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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:28

flysoulfly На переводы
Вадимка
 
Повідомлень: 448
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:34

Вадимка Поповнення картки іншого клієнта буде входити в місячний ліміт по меморандуму, навіть якщо це дружина чи інший родич. Списання 100 грн за обслуговування також не можна відмінити, адже воно відбувається відповідно до тарифу картки якщо на розрахункову дату сума боргу складає 20 грн та більше.
Щодо заборгованості, що виникла, то перегляну в чому справа та відпишусь вам у особисті.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13088
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
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2
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:38

Sense Bank Дуже дякую
Вадимка
 
Повідомлень: 448
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:41

  Sense Bank написав:Вадимка Поповнення картки іншого клієнта буде входити в місячний ліміт по меморандуму, навіть якщо це дружина чи інший родич. Списання 100 грн за обслуговування також не можна відмінити, адже воно відбувається відповідно до тарифу картки якщо на розрахункову дату сума боргу складає 20 грн та більше.
Щодо заборгованості, що виникла, то перегляну в чому справа та відпишусь вам у особисті.

*Андрій


Переказ по ібану теж в меморандумні враховуєте? Цікавить як на інший банк так і всередині, і між ріднею. Якщо ці ліміти не однакові.
alibob
 
Повідомлень: 640
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 74 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:48

alibob Так, на жаль, враховується. Ліміт діє на переказ за реквізитами в межах банку 3-й особі, переказ за реквізитами за межі банку, Р2Р по території України і за кордон, переказ в межах банку іншому клієнту. Не діє на перекази між своїми рахунками в межах банку.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13088
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
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2
2
1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 12:55

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Так, на жаль, враховується. Ліміт діє на переказ за реквізитами в межах банку 3-й особі, переказ за реквізитами за межі банку, Р2Р по території України і за кордон, переказ в межах банку іншому клієнту. Не діє на перекази між своїми рахунками в межах банку.

А на переказ юр особі чи ФОПу (надавачу послуг чи продавцю товару) в межах України?
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлень: 187
З нами з: 05.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:08

TUR Якщо оплата буде в інтернет магазині, то ні, операція пройде як покупка, але якщо платіж за реквізитами - буде враховуватися в загальний ліміт

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13088
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:09

  Sense Bank написав:
Не діє на перекази між своїми рахунками в межах банку.
недопрацьовуєте!
flysoulfly
 
Повідомлень: 5868
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1857 раз.
Подякували: 327 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:12

flysoulfly Є момент) Врахуємо на майбутнє 😅

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13088
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:28

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:але якщо платіж за реквізитами - буде враховуватися в загальний ліміт

Интересно, а как тогда вы предлагаете провести оплату за любую крупную покупку
(турпутевка на семью зарубеж например у туроператора)? Терминалов у них нет и они выставляют счет на оплату только.
TUR
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Повідомлень: 187
З нами з: 05.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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  #<1 ... 1416141714181419>
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