мною 4 таких договори і вважає це "згодою сторін". Запитання поставлене там: Чому банк розірвав всі угоди? Вкажіть конкретні причини
Sense Bank написав:Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата ... З повагою, Андрій
В FAQ бы это ещё внести, если это не задумано эксклюзивной информацией только для местных форумчан, которые эту ветку учат всю наизусть (поиск по форуму давно тогось).
И, кстати, всё равно не понятно. "Безготівкове поповнення основного карткового рахунку" - это и выплата тела депо и выплата процентов депо и погашение ОВГЗ. Оно таки всё счёт активирует? Потому, что специальных пунктов про такие виды пополнений я не вижу.
Sense Bank написав:Искатель Вибачте, будь ласка, за очікування. Потрібно було трішки часу 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата -Плата за запит залишку в банкоматі -Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф -Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО) -Reversal (повернення коштів) -Готівкове поповнення карткового рахунку -Безготівкове поповнення основного карткового рахунку -Покупка -Зняття готівки в банкоматі -Зняття готівки в терміналі -Поповнення через POS -Поповнення через банкомат -Списання переказу з картки на карту всередині банку -Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку) -Поповнення через касу -Поповнення карткового рахунку через термінали -Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок -Поповнення карткового рахунку через Sense -Зарахування пенсій -Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит -Зарахування переказу з картки на картку -Переказ з картки на картку -Видача готівки з рахунку в касі банку
Наче все😅 Ще раз перепрошую за очікування
З повагою, Андрій
Щиро вдячний, Андрію, і гадаю, не лише я. Варто зберегти посилання на це повідомлення (на жаль, немає інструментарію, щоб його закріпити на видноті), бо воно допоможе уникнути багатьох питань. І, якщо дозволите, я б рекомендував десь викласти це на офіційному сайті Sense Bank'у.
Visky написав:Прошу посприяти наданню мені відповіді е-листом на мій е-лист від 1 трав. 2025 р., 10:51, що надісланий у відповідь на "Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів № MD-... від 01.05.2025". Банк в односторонньому порядку розірвав зі мною 4 таких договори і вважає це "згодою сторін". Запитання поставлене там: Чому банк розірвав всі угоди? Вкажіть конкретні причини
Вітаю! Вашим питанням займається пан Кирило, але сьогодні він вихідний, через що не зможе відповісти Чи можете, будь ласка, в цей час написати до нас в особисті сповіщення тут на форумі, та уточнити ваші дані? Заздалегідь дякую)
Sense Bank написав:Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата ... З повагою, Андрій
В FAQ бы это ещё внести, если это не задумано эксклюзивной информацией только для местных форумчан, которые эту ветку учат всю наизусть (поиск по форуму давно тогось).
И, кстати, всё равно не понятно. "Безготівкове поповнення основного карткового рахунку" - это и выплата тела депо и выплата процентов депо и погашение ОВГЗ. Оно таки всё счёт активирует? Потому, что специальных пунктов про такие виды пополнений я не вижу.
Стосовно оновлення статті - перегляну, загалом, згодна, що було б зручно)
Что-то я в этой статье вообще слова "депозит" не наблюдаю. Может как-то хитро намёками и сказано... А выплата тела депо на карточный счёт не активирует? Всё интереснее и интереснее.
Sense Bank написав:Виплата по ОВДП - комісії не буде, бо це фактично проходить як операція поповнення від Депозитарію, а це вважається транзакцією "ззовні" (це образно, для вашого розуміння)
Да какое тут понимание? "Это понять невозможно, это надо запомнить". Тут только в статью заносить исчерпывающим списком. Ну и таки складывается ощущение, что проще написать какие НЕ считаются. А то смотришь на вот эту простыню:
-Готівкове поповнення карткового рахунку -Безготівкове поповнення основного карткового рахунку -Поповнення через POS -Поповнення через банкомат -Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку) -Поповнення через касу -Поповнення карткового рахунку через термінали -Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок -Поповнення карткового рахунку через Sense -Зарахування пенсій -Зарахування переказу з картки на картку
и находишься в сильном недоумении зачем в ней пункты после второго, хотя они все кажутся частными случаями первого и второго пунктов. А тут ещё и оказывается, что погашение ОВГЗ в этом списке подразумевается, что есть, а выплата тела депо подразумевается, что нет. Ещё и для карточных и текущих счетов правила разные. Тут же даже запомнить нельзя потому, что не записано.