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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 тра, 2025 12:28
flysoulfly На переводы
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Вадимка
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Додано: Чет 08 тра, 2025 12:34
Вадимка Поповнення картки іншого клієнта буде входити в місячний ліміт по меморандуму, навіть якщо це дружина чи інший родич. Списання 100 грн за обслуговування також не можна відмінити, адже воно відбувається відповідно до тарифу картки якщо на розрахункову дату сума боргу складає 20 грн та більше.
Щодо заборгованості, що виникла, то перегляну в чому справа та відпишусь вам у особисті.
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Чет 08 тра, 2025 12:38
Sense Bank Дуже дякую
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Вадимка
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Додано: Чет 08 тра, 2025 12:41
Sense Bank написав:Вадимка
Поповнення картки іншого клієнта буде входити в місячний ліміт по меморандуму, навіть якщо це дружина чи інший родич. Списання 100 грн за обслуговування також не можна відмінити, адже воно відбувається відповідно до тарифу картки якщо на розрахункову дату сума боргу складає 20 грн та більше.
Щодо заборгованості, що виникла, то перегляну в чому справа та відпишусь вам у особисті.
*Андрій
Переказ по ібану теж в меморандумні враховуєте? Цікавить як на інший банк так і всередині, і між ріднею. Якщо ці ліміти не однакові.
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alibob
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Додано: Чет 08 тра, 2025 12:48
alibob Так, на жаль, враховується. Ліміт діє на переказ за реквізитами в межах банку 3-й особі, переказ за реквізитами за межі банку, Р2Р по території України і за кордон, переказ в межах банку іншому клієнту. Не діє на перекази між своїми рахунками в межах банку.
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Чет 08 тра, 2025 12:55
Sense Bank написав:
Так, на жаль, враховується. Ліміт діє на переказ за реквізитами в межах банку 3-й особі, переказ за реквізитами за межі банку, Р2Р по території України і за кордон, переказ в межах банку іншому клієнту. Не діє на перекази між своїми рахунками в межах банку.
А на переказ юр особі чи ФОПу (надавачу послуг чи продавцю товару) в межах України?
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TUR
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:08
TUR Якщо оплата буде в інтернет магазині, то ні, операція пройде як покупка, але якщо платіж за реквізитами - буде враховуватися в загальний ліміт
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:09
Sense Bank написав:
Не діє на перекази між своїми рахунками в межах банку.
недопрацьовуєте!
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flysoulfly
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:12
flysoulfly Є момент) Врахуємо на майбутнє 😅
*Андрій
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Sense Bank
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:28
Sense Bank написав:
але якщо платіж за реквізитами - буде враховуватися в загальний ліміт
Интересно, а как тогда вы предлагаете провести оплату за любую крупную покупку
(турпутевка на семью зарубеж например у туроператора)? Терминалов у них нет и они выставляют счет на оплату только.
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TUR
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