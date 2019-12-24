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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:34

TUR За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.

*Андрій
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 13088
З нами з: 18.02.13
Подякував: 184 раз.
Подякували: 1411 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 13:42

  Sense Bank написав:TUR За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.

*Андрій


Це Сенс враховує, прикриваючись якимось власним баченням меморандуму. Інші банки, більш притомні, перекази по IBAN на юросіб/ФОП у ліміти не включають
Navegantes
 
Повідомлень: 207
З нами з: 22.02.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:25

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.

Очень странный ответ от представителя банка.
Только что Монобанк например ответил, что платежи по ИБАН на юрлиц не подпадают под лимиты по меморандуму.
Может, для точности, уточните этот вопрос дополнительно?
TUR
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Повідомлень: 189
З нами з: 05.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:29

  TUR написав:
  Sense Bank написав:За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.

Очень странный ответ от представителя банка.
Только что Монобанк например ответил, что платежи по ИБАН на юрлиц не подпадают под лимиты по меморандуму.
Может, для точности, уточните этот вопрос дополнительно?


Вчора робив переказ на ТОВ, в ліміт врахували. Для себе зробив простий висновок - поступово виводити кошти і не перейматися сенсівськими лімітами
Navegantes
 
Повідомлень: 207
З нами з: 22.02.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:33

Re: Sense Bank

  Navegantes написав:Вчора робив переказ на ТОВ, в ліміт врахували. Для себе зробив простий висновок - поступово виводити кошти і не перейматися сенсівськими лімітами

Если это так действительно - вывод может быть только один - выводить деньги.
TUR
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Повідомлень: 189
З нами з: 05.04.19
Подякував: 9 раз.
Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 14:43

  TUR написав:
  Navegantes написав:Вчора робив переказ на ТОВ, в ліміт врахували. Для себе зробив простий висновок - поступово виводити кошти і не перейматися сенсівськими лімітами

Если это так действительно - вывод может быть только один - выводить деньги.


Переказ на картку дружини/дитини - ліміт, на власний рахунок в іншому банку - ліміт, на ТОВ - ліміт. Де тут «дропи», хочеться запитати у банка. Банк бачить всі надходження/видатки, може самостійно проаналізувати modus operandi клієнта, але ні , ти йому ще маєш якісь додаткові документи надавати. WTF?
Navegantes
 
Повідомлень: 207
З нами з: 22.02.23
Подякував: 6 раз.
Подякували: 48 раз.
 
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