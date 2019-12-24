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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:34
TUR За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.
*Андрій
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Додано: Чет 08 тра, 2025 13:42
Sense Bank написав:TUR
За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.
*Андрій
Це Сенс враховує, прикриваючись якимось власним баченням меморандуму. Інші банки, більш притомні, перекази по IBAN на юросіб/ФОП у ліміти не включають
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:25
Sense Bank написав:
За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.
Очень странный ответ от представителя банка.
Только что Монобанк например ответил, что платежи по ИБАН на юрлиц не подпадают под лимиты по меморандуму.
Может, для точности, уточните этот вопрос дополнительно?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:29
TUR написав: Sense Bank написав:
За реквізитами в рамках ліміту або через касу готівкою, як варіант. На жаль, такі операції враховуються в рамках ліміт по меморандуму.
Очень странный ответ от представителя банка.
Только что Монобанк например ответил, что платежи по ИБАН на юрлиц не подпадают под лимиты по меморандуму.
Может, для точности, уточните этот вопрос дополнительно?
Вчора робив переказ на ТОВ, в ліміт врахували. Для себе зробив простий висновок - поступово виводити кошти і не перейматися сенсівськими лімітами
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:33
Navegantes написав:
Вчора робив переказ на ТОВ, в ліміт врахували. Для себе зробив простий висновок - поступово виводити кошти і не перейматися сенсівськими лімітами
Если это так действительно - вывод может быть только один - выводить деньги.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 14:43
TUR написав: Navegantes написав:
Вчора робив переказ на ТОВ, в ліміт врахували. Для себе зробив простий висновок - поступово виводити кошти і не перейматися сенсівськими лімітами
Если это так действительно - вывод может быть только один - выводить деньги.
Переказ на картку дружини/дитини - ліміт, на власний рахунок в іншому банку - ліміт, на ТОВ - ліміт. Де тут «дропи», хочеться запитати у банка. Банк бачить всі надходження/видатки, може самостійно проаналізувати modus operandi клієнта, але ні , ти йому ще маєш якісь додаткові документи надавати. WTF?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 16:45
moveton написав: Sense Bank написав:
(Вперше вставляю тут картинку, трішки нервую, сподіваюся відображається нормально)
Это зависит от провайдера читателя. Мой показывает. Но тут картинкой и зря. Текст процитировать было достаточно и всем удобнее. Да, слово "депозит" таки есть. Только не к выплатам, а к какому-то специфическому счёту, который открывается только для выплаты процентов депозита (а что с телом?). Я даже ХЗ, что это за счёт такой. А если я просто открываю текущий и потом с него депо, то по этой статье он уже не специальный и комисы по нему в полной мере. А из
Sense Bank написав:
1. Якщо у вас депозит підв'язаний саме до поточного рахунку - списання комісії не буде
вроде бы следует, что как-то иначе.
Далее, если присмотреться: раздел в конце - это именно "Комісія не стягується". Это совсем не то, что оживляющая операция прошла и после этого полгода без комиссии. Т.е. пока депозит действует, комиссии нет. Но, допустим: открыл я депо на 3-5 лет с текущего счёта и больше по этому счёту ничего не делаю. Как депо закончилось, оно упало на счёт, но эта операция не "за ініціативою клієнта", поэтому у меня счёт 3+ года не активный, на нём появились деньги и депо к нему больше не привязан. Тут-то с меня, согласно этой статье, как тут уже выше говорили
, 100-500 грн и снимут. Вопросы, вопросы...
Так, перепрошую, що одразу не відповіла!
Як виплата відсотків, так і тіла депозиту на поточний рахунок - "скасовує" списання комісії, але ж вже якщо надалі ці кошти будуть просто лежати, і ви нічого не будете з ними робити 6 місяців, з 7-го місяця буде комісія)
Стосовно того, щоб відкрити спочатку поточний рахунок, а потім до нього депозит - від зміни доданків сума не змінюється, тож, така сама логіка, як я описала вище.
І стосовно третього питання - в наведеній вами ситуації комісію буде списано вже якщо ви, знову ж, не будете взагалі нічого робити з рахунком. З 7-ого місяця після закриття та виплати депозиту буде утримано комісію
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Додано: Чет 08 тра, 2025 20:02
Sense Bank написав:
Як виплата відсотків, так і тіла депозиту на поточний рахунок - "скасовує" списання комісії, але ж вже якщо надалі ці кошти будуть просто лежати, і ви нічого не будете з ними робити 6 місяців, з 7-го місяця буде комісія)
Это не отмена комисии. Это называется, что такая операция считается активностью по счёту. Вот так и надо писать в справке.
Sense Bank написав:
Стосовно того, щоб відкрити спочатку поточний рахунок, а потім до нього депозит - від зміни доданків сума не змінюється, тож, така сама логіка, як я описала вище.
Ну если оно считается активностью по счёту, а не какая-то мистическая отмена комиссии для каких-то спецсчетов для депозитов, то, конечно.
И я правильно понимаю, что для карточных счетов такие выплаты, в том числе и тела депо активностью не считаются и в простейшем случае, когда с карты открывают долгое депо и больше с ней ничего не делают, через полгода начинают текущий остаток (на котором поднакопились проценты) брить на 100-500 грн в месяц и при выплате тела ещё и с тела возьмут, раз деньги на счету появились и не по инициативе клиента?
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Додано: Чет 08 тра, 2025 20:09
Navegantes написав:
Банк бачить всі надходження/видатки, може самостійно проаналізувати modus operandi клієнта, але ні , ти йому ще маєш якісь додаткові документи надавати. WTF?
Банк-то, конечно, может, но оно ему надо, когда можно клиента напрячь сбором всех объясняющих доков? Тысячелетние традиции бюрократии. А сейчас меня менеджер просит для объяснений с финмоном присылать ей квитанции моих операций из приложения потому, что только там написано какие IBAN в них участвовали. А она сама по моим операциям видит только даты с суммами. Какие уж там самостоятельные отслеживания банком...
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Додано: Чет 08 тра, 2025 20:16
TUR написав:
Только что Монобанк например ответил, что платежи по ИБАН на юрлиц не подпадают под лимиты по меморандуму.
Монобанк точно ответил, что именно у Сени не подпадают?
Меморандум каждый банк трактует по-своему. Напомню, что у Мони платежи на юриков платные. Что ж ему против мёда-то быть?
TUR написав: Sense Bank написав:
але якщо платіж за реквізитами - буде враховуватися в загальний ліміт
Интересно, а как тогда вы предлагаете провести оплату за любую крупную покупку
(турпутевка на семью зарубеж например у туроператора)? Терминалов у них нет и они выставляют счет на оплату только.
ПМ мне утверждает, что для разовых крупных переводов старый способ никто не отменяет: доки о доходах, объяснительная цели операции и проведут. Хотя терзает смутное сомнение, что такой платёж можно будет сделать в SSA, раз там собираются сразу отшибать ещё при попытке его проведения.
Востаннє редагувалось moveton
в Чет 08 тра, 2025 20:20, всього редагувалось 1 раз.
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