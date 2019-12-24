Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 07 тра, 2025 19:11
Howl написав: Sense Bank
, ще б при оформленні депо про можливість списання комісії з карткового рахунку, який буде підв'язаний до депо, попереджалося б красним текстом
А почему именно при открытии депо? Комис же не из за депо списывается.
moveton
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:40
А шо это тут за обсуждение активности/ не активности счета уже несколько страниц?Какой сейчас срок не активности?Если денег на карте нет в минус списывают?
посетитель
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Додано: Сер 07 тра, 2025 19:53
посетитель написав:
А шо это тут за обсуждение активности/ не активности счета уже несколько страниц?
"Недавно" комис
увеличился
. Вот пришла пора заинтересоваться и разобраться, видимо.
посетитель написав:
Какой сейчас срок не активности?Если денег на карте нет в минус списывают?
Всё ж в обсуждении.
Тыц
и
тыц
.
moveton
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:09
Sense Bank написав: Искатель
Вибачте, будь ласка, за очікування. Потрібно було трішки часу 👌
Основні операції які враховуються для того щоб не списалася плата
(...)
-Зарахування зарплати/аванса на картковий рахунок
(...)
-Зарахування пенсій
(...)
Наче все😅 Ще раз перепрошую за очікування
З повагою, Андрій
А "зачисления стипендии" в списке нет
Студенты-аспиранты в пролёте?
Или список опять не полный?
Driver
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:15
Йо майо, глянув, а мене на 6$ побрили. Цікаво чому пуша про це списання не було
ukr0014959
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Додано: Сер 07 тра, 2025 20:22
ukr0014959 написав:
Йо майо, глянув, а мене на 6$ побрили. Цікаво чому пуша про це списання не було
А банки обычно за списание по своим комисам и не извещают. Ни за неактивность, ни за SMS. Хотя Аккорд мне недавно прислал за списание по неактивности у него. Я даже удивился, что сообщил. В своё время у меня Приват так сотню евро тихонечко по чуть-чуть стырил. Больше просто на счету не было.
moveton
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Додано: Сер 07 тра, 2025 22:29
ukr0014959 написав:
Йо майо, глянув, а мене на 6$ побрили. Цікаво чому пуша про це списання не було
Та отож... А мене в кінці минулого року(якраз під ялинку) на 3$. Тому я тут і розвинув активність щодо "неактивності"... А то хлопці не в курсі...
Искатель
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