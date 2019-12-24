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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 19:11

  Howl написав:Sense Bank, ще б при оформленні депо про можливість списання комісії з карткового рахунку, який буде підв'язаний до депо, попереджалося б красним текстом ;)

А почему именно при открытии депо? Комис же не из за депо списывается.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 19:40

Re: Sense Bank

А шо это тут за обсуждение активности/ не активности счета уже несколько страниц?Какой сейчас срок не активности?Если денег на карте нет в минус списывают?
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 19:53

  посетитель написав:А шо это тут за обсуждение активности/ не активности счета уже несколько страниц?

"Недавно" комис увеличился. Вот пришла пора заинтересоваться и разобраться, видимо.

  посетитель написав:Какой сейчас срок не активности?Если денег на карте нет в минус списывают?

Всё ж в обсуждении. Тыц и тыц.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:09

  Sense Bank написав:Искатель Вибачте, будь ласка, за очікування. Потрібно було трішки часу 👌

Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата
(...)
-Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
(...)
-Зарахування пенсій
(...)

Наче все😅 Ще раз перепрошую за очікування

З повагою, Андрій

А "зачисления стипендии" в списке нет :shock:
Студенты-аспиранты в пролёте?
Или список опять не полный?
Driver
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:15

Re: Sense Bank

Йо майо, глянув, а мене на 6$ побрили. Цікаво чому пуша про це списання не було
ukr0014959
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 тра, 2025 20:22

  ukr0014959 написав:Йо майо, глянув, а мене на 6$ побрили. Цікаво чому пуша про це списання не було

А банки обычно за списание по своим комисам и не извещают. Ни за неактивность, ни за SMS. Хотя Аккорд мне недавно прислал за списание по неактивности у него. Я даже удивился, что сообщил. В своё время у меня Приват так сотню евро тихонечко по чуть-чуть стырил. Больше просто на счету не было.
moveton
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