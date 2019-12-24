Искатель Вибачте, будь ласка, за очікування. Потрібно було трішки часу 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата -Плата за запит залишку в банкоматі -Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф -Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО) -Reversal (повернення коштів) -Готівкове поповнення карткового рахунку -Безготівкове поповнення основного карткового рахунку -Покупка -Зняття готівки в банкоматі -Зняття готівки в терміналі -Поповнення через POS -Поповнення через банкомат -Списання переказу з картки на карту всередині банку -Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку) -Поповнення через касу -Поповнення карткового рахунку через термінали -Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок -Поповнення карткового рахунку через Sense -Зарахування пенсій -Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит -Зарахування переказу з картки на картку -Переказ з картки на картку -Видача готівки з рахунку в касі банку
Visky написав:Прошу посприяти наданню мені відповіді е-листом на мій е-лист від 1 трав. 2025 р., 10:51, що надісланий у відповідь на "Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів № MD-... від 01.05.2025". Банк в односторонньому порядку розірвав зі мною 4 таких договори і вважає це "згодою сторін". Запитання поставлене там: Чому банк розірвав всі угоди? Вкажіть конкретні причини
Sense Bank написав:Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата ... З повагою, Андрій
В FAQ бы это ещё внести, если это не задумано эксклюзивной информацией только для местных форумчан, которые эту ветку учат всю наизусть (поиск по форуму давно тогось).
И, кстати, всё равно не понятно. "Безготівкове поповнення основного карткового рахунку" - это и выплата тела депо и выплата процентов депо и погашение ОВГЗ. Оно таки всё счёт активирует? Потому, что специальных пунктов про такие виды пополнений я не вижу.
Sense Bank написав:Искатель Вибачте, будь ласка, за очікування. Потрібно було трішки часу 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата -Плата за запит залишку в банкоматі -Переказ коштів з рахунку/картки в тому числі з дохідного сейфу і на дохідний сейф -Видача готівки з рахунку в касі банку (депозит/ФГВФО) -Reversal (повернення коштів) -Готівкове поповнення карткового рахунку -Безготівкове поповнення основного карткового рахунку -Покупка -Зняття готівки в банкоматі -Зняття готівки в терміналі -Поповнення через POS -Поповнення через банкомат -Списання переказу з картки на карту всередині банку -Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку) -Поповнення через касу -Поповнення карткового рахунку через термінали -Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок -Поповнення карткового рахунку через Sense -Зарахування пенсій -Гасіння прострочених штрафних %% за прострочений кредит -Зарахування переказу з картки на картку -Переказ з картки на картку -Видача готівки з рахунку в касі банку
Наче все😅 Ще раз перепрошую за очікування
З повагою, Андрій
Щиро вдячний, Андрію, і гадаю, не лише я. Варто зберегти посилання на це повідомлення (на жаль, немає інструментарію, щоб його закріпити на видноті), бо воно допоможе уникнути багатьох питань. І, якщо дозволите, я б рекомендував десь викласти це на офіційному сайті Sense Bank'у.
Visky написав:Прошу посприяти наданню мені відповіді е-листом на мій е-лист від 1 трав. 2025 р., 10:51, що надісланий у відповідь на "Повідомлення про припинення дії Договору купівлі-продажу фінансових інструментів № MD-... від 01.05.2025". Банк в односторонньому порядку розірвав зі мною 4 таких договори і вважає це "згодою сторін". Запитання поставлене там: Чому банк розірвав всі угоди? Вкажіть конкретні причини
Вітаю! Вашим питанням займається пан Кирило, але сьогодні він вихідний, через що не зможе відповісти Чи можете, будь ласка, в цей час написати до нас в особисті сповіщення тут на форумі, та уточнити ваші дані? Заздалегідь дякую)
Sense Bank написав:Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата ... З повагою, Андрій
В FAQ бы это ещё внести, если это не задумано эксклюзивной информацией только для местных форумчан, которые эту ветку учат всю наизусть (поиск по форуму давно тогось).
И, кстати, всё равно не понятно. "Безготівкове поповнення основного карткового рахунку" - это и выплата тела депо и выплата процентов депо и погашение ОВГЗ. Оно таки всё счёт активирует? Потому, что специальных пунктов про такие виды пополнений я не вижу.
Стосовно оновлення статті - перегляну, загалом, згодна, що було б зручно)
Что-то я в этой статье вообще слова "депозит" не наблюдаю. Может как-то хитро намёками и сказано... А выплата тела депо на карточный счёт не активирует? Всё интереснее и интереснее.
