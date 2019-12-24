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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 105
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
9%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
17
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:20

  moveton написав:
  Navegantes написав:Банк бачить всі надходження/видатки, може самостійно проаналізувати modus operandi клієнта, але ні , ти йому ще маєш якісь додаткові документи надавати. WTF?

Банк-то, конечно, может, но оно ему надо, когда можно клиента напрячь сбором всех объясняющих доков? Тысячелетние традиции бюрократии. А сейчас меня менеджер просит для объяснений с финмоном присылать ей квитанции моих операций из приложения потому, что только там написано какие IBAN в них участвовали. А она сама по моим операциям видит только даты с суммами. Какие уж там самостоятельные отслеживания банком...


Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:24

  Navegantes написав:Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.

А это разве плохо? Я так понимаю, в этом и цель. Выглядит, как продуктивно исполняющаяся.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 20:28

  moveton написав:
  Navegantes написав:Стратегія "напрягти клієнта" є контрпродуктивною. Умовно сьогодні-завтра вона спрацює, але вже післязавтра клієнт попрощається з банком.

А это разве плохо? Я так понимаю, в этом и цель. Выглядит, как продуктивно исполняющаяся.


Ціль в тому, щоб клієнт пішов з банку? Якщо так, тоді питань, звісно, немає) Зробимо банку такий подарунок
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:24

Тіко знизив в рази збереження, запропонували в рази більший кред.ліміт.
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:35

  novichok написав:Тіко знизив в рази збереження, запропонували в рази більший кред.ліміт.


«Шо хотят, то и творят»))
В мене ліміт вже максимальний, можу тільки перерозподіляти між картками. Цікавий, до речі, момент. Дають кредліміт 200 тис, а перекази обмежують 150 тис (з 01/06 - 100 тис).
Navegantes
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 21:39

  Navegantes написав:Цікавий, до речі, момент. Дають кредліміт 200 тис, а перекази обмежують 150 тис (з 01/06 - 100 тис).

Что в этом удивительного? КЛ же для покупок предназначен, а их никто не ограничивал сверх того, что раньше было (помнится, больше 200к в день по одной карте низя).
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 08 тра, 2025 22:00

  moveton написав:
  Navegantes написав:Цікавий, до речі, момент. Дають кредліміт 200 тис, а перекази обмежують 150 тис (з 01/06 - 100 тис).

Что в этом удивительного? КЛ же для покупок предназначен, а их никто не ограничивал сверх того, что раньше было (помнится, больше 200к в день по одной карте низя).


КЛ це моя майбутня заборгованість у випадку використання. Регулярно на рахунок заходять кошти, частина з яких іде на погашення боргу, все ок, у банка питань не виникає. Але коли мені потрібно переказати мої ж кошти за межі банку, то банк починає "вмикати бика" - а надай документи. Я відповідаю - ви ж бачите зарахування, ви ж бачите від кого і за що, ви бачите скільки років я є клієнтом банку, які операції і на які суми були у минулому, бачите поточні суми і ви можете, якщо ви не дебіли, зробити просту математичну дію і дійти простого висновку - так, сума надходжень є більшою за встановлений ліміт і тому ліміт можна відповідно підвищити, не застосовуючи до клієнта практику "а ти докажи, що ти не слон" .
Navegantes
 
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