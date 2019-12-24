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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 тра, 2025 13:34
TUR За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.
*Андрій
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:42
Sense Bank написав:TUR
За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.
*Андрій
Це Сенс враховує, прикриваючись якимось власним баченням меморандуму. Інші банки, більш притомні, перекази по IBAN на юросіб/ФОП у ліміти не включають
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:25
Sense Bank написав:
За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.
Очень странный ответ от представителя банка.
Только что Монобанк например ответил, что платежи по ИБАН на юрлиц не подпадают под лимиты по меморандуму.
Может, для точности, уточните этот вопрос дополнительно?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:29
TUR написав: Sense Bank написав:
За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.
Очень странный ответ от представителя банка.
Только что Монобанк например ответил, что платежи по ИБАН на юрлиц не подпадают под лимиты по меморандуму.
Может, для точности, уточните этот вопрос дополнительно?
Вчора робив переказ на ТОВ, в ліміт врахували. Для себе зробив простий висновок - поступово виводити кошти і не перейматися сенсівськими лімітами
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:33
Navegantes написав:
Вчора робив переказ на ТОВ, в ліміт врахували. Для себе зробив простий висновок - поступово виводити кошти і не перейматися сенсівськими лімітами
Если это так действительно - вывод может быть только один - выводить деньги.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:43
TUR написав: Navegantes написав:
Вчора робив переказ на ТОВ, в ліміт врахували. Для себе зробив простий висновок - поступово виводити кошти і не перейматися сенсівськими лімітами
Если это так действительно - вывод может быть только один - выводить деньги.
Переказ на картку дружини/дитини - ліміт, на власний рахунок в іншому банку - ліміт, на ТОВ - ліміт. Де тут «дропи», хочеться запитати у банка. Банк бачить всі надходження/видатки, може самостійно проаналізувати modus operandi клієнта, але ні , ти йому ще маєш якісь додаткові документи надавати. WTF?
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