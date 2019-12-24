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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1413141414151416

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:45

Искатель Вибачте, будь ласка, за очікування. Потрібно було трішки часу 👌

Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата
-Плата за запит залишку в банкоматі
-Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
-Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
-Reversal (повернення коштів)
-Готівкове поповнення карткового рахунку
-Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
-Покупка
-Зняття готівки в банкоматі
-Зняття готівки в терміналі
-Поповнення через POS
-Поповнення через банкомат
-Списання переказу з картки на карту всередині банку
-Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
-Поповнення через касу
-Поповнення карткового рахунку через термінали
-Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
-Поповнення карткового рахунку через Sense
-Зарахування пенсій
-Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
-Зарахування переказу з картки на картку
-Переказ з картки на картку
-Видача готівки з рахунку в касі банку

Наче все😅 Ще раз перепрошую за очікування

З повагою, Андрій
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:54

ПОВТОРНО: Представнику Sense Bank

  Visky написав:Прошу посприяти наданню мені відповіді е-листом на мій е-лист від 1 трав. 2025 р., 10:51, що надісланий у відповідь на "Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів № MD-... від 01.05.2025".
Банк в односторонньому порядку розірвав зі мною 4 таких договори і вважає це "згодою сторін". Запитання поставлене там: Чому банк розірвав всі угоди? Вкажіть конкретні причини
Visky
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 16:55

  Sense Bank написав:Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата
...
З повагою, Андрій

В FAQ бы это ещё внести, если это не задумано эксклюзивной информацией только для местных форумчан, которые эту ветку учат всю наизусть (поиск по форуму давно тогось).

И, кстати, всё равно не понятно. "Безготівкове поповнення основного карткового рахунку" - это и выплата тела депо и выплата процентов депо и погашение ОВГЗ. Оно таки всё счёт активирует? Потому, что специальных пунктов про такие виды пополнений я не вижу.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:35

  Sense Bank написав:Искатель Вибачте, будь ласка, за очікування. Потрібно було трішки часу 👌

Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата
-Плата за запит залишку в банкоматі
-Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф
-Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО)
-Reversal (повернення коштів)
-Готівкове поповнення карткового рахунку
-Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
-Покупка
-Зняття готівки в банкоматі
-Зняття готівки в терміналі
-Поповнення через POS
-Поповнення через банкомат
-Списання переказу з картки на карту всередині банку
-Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
-Поповнення через касу
-Поповнення карткового рахунку через термінали
-Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
-Поповнення карткового рахунку через Sense
-Зарахування пенсій
-Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит
-Зарахування переказу з картки на картку
-Переказ з картки на картку
-Видача готівки з рахунку в касі банку

Наче все😅 Ще раз перепрошую за очікування

З повагою, Андрій

Щиро вдячний, Андрію, і гадаю, не лише я.
Варто зберегти посилання на це повідомлення (на жаль, немає інструментарію, щоб його закріпити на видноті), бо воно допоможе уникнути багатьох питань.
І, якщо дозволите, я б рекомендував десь викласти це на офіційному сайті Sense Bank'у.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:52

  Visky написав:
  Visky написав:Прошу посприяти наданню мені відповіді е-листом на мій е-лист від 1 трав. 2025 р., 10:51, що надісланий у відповідь на "Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів № MD-... від 01.05.2025".
Банк в односторонньому порядку розірвав зі мною 4 таких договори і вважає це "згодою сторін". Запитання поставлене там: Чому банк розірвав всі угоди? Вкажіть конкретні причини


Вітаю!
Вашим питанням займається пан Кирило, але сьогодні він вихідний, через що не зможе відповісти :(
Чи можете, будь ласка, в цей час написати до нас в особисті сповіщення тут на форумі, та уточнити ваші дані?
Заздалегідь дякую)

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 17:57

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата
...
З повагою, Андрій

В FAQ бы это ещё внести, если это не задумано эксклюзивной информацией только для местных форумчан, которые эту ветку учат всю наизусть (поиск по форуму давно тогось).

И, кстати, всё равно не понятно. "Безготівкове поповнення основного карткового рахунку" - это и выплата тела депо и выплата процентов депо и погашение ОВГЗ. Оно таки всё счёт активирует? Потому, что специальных пунктов про такие виды пополнений я не вижу.


Стосовно оновлення статті - перегляну, загалом, згодна, що було б зручно)

Стосовно вашого другого питання - якщо виплата за депозитом саме на картковий рахунок - комісія буде. Якщо на поточний рахунок - не буде, про це написано ось тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018498579 :)

Виплата по ОВДП - комісії не буде, бо це фактично проходить як операція поповнення від Депозитарію, а це вважається транзакцією "ззовні" (це образно, для вашого розуміння)

Валерія 🫧
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 18:30

  Sense Bank написав:Стосовно вашого другого питання - якщо виплата за депозитом саме на картковий рахунок - комісія буде. Якщо на поточний рахунок - не буде, про це написано ось тут: https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0018498579 :)

Что-то я в этой статье вообще слова "депозит" не наблюдаю. Может как-то хитро намёками и сказано... А выплата тела депо на карточный счёт не активирует? Всё интереснее и интереснее.

  Sense Bank написав:Виплата по ОВДП - комісії не буде, бо це фактично проходить як операція поповнення від Депозитарію, а це вважається транзакцією "ззовні" (це образно, для вашого розуміння)

Да какое тут понимание? "Это понять невозможно, это надо запомнить". Тут только в статью заносить исчерпывающим списком. Ну и таки складывается ощущение, что проще написать какие НЕ считаются. А то смотришь на вот эту простыню:
-Готівкове поповнення карткового рахунку
-Безготівкове поповнення основного карткового рахунку
-Поповнення через POS
-Поповнення через банкомат
-Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку)
-Поповнення через касу
-Поповнення карткового рахунку через термінали
-Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
-Поповнення карткового рахунку через Sense
-Зарахування пенсій
-Зарахування переказу з картки на картку

и находишься в сильном недоумении зачем в ней пункты после второго, хотя они все кажутся частными случаями первого и второго пунктов. А тут ещё и оказывается, что погашение ОВГЗ в этом списке подразумевается, что есть, а выплата тела депо подразумевается, что нет. Ещё и для карточных и текущих счетов правила разные. Тут же даже запомнить нельзя потому, что не записано.
moveton
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