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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 тра, 2025 20:20
moveton написав: Navegantes написав:
Банк бачить всі надходження/видатки, може самостійно проаналізувати modus operandi клієнта, але ні , ти йому ще маєш якісь додаткові документи надавати. WTF?
Банк-то, конечно, может, но оно ему надо, когда можно клиента напрячь сбором всех объясняющих доков? Тысячелетние традиции бюрократии. А сейчас меня менеджер просит для объяснений с финмоном присылать ей квитанции моих операций из приложения потому, что только там написано какие IBAN в них участвовали. А она сама по моим операциям видит только даты с суммами. Какие уж там самостоятельные отслеживания банком...
Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 20:24
Navegantes написав:
Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.
А это разве плохо? Я так понимаю, в этом и цель. Выглядит, как продуктивно исполняющаяся.
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Додано: Чет 08 тра, 2025 20:28
moveton написав: Navegantes написав:
Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.
А это разве плохо? Я так понимаю, в этом и цель. Выглядит, как продуктивно исполняющаяся.
Ціль в тому, щоб клієнт пішов з банку? Якщо так, тоді питань, звісно, немає) Зробимо банку такий подарунок
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