Sense Bank написав:Виплата по ОВДП - комісії не буде, бо це фактично проходить як операція поповнення від Депозитарію, а це вважається транзакцією "ззовні" (це образно, для вашого розуміння)
Да какое тут понимание? "Это понять невозможно, это надо запомнить". Тут только в статью заносить исчерпывающим списком. Ну и таки складывается ощущение, что проще написать какие НЕ считаются. А то смотришь на вот эту простыню:
-Готівкове поповнення карткового рахунку -Безготівкове поповнення основного карткового рахунку -Поповнення через POS -Поповнення через банкомат -Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку) -Поповнення через касу -Поповнення карткового рахунку через термінали -Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок -Поповнення карткового рахунку через Sense -Зарахування пенсій -Зарахування переказу з картки на картку
и находишься в сильном недоумении зачем в ней пункты после второго, хотя они все кажутся частными случаями первого и второго пунктов. А тут ещё и оказывается, что погашение ОВГЗ в этом списке подразумевается, что есть, а выплата тела депо подразумевается, что нет. Ещё и для карточных и текущих счетов правила разные. Тут же даже запомнить нельзя потому, что не записано.
Что-то я в этой статье вообще слова "депозит" не наблюдаю. Может как-то хитро намёками и сказано... А выплата тела депо на карточный счёт не активирует? Всё интереснее и интереснее.
Sense Bank написав:Виплата по ОВДП - комісії не буде, бо це фактично проходить як операція поповнення від Депозитарію, а це вважається транзакцією "ззовні" (це образно, для вашого розуміння)
Да какое тут понимание? "Это понять невозможно, это надо запомнить". Тут только в статью заносить исчерпывающим списком. Ну и таки складывается ощущение, что проще написать какие НЕ считаются. А то смотришь на вот эту простыню:
-Готівкове поповнення карткового рахунку -Безготівкове поповнення основного карткового рахунку -Поповнення через POS -Поповнення через банкомат -Зарахування переказу з картки на картку (усередині банку) -Поповнення через касу -Поповнення карткового рахунку через термінали -Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок -Поповнення карткового рахунку через Sense -Зарахування пенсій -Зарахування переказу з картки на картку
и находишься в сильном недоумении зачем в ней пункты после второго, хотя они все кажутся частными случаями первого и второго пунктов. А тут ещё и оказывается, что погашение ОВГЗ в этом списке подразумевается, что есть, а выплата тела депо подразумевается, что нет. Ещё и для карточных и текущих счетов правила разные. Тут же даже запомнить нельзя потому, что не записано.
По статті, там про це зазначено в самому низу сторінки: (Вперше вставляю тут картинку, трішки нервую, сподіваюся відображається нормально)
І стосовно депозиту, так: 1. Якщо у вас депозит підв'язаний саме до поточного рахунку - списання комісії не буде 2. Якщо у вас депозит підв'язаний саме до карткового рахунку - списання комісії все одно буде (звісно, за умов, якщо інших операцій, які "скасовують" списання не було здійснено )
А стосовно оновлення статті щодо списання та додавання списку, аргументація дійсно слушна, відпишу пізніше щодо остаточного результату!
Sense Bank написав:(Вперше вставляю тут картинку, трішки нервую, сподіваюся відображається нормально)
Это зависит от провайдера читателя. Мой показывает. Но тут картинкой и зря. Текст процитировать было достаточно и всем удобнее. Да, слово "депозит" таки есть. Только не к выплатам, а к какому-то специфическому счёту, который открывается только для выплаты процентов депозита (а что с телом?). Я даже ХЗ, что это за счёт такой. А если я просто открываю текущий и потом с него депо, то по этой статье он уже не специальный и комисы по нему в полной мере. А из
Sense Bank написав:1. Якщо у вас депозит підв'язаний саме до поточного рахунку - списання комісії не буде
вроде бы следует, что как-то иначе.
Далее, если присмотреться: раздел в конце - это именно "Комісія не стягується". Это совсем не то, что оживляющая операция прошла и после этого полгода без комиссии. Т.е. пока депозит действует, комиссии нет. Но, допустим: открыл я депо на 3-5 лет с текущего счёта и больше по этому счёту ничего не делаю. Как депо закончилось, оно упало на счёт, но эта операция не "за ініціативою клієнта", поэтому у меня счёт 3+ года не активный, на нём появились деньги и депо к нему больше не привязан. Тут-то с меня, согласно этой статье, как тут уже выше говорили, 100-500 грн и снимут. Вопросы, вопросы